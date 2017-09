Wenzelsmarkt darf auf die Reichenstraße Weil die Stadt den Brandschutz überprüfen ließ, sorgten sich Händler um ihren Stellplatz. Nun gibt das Rathaus Entwarnung.

Auch in diesem Jahr werden die Wenzelsmarkt-Buden auf der Reichenstraße stehen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Wenn der Wenzelsmarkt am 1. Dezember öffnet, dann werden auch zwischen Hauptmarkt und Kornmarkt Buden stehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, dürfen die Händler in diesem Jahr wieder ihre Hütten auf der Reichenstraße aufbauen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Schließlich war die Straße in den vergangenen Jahren immer Teil des Weihnachtsmarktes. Doch ein Schreiben der Bautzener Stadtverwaltung hatte vor ein paar Wochen einige Händler stark verunsichert.

Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass der Brandschutz überprüft werden muss. 34 Händler erhielten die Information, dass sie zwar für den Bautzener Wenzelsmarkt ausgewählt wurden, es aber noch nicht absehbar sei, ob sie tatsächlich auf der Reichenstraße stehen können.

Einige waren besorgt, hatten Angst, so kurzfristig keinen anderen Stellplatz auf einem Weihnachtsmarkt in der Region zu finden. Umso größer ist jetzt die Erleichterung. „Natürlich bin ich sehr froh darüber. Ich hätte es mir auch gar nicht anders vorstellen können“, erklärt die Bautzener Künstlerin Regina Bernstein, die seit Jahren mit ihrer Töpferware beim Wenzelsmarkt dabei ist.

Alle Risiken vermeiden

Veranlasst hatten die Prüfung die Bauaufsichtsbehörde und die Feuerwehr. Wie es aus dem Rathaus heißt, waren Ereignisse wie der Brand auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt im Stallhof in Dresden Grund für die Prüfung. Im Dezember 2007 hatten sich in einem Marktstand Flammen ausgebreitet. Mehrere Buden und Teile der Fassade des Stallhofs brannten.

Bei der Untersuchung in Bautzen achtete die Bauaufsichtsbehörde besonders darauf, was in den Ständen verkauft wird und wie die jeweiligen Hütten aufgebaut sind. Auch untersuchte man, ob Rettungswege auf der Reichenstraße ordnungsgemäß freigehalten werden können.

Zwar muss die Stadt keinem der ausgewählten Händler eine Absage erteilen. Ein paar Veränderungen gibt es aber doch. An einigen Hütten müssen an der Rückseite Platten installiert werden, die dem Brandschutz dienen. Wie Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) jetzt zur Stadtratssitzung mitteilte, fallen auf der Reichenstraße maximal zwei Buden weg. Den Händlern, die davon betroffen sind, möchte die Stadt einen anderen Standort als Ersatz anbieten. Die Betreiber der Buden werden in den kommenden Tagen durch das Ordnungsamt informiert. Dann können auch die Verträge mit den Händlern geschlossen werden.

Mehr Sicherheit am späten Abend

Für Besucher des Weihnachtsmarktes heißt das: Es ändert sich in diesem Jahr nichts am gewohnten Bild. Nur eines werden Nachtschwärmer auf dem Bautzener Wenzelsmarkt bemerken. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, werden diesmal zu später Stunde verstärkt Sicherheitskräfte eingesetzt. Diese dienen gleichzeitig auch als Brandsicherheitswachen.

Damit nicht nur der Wenzelsmarkt, sondern auch alle anderen Veranstaltungen in der Stadt weiterhin sicher über die Bühne gehen können, wird die Verwaltung auch in den kommenden Jahren Untersuchung vornehmen. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept soll in den nächsten Monaten ein Fachbüro erarbeiten.

zur Startseite