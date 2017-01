Wer „bastelt“ mit im Schnee? Bischofswerda ruft auf, den Schiebock aus Schnee zu bauen. In Burkau gibt’s erstmals einen Schneeskulpturen-Wettbewerb.

Ob es in Burkau auch solche tollen Schneeskulpturen zu sehen gibt wie beim gegenwärtigen Wettbewerb in osterzgebirgischen Neuhermsdorf? © dpa

Bischofswerda sucht den Super-Schiebock für die große Stadtfete zur 790-Jahr-Feier im September. Dafür gibt es einen Wettbewerb. Es darf gern auch ein Schiebock aus Schnee und Eis sein, teilten die Wettbewerbsorganisatoren mit. Um in die Wertung zu kommen, genügt es, die Aktion und vor allem das Ergebnis mit Fotos zu dokumentieren und diese mit den Bewerbungsunterlagen (abrufbar im Internet) einzureichen. Baumaterial gibt es ja genug.

Das sagte man sich auch in Burkau und ruft für Sonntag zum ersten Schneeskulpturen-Wettbewerb im Freibad auf. Von 13 bis 16 Uhr darf gerollt und geformt werden, was der Schnee auf den Wiesen hergibt. Das Material für Augen und Nase sowie „Accessoires“ muss jeder selbst mitbringen. Für die drei schönsten Schneefiguren gibt es Bad-Gutscheine, sagte Bürgermeister Sebastian Hein. Er rechnete am Freitag damit, dass Besucher an diesem Sonntag von 13 bis 17 Uhr im Bad auch Schlittschuhlaufen können. „Wir haben Wasser auf die Eisfläche gepumpt, sodass sich das Eis verdichtete.“ Der Bad-Kiosk ist geöffnet; Eintritt ins Bad: einen Euro.

Schlittschuhlaufen kann man am Wochenende auch in Seeligstadt, am Abend sogar unter Flutlicht. Die Anlage im „Eis-Stadion“ nahe des Ortseinganges aus Richtung B 6 wurde jetzt komplett erneuert. Ilko Keßler, Vorsitzender des Seeligstädter Sportvereins: „Am Wochenende bieten wir allen Kufenflitzern ideale Bedingungen an.“ Das Vereinsgebäude ist am Sonnabend und Sonntag ab Mittag geöffnet. Dort gibt es Getränke und einen Imbiss, und man kann sich aufwärmen. (SZ)

Bewerbungsunterlagen zum Schiebock-Wettbewerb unter www.bischofswerda.de/790-jahre

zur Startseite