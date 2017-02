Wer bezahlt, bestimmt die Konzepte Der Tornado vernichtete große Teile des Schlossparkes. Jetzt wird er neu gestaltet. Dafür muss vorher aber noch gefällt werden.

Nach der Fällung seines Lieblingsbaumes war Bürgermeister Veit Künzelmann am Montag überrascht. Der Stamm der Esskastanie war erkrankt. © Bernd Goldammer

Wenn es um den Wachauer Schlosspark geht, muss Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann im Moment sehr viel Widerspruch aushalten. Immerhin geht es um die schönste Landschaft der Gemeinde, in der edle Bäume und Sträucher über fünf verschiedene Gesellschaftsformen herangewachsen sind. Doch die Geschichte meint es nicht immer gut. Denn der Tornado im Jahr 2010 brachte für viele Wachauer ein Trauma mit sich. Die geschichtsträchtigen Bäume, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, hatte der Tornado binnen weniger Minuten entwurzelt. Monatelang war der Schlosspark deshalb gesperrt. Das schmerzte die Wachauer. Alle wollten unbedingt ihren Park wiederhaben. Aus dem Parktrauma wurde schließlich der Traum vom Wiederaufbau. Geld für Neuanpflanzungen wurde gesammelt. Außerdem gab es viele unbezahlte Arbeitseinsätze.

Doch es zeichnete sich schnell ab, dass so eine herrliche Landschaft mit Opferbereitschaft allein nicht zu gestalten sein wird. Mit jedem Jahr schwanden die Chancen ein vergleichbares gärtnerisches Kleinod am Wachauer Schloss zu haben. Schließlich trat die Gemeinde mit ihrem Problem an den CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz heran. Zu dessen Wahlkreis gehört auch Wachau. Vaatz kannte das Problem und legte sich mächtig ins Zeug. Er ebnete die Wege zu den Fördermitteln des Bundes. Der Freistaat Sachsen stieg ebenfalls in die Finanzierung ein. Im Moment sind Fördermittelbescheide aus Berlin und Dresden nach Wachau unterwegs. Der Löwenanteil von 276 000 Euro wird aus dem Bundeshaushalt überwiesen. Aus der sächsischen Landeshauptstadt kommen Fördermittel in Höhe von 90 000 Euro. Eigentlich ein Grund zu feiern. Ein Jahrhundertproblem wird gelöst. Doch im Kleingedruckten steht: In der Maßnahme gelten die Vergaberichtlinien der Geldgeber. Bund und Freistaat haben also den Hut auf. Arbeiten müssen weit ausgeschrieben werden. „Die Führung der Arbeiten obliegt dem Landesamt für Denkmalspflege“, macht Veit Künzelmann klar. Dort werde auch über die Neugestaltung des Parkes entschieden. Man stützt sich dabei auf die Fachkompetenz des Radeberger Planungsbüros Schubert.

Gründliche Untersuchungen gingen dem angedachten Konzept voraus. Welche Bäume können künftig noch erhalten werden? Welche Bäume sind von Krankheiten befallen und müssen deswegen gefällt werden? Eine Liste wurde erstellt. Die sorgte allerdings bei Bürgermeister Veit Künzelmann für Bestürzung. Denn auf besagter Liste stand auch eine besondere Esskastanie. Nach Expertenmeinung war sie nicht mehr zu halten. „Ich habe erst mal schlucken müssen. Es betraf meinen Lieblingsort im Park. Dem Baum war eigentlich nichts anzusehen“, so Wachaus Bürgermeister. Die Entscheidung, die Kastanie zu fällen, leuchtete ihm überhaupt nicht ein. Anderseits war ihm klar: Die Fördermittelgeber werden kein gartenbauliches Flickwerk akzeptieren. Entweder-oder stand im Raum. Die Entscheidung war eigentlich klar. Und tatsächlich: Nach der Baumfällung musste Veit Künzelmann den Experten überraschenderweise zustimmen. Der Stamm der Esskastanie war erkrankt. Im künftigen Schlosspark hätte sie damit zum Problem werden können.

