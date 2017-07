Wer baut, bekommt Geld von der Gemeinde Bauwillige können in Groß Düben/Halbendorf 2 500 Euro erhalten – das ist in der Region einmalig. Die SZ sprach darüber mit Bürgermeister Krautz.

Groß Düben/Halbendorf. Bürgermeister Helmutz Krautz ist seit 1989 im Amt. Die SZ spracht mit ihn über eine Prämie für Bauherren, aber auch über Feuerwehr und Glasfasernetz.

Herr Krautz, welches Ziel verfolgt Ihre Gemeinde mit dieser Fördermaßnahme?

Wir waren im Gemeinderat der Meinung, nicht nur laufend zu reden: „Bleibt doch in der Heimat, hier kann man auch leben und Geld verdienen.“ Sondern dazu auch ein Zeichen zu setzen, dass wir es ernst meinen. Den demografischen Wandel wollen wir auf diese Weise zu unseren Gunsten beeinflussen.

Die junge Generation möchten wir in unseren beiden Dörfern bei der Gestaltung ihrer Zukunft mit einem finanziellen Bauzuschuss unterstützen. Jeder Bauwillige kann den Zuschuss beantragen, die Auszahlung erfolgt nach Beendigung der Baumaßnahme, sofern die vorgelegten Unterlagen den Grundsätzen der Förderrichtlinie entsprechen.

Wie hoch ist dieser einmalige Zuschuss?

2 500 Euro. Ich möchte betonen, dass es eine solche Förderung des Eigenheimneu- oder Umbaus nur bei uns gibt. In der Region ist das einmalig. Mir sind keine anderen Kommunen bekannt, die Gleiches oder Ähnliches praktizieren.

Was gibt es Neues bei den beiden Freiwilligen Feuerwehren?

Ein Gemeinderatsbeschluss vom Juni beinhaltet die Anschaffung neuer Atemschutztechnik für die freiwillige Feuerwehr Halbendorf. Das passiert im Haushaltsjahr 2018. Einsatzbereite Technik vorzuhalten, ist Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Ausgaben für die Atemschutztechnik betragen 8 600 Euro und werden mit 50 Prozent gefördert.

Bei den Floriansjüngern in Groß Düben gibt es eine Kidsfeuerwehr. Was verbirgt sich dahinter?

In der Kidsfeuerwehr sind Kinder zwischen fünf und acht Jahren, die spielend an das Feuerwehrleben herangeführt werden. Das Interesse bei den Kindern wird durch Kitaerzieherin Carola Jensch geweckt, die selbst Mitglied in der Feuerwehr ist. Um die Kleinen kümmern sich dort die Kameradinnen Juliane Hille und Kathlen Reimann. Bislang ist unsere Kidsfeuerwehr die einzige im Kirchspiel Schleife.

Es gibt gleich zwei Gemeinderatsbeschlüsse zum Straßenbau. Was beinhalten sie?

Zum einen geht es um die Vergabe von Leistungen zur „Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger“, welches früher unter dem Begriff „Schwarzdeckenprogramm“ geläufig war. Der Gemeinderat hat mich ermächtigt, den Auftrag an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben. Der Fördermittelbescheid liegt vor, im August erfolgt die Ausschreibung. Bis Ende des Jahres müssen die Fördermittel abgerechnet sein. Ich muss sagen, dass ich gewisse Bedenken an der Umsetzbarkeit in der Kürze der verbleibenden Zeit sehe. Wir sind nicht die einzigen Antragsteller und die Straßenbaufirmen werden deshalb sehr genau planen müssen.

Das zweite Straßenbauvorhaben betrifft die Fahrbahndeckenerneuerung im Bereich Edelstraße 68 bis 69c in Halbendorf. Die Ausschreibung nehmen wir im Winter vor und gebaut wird im nächsten Jahr. Die Bauausgaben von rund 58 900 Euro werden vom Freistaat mit 75 Prozent gefördert.

Kommen wir zu einem heißen Thema in Ihrer Gemeinde, dem Breitbandausbau. Wie ist inzwischen der Entwicklungsstand?

In der Gemeinderatssitzung im Januar haben wir uns die Entscheidung, den Haushalt 2017/18 ohne den Breitbandausbau zu beschließen, nicht leicht gemacht. Da jedoch nur ein Pachtangebot für das mögliche Glasfasernetz in Höhe von Null Euro vorlag, war eine Refinanzierung der aufzubringenden Eigenmittel von rund 300 000 Euro für unsere Gemeinde nicht darstellbar. Mit der aktuellen Beauftragung der Beratungsleistungen wird an dem Ziel, eine Breitbandversorgung für die Bürger zu schaffen, festgehalten.

Die dafür notwendigen Mittel werden zu 100 Prozent vom Bund gefördert. Dabei wird die vorhandene Machbarkeitsstudie nach der Förderrichtlinie des Bundes überarbeitet und die Förder- und Ausbaumöglichkeiten werden neu analysiert. In Vorbereitung zur Vergabe wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und Firmen nach Angeboten abgefragt. Das wirtschaftlichste Angebot gab die TÜV Rheinland Consulting GmbH aus Berlin ab. Als Leistungstermin wird die Beantragung von Fördermitteln zu einem möglichen neuen Fördermittelaufruf des Bundes angestrebt, unser Ziel ist jedoch die Fertigstellung der Fördermittelbeantragung bis zum 30. August. Die benötigten Mittel werden aus der Zuweisung des Bundes für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt.

Das Strandfest am Waldsee und das Neptunfest am Halbendorfer See sind Geschichte. Welche Höhepunkte gibt es demnächst im kulturellen Leben?

Das ist das Dorffest in Groß Düben vom 18. bis 20. August im Sportzentrum. Erstmals ist es nicht mit dem Schützenfest verbunden. Selbiges findet später statt.

