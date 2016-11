Wenn’s schneit, gilt: Ladies first! In Stockholm wurden bisher zuerst die Straßen geräumt. Weil Frauen eher Fußwege, Fahrräder und Busse nutzen und Männer eher Autos, hatte die Stadtregierung eine Idee.

Super Idee: Die Stockholmerinnen sollten es in diesem Winter besser haben. Doch leider ging der Plan nicht ganz auf. © reuters

In Schwedens Hauptstadt wird derzeit heftig über „gleichberechtigte Schneeräumung“ gestritten. Genderfragen stehen im progressiven Land ganz oben auf der Agenda. Die rot-grüne Landesregierung setzt nach eigenen Angaben auf eine „feministische Außenpolitik“. Eine Gesetzesinitiative sieht vor, dass vor dem Sex ausdrücklich eine Erlaubnis eingeholt werden muss. Die Gewerkschaften haben Beratungstelefone für die Bekämpfung von „Mansplaining“ eingeführt, also gegen die arrogante Belehrung von Frauen durch Männer. Die neue Partei Feministische Initiative hat bei den letzten Wahlen in Stockholm über sieben Prozent der Stimmen auf Kosten des linken sowie des bürgerlichen Lagers erhalten.

Da wollte auch die rot-grüne Stadtregierung in Sachen Gleichberechtigung nicht hintenanstehen. Sie entdeckte den Schnee. Laut Erhebung nutzen Stockholmerinnen eher den Fußweg, das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr, während Stockholmer Männer eher Auto fahren. Bei der Beräumung wurden stets zuerst die großen Fahrbahnen für Autos geräumt. „Diese Schneeräumungsordnung bevorzugt Männer“, schloss der grüne Verkehrsstadtrat Daniel Hellden, „und benachteiligt vor allem Frauen.“ Und so ordnete er an, wichtige Bürgersteige, Radwege und öffentliche Nahverkehrswege zuerst zu räumen.

Dann kam der Schnee Anfang November. Ungewöhnlich früh und heftig. Der stärkste Schneefall seit über hundert Jahren bescherte der Stadt an einem Tag eine Neuschneedecke von 40 Zentimetern. Hier und da konnte man vorbildlich geräumte Bürgersteige und Bushaltestellen betreten. Doch dann ging es nicht weiter. Der öffentliche Nahverkehr war, bis auf die U-Bahn, völlig zum Erliegen gekommen, weil die Straßen nicht geräumt waren. Nichts funktionierte mehr, auch nicht am Folgetag.

Von „Schneechaos“ war die Rede. Auch viele Gehwege waren überhaupt nicht geräumt. Die Kliniken füllten sich mit Patienten. Ein Kommentator stellte in der großen bürgerlichen Zeitung DN verärgert fest, dass vor allem Frauen, darunter auch seine eigene, zu den häufigsten Opfern der feministischen Schneepolitik zählen. „Hunderte, vor allem ältere Frauen, liegen nun mit Brüchen in Krankenhäusern, mit starken Schmerzen und unsicheren Genesungsaussichten“, schreibt er. Zudem habe der Wetterdienst bereits eine Woche im Voraus vor dem Schneefall gewarnt.

Was genau zu dem Chaos geführt hat, ist auch Verkehrsstadtrat Hellden unklar. Ein Krisenbericht soll das nun klären. Die auch in Stockholm fast ausschließlich männlichen Schneeräumer waren anscheinend verwirrt von den neuen Richtlinien. Zwar arbeiteten sie ununterbrochen. Doch eine übergeordnete Koordination fehlte. Hellden gelobte für den nächsten Ernstfall Besserung. Auch soll die Schneeräumung mehr Geld erhalten. Von dem Konzept will er nicht abweichen. Er liegt im Trend. Auch andere schwedische Städte sind derzeit dabei, eine gleichberechtigte Schneeräumungsordnung einzuführen.

zur Startseite