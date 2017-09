Wenn’s mal wieder länger dauert Der Zittauer Hauptbahnhof soll nun bis Weihnachten abgekoppelt bleiben. Odeg und Länderbahn sind sauer.

Zug-Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, dass die Unannehmlichkeiten rund um den abgekoppelten Zittauer Hauptbahnhof noch deutlich länger dauern als bisher vorgesehen: Statt am 12. November sollen die Züge nun erst am 21. Dezember wieder rollen. Das bestätigte die Pressestelle der Deutschen Bahn auf SZ-Anfrage und dementierte damit Gerüchte, dass die Eisenbahnen bis zum Frühjahr nicht nach Zittau fahren können.

Die laut SZ-Informationen ursprünglich mit vier Wochen kalkulierte und dann auf drei Monate ausgedehnte Sperrung dauert nun aus mehreren Gründen mehr als vier Monate. „Aktuell haben wir Verzögerungen im Bauablauf von knapp fünf Wochen“, teilte Erika Poschke-Frost, Bahn-Sprecherin in Leipzig, mit. „Intensive Prüfungen ergaben, dass diese leider nicht aufzuholen sind.“ Schuld daran sind unter anderem Probleme beim Umbau der Entwässerungsanlagen. Dadurch verzögert sich auch die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks. Zudem hat die Planung für die neue Brücke über die Tongasse länger gedauert als angenommen.

Die längere Sperrung des Bahnhofs hat viele Auswirkungen, zuallererst für die Fahrgäste. Deshalb „sind wir mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien und den Eisenbahnverkehrsunternehmen Odeg und Länderbahn in enger Abstimmung, welche Ersatzmaßnahmen ab dem 12. November im Interesse der Reisenden ergriffen werden können“, so die Sprecherin. „Dabei geht es darum, ob und wie der Bahnhof Zittau wieder angefahren werden kann beziehungsweise welche Reiseangebote realisiert werden können.“ Das bestätigten auch die beiden Unternehmen und der Zweckverband. Der Termin soll nächste Woche stattfinden. „Konkrete Maßnahmen und Ergebnisse werden Ende September, spätestens Anfang Oktober erwartet und kommuniziert“, so die Bahn-Sprecherin.

Die Bahn-Konkurrenten Odeg und Länderbahn, die Zittau mit ihren Zügen ansteuern, sind aus verschiedenen Gründen verschnupft über die Verzögerung. So müssen sie darüber nachdenken, ob sie den Schienenersatzverkehr verlängern. Denn ohne elektronisches Stellwerk sind zum Beispiel die Weichen unbeweglich, sodass die Züge nicht auf ihre Abstellplätze für die Nacht fahren können. Auch die Tankstelle auf dem Bahngelände wäre nicht erreichbar, sagt Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Sollte es beim 21. Dezember bleiben, „würden wir dann zusätzlich auch noch in die Adventsverkehre nach Dresden und möglicherweise sogar den Fahrplanwechsel kommen“, teilte Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller mit. „Das bringt nicht akzeptable Folgen für unsere Fahrgäste, eine Menge betriebliche Probleme und zusätzliche Kosten.“ So hätten die Länderbahn-Planer zum Beispiel den neuen Fahrplan ab Dezember bereits fertig und damit gerechnet, dass Zittau ein sogenannter Nullknoten wird, an dem sich Züge und Busse zur gleichen Zeit treffen. Der Plan wäre Makulatur, wenn es bei der Verzögerung bis 21. Dezember bleibt. „Daher fordern wir DB Netz mit Nachdruck auf, den ursprünglichen Zeitplan einzuhalten und die Bauabläufe wenn nötig, entsprechend zu beschleunigen“, so Puchmüller.

Vor allem die Länderbahn beklagt zudem die Informationspolitik der Bahn. Man hätte bis zur SZ-Anfrage noch gar keinen offiziellen neuen Termin erfahren, so der Sprecher. Auch Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) äußert ähnliche Kritik: Der Kreis Liberec (Reichenberg), der für den Zugverkehr von Hradek bis Liberec zuständig ist, hat bisher keine Information erhalten. „Es gehört in Zittau nicht nur zum guten Stil, sondern es ist eine Bedingung für ein gutes Miteinander, dass auch unsere Nachbarn über Auswirkungen auf ihren Verkehr informiert werden“, so der OB. „Das sollte schleunigst passieren.“ Zenker wundert sich zudem, dass ein Großunternehmen wie die Deutsche Bahn die Verlängerung der Arbeiten unter anderem mit Schwierigkeiten bei der Entwässerung begründet, obwohl der Untergrund untersucht worden ist. „Es ist schade, passiert aber leider nicht selten, dass bei derart großen Baumaßnahmen Verzögerungen entstehen“, so der OB. „Für Zittau und die umliegenden Kommunen mit ihren touristischen Gästen und Berufspendlern wäre es sehr ärgerlich, sollte der aufwendige Schienenersatzverkehr länger dauern.“ Er erwartet, dass für eventuelle Beeinträchtigungen bei Trilex, Odeg und Schmalspurbahn schnelle und unbürokratische Übergangslösungen gefunden werden.

Baulich wirken sich die Verzögerungen unter anderem auf den Termin für den Neubau der Brücke über die Tongasse aus. Laut Bahn wird sie nun in diesem Jahr nicht mehr gebaut. Laut Zenker hat die Bahn nun den April 2018 ins Auge gefasst. Das könnte wiederum Folgen für die Stadt haben: Sie wollte die seit Jahren bröckelnde Stützmauer an der Bergstraße schon in diesem Jahr sanieren, die Straße ertüchtigen und der jahrelangen halbseitigen Sperrung ein Ende machen. Weil für zwei Baustellen aber zu wenig Platz ist, hat sie das Vorhaben auf 2018 verschoben.

Die Bahn macht den Zittauer Bahnhof fit für die Zukunft und investiert rund 45 Millionen Euro. Die Vollsperrung zieht ein kompliziertes Netz aus Schienenersatzverkehr-Angeboten nach sich.

