Wer beteiligt sich an Hobbyschau? Bei der Aktion im Sörnewitzer Handwerkerhof sind besonders Angebote für Kinder gefragt.

Coswig. Aller zwei Jahre findet in Sörnewitz eine Hobbyschau statt. Auch dieses Jahr. Interessierte Hobbykünstler sind eingeladen, ihr Hobby oder ihre Sammlung vorzustellen. Das darf auch ruhig etwas Ausgefallenes sein, sagt Elke Grille vom Kultur- und Heimatverein Sörnewitz e.V. Vorführungen und Mitmachangebote für die Gäste – auch und besonders für Kinder – sind ausdrücklich erwünscht und werden bevorzugt berücksichtigt.

Die 10. Hobbyschau findet am 14. und 15. Oktober im großen (Erdgeschoss, behindertengerecht) und kleinen Saal (Obergeschoss) des Handwerkerhofs statt. Platzwünsche lassen sich nur sehr bedingt berücksichtigen und sind von der Teilnehmerzahl abhängig, so die Organisatoren. Im Allgemeinen steht pro Aussteller ein Tisch, etwa 1,40 mal 0,80 Meter, zur Verfügung. Das Hängen von Exponaten an den Wänden ist ebenfalls nur sehr begrenzt möglich, daher sollten Maler und Fotografen ihre Werke möglichst ebenfalls auf dem Tisch oder auf eigenen Aufstellern, in Mappen oder Ähnlichem präsentieren. (SZ)

Aufbau: Fr., 13. Oktober ab circa 16 Uhr; geöffnet: Sa., 14. Oktober, 11-18 Uhr, So., 15. Oktober, 11-17 Uhr (danach Abbau), Handwerkerhof Sörnewitz, Coswig, Dresdner Straße 303; Anfragen/Anmeldung (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Art des Hobbys): elke.grille@gmx.de

