Wer belebt den Markt in Göda? Auf dem Dorfplatz soll sonnabends wieder gehandelt werden. Aber etwas fehlt noch.

© Uwe Soeder

Jeden Sonnabend bauten früher mehrere Händler ihre Stände auf dem Gödaer Dorfplatz auf. Doch nach und nach kamen immer weniger. Nun möchte die Gemeinde das Marktwesen wieder beleben. So sucht sie Händler, die an jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat ihre Waren in Göda anbieten möchten, und zwar ab dem 1. April. Gefragt sind vor allem Fleischer und Bäcker sowie Anbieter von Gemüse, Fisch, Bio-Erzeugnissen, Molkereiprodukten, Pflanzen, Haushaltswaren und Bekleidung. Das hat eine Umfrage ergeben, die die Gemeinde im vorigen Jahr unter den Einwohnern gestartet hatte. Um für Händler einen Anreiz zu schaffen, nach Göda zu kommen, hat der Gemeinderat bereits die Standgebühr abgeschafft. Demnach wird jetzt nur noch eine Pauschale von drei Euro für die Nutzung von Strom fällig. (SZ/MSM)

Interessierte Händler können sich melden unter post@goeda.de

