Wer bekommt das Kinderwochenheim? Der Stadtrat von Lauta nimmt sich noch mal Bedenkzeit – beschließt aber den Verkauf eines anderen Gebäudes.

Oben am Bildrand ist das Gebäude zu sehen, das früher mal als Speisesaal für die Lautaer Oberschule (vorn) genutzt wurde. Künftig wird darin gewohnt. © Gernot Menzel

Zwei Immobilien-Verkäufe standen am Montag in der Sitzung des Lautaer Stadtrates auf der Tagesordnung. Der Verkauf des ehemaligen Speisesaals der Oberschule zum Preis von 45 000 Euro an einen Lautaer war schnell beschlossen. Die rund 30 Besucher im Sitzungssaal waren aber vor allem gekommen, um zu erfahren, wem das ehemalige Kinderwochenheim verkauft wird, in dem zurzeit der DRK-Ortsverband mit der Tafel und der Kleiderkammer ansässig ist. Diese Entscheidung wurde letztlich zwar vom Stadtrat vertagt. Gänzlich umsonst waren die Besucher aber trotzdem nicht gekommen, denn es wurde erstmals öffentlich informiert, wer sich neben dem Dogwerk noch alles für die Immobilie interessiert und welche Pläne er hat.

Nach drei Ausschreibungs-Runden gibt es drei Interessenten

Mit einem Mindestgebot von 190 000 Euro für das rund 11 200 Quadratmeter große Grundstück samt Gebäuden auf einer Fläche von knapp 2 100 Quadratmetern bot die Stadt Lauta das ehemalige Kinderwochenheim an der Krankenhausstraße in der ersten Ausschreibungsrunde an. Mit Martin Geyer aus Lauta und seinem Projekt Dogwerk gab es einen Interessenten, der seinerzeit 30 000 Euro bot, wie Bürgermeister Frank Lehmann schilderte.

Bei der zweiten Ausschreibung bot die Stadt die Immobilie zum Verkehrswert von rund 132 000 Euro an. Erneut meldete nur das Dogwerk Interesse an, diesmal für einen Preis von 33 000 Euro. In der dritten Ausschreibungsrunde gesellten sich dann mit Familie Vetter aus Leippe, die für 40 000 Euro erwerben würde, und Dr. Elisabeth Petsch aus Lauta, deren Angebot 37 000 Euro beträgt, zwei weitere Kauf-Interessenten hinzu.

Alle drei Bewerber haben völlig unterschiedliche Nutzungskonzepte

Die Pläne von Dogwerk zur Errichtung eines „Hundezentrums im Lausitzer Seenland“ sind bereits öffentlich vorgestellt worden. Genannt seien hier nur noch mal die Investitionssumme von 350 000 Euro und der Zeitraum zur Umsetzung von zwei Jahren. Das Konzept von Familie Vetter sieht „Mehrgenerationenwohnen“ nach dem Prinzip gegenseitiger Unterstützung von Jung und Alt vor. Es sollen 19 Wohnungen entstehen sowie Parkplätze, Privatgärten, ein Spielplatz und eine Parkanlage geschaffen werden. Bis alles fertiggestellt ist, sind fünfeinhalb Jahre veranschlagt.

Die Investitionssumme wird auf bis zu 800 000 Euro beziffert. Die Errichtung eines Gesundheitszentrums mit drei verschiedenen Arztpraxen sowie Tagespflege und Physiotherapie plant Dr. med. Petsch. Um das Projekt ins Laufen zu bringen, würde sie im ersten Jahr bis zu 150 000 Euro investieren. Größere Ausgaben zum Herrichten des Gebäudebestandes würden noch folgen müssen. Zwei bereits praktizierende Ärzte würden ihren Praxisbetrieb in das Gesundheitszentrum verlagern, eine weitere Praxis würde von Dr. Petsch betrieben werden.

Bei zwei Bietern könnte das DRK im Gebäudekomplex ansässig bleiben

In den Konzepten von Familie Vetter und Dr. Petsch ist ein Verbleib des DRK gegen Zahlung einer Miete vorgesehen. Der Verband würde aber wohl andere Räume im Gebäudekomplex angeboten bekommen. Das Dogwerk-Konzept sieht den Auszug des DRK nach einer Übergangszeit vor.

Bislang nicht bekannte Details sorgen für Verschiebung der Entscheidung

Nach den Vorberatungen hat sich der Ältestenrat des Stadtrates für eine Veräußerung an Familie Vetter ausgesprochen. Da sich aber bei der Vorstellung der Konzepte in der Ratssitzung am Montagabend herausgestellt hat, dass verschiedene Details des Vorhabens von Dr. Petsch bislang nicht bekannt waren, einigte sich der Stadtrat darauf, den Beschluss auszusetzen. „Wir haben jetzt eine neue Erkenntnislage“, so lautete die Begründung des Bürgermeisters.

zur Startseite