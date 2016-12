Wenn zwei durch den Tunnel wollen Ausgerechnet am einzigen Nadelöhr in der Stadt wird oft gedrängelt. Diesmal ist es schiefgegangen.

Der Unfall im Tunnel war so heftig, dass sich der Nissan auf die Beifahrerseite legte. © Jens Ruppert

Stadtwehrleiter Maik Häßlich wundert sich fast, dass es jetzt erst passiert. Der Feuerwehrmann hat zwar schon eingeklemmte Lkw unter der Großraschützer Brücke gesehen – aber einen auf der Seite liegenden Pkw noch nicht. „Tja, da wollten unbedingt zwei durch die Engstelle“, kommentiert er das Geschehen von Mittwochabend nüchtern. Ob der Autofahrer, der sich partout noch die Vorfahrt erzwingen wollte, tatsächlich angetrunken war, wie jetzt Facebook-Nutzer kommentieren, das müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben.

Offenkundig ist jedoch, dass der Autofahrer, der von Großraschütz aus heranfuhr, hätte warten müssen. Das tat er offensichtlich nicht. Denn der Tunnel ist aufgrund seiner Enge nicht für den zweispurigen Begegnungsverkehr ausgelegt. Extra Baken begrenzen die Fahrbahn, um anzuzeigen: Hier passt nur einer durch.

Doch am Mittwochabend war alles anders. Gegen 20.15 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren Großenhain, Großraschütz und Skassa zur Hilfeleistung bei einem Unfall herausgerufen werden. An der Bahnunterführung auf der Großraschützer Straße hatte sich ein Unfall ereignet. Das Bild, das sich den Feuerwehrleuten dann bot, überraschte selbst erfahrene Kameraden: Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht nur zusammengefahren, sondern ein Pkw, ein Nissan, stand hochkant auf der Seite. Ein Indiz, das die beiden Autos mit erheblicher Wucht aufeinanderkrachten und ein Fahrzeug dabei regelrecht ausgehoben wurde. Was war passiert? Der aus Richtung Großraschütz kommender Nissan (Fahrer 46) stieß am Ausgang der Unterführung mit einem Ford (Fahrer 19) zusammen. Der Unfall war so heftig, dass sich der Nissan auf die Beifahrerseite legte. Glücklicherweise konnten sich die beiden Fahrer und die Beifahrerin im Nissan schon vor dem Eintreffen der Retter und aus eigener Kraft befreien, sie mussten nicht erst langwierig mit Schneidwerkzeugen herausgeschnitten werden. Trotzdem mussten sie sich in ärztliche Behandlung begeben und wurden schließlich, leicht verletzt, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall war die Durchfahrt unter der Bahnlinie komplett gesperrt. Die Feuerwehr musste beide Fahrzeuge, da sie nicht mehr fahrbereit waren, mittels Seilwinde auseinanderziehen, damit diese abgeschleppt werden konnten. Der Schaden wurde auf 8000 Euro geschätzt.

Großenhains Ordnungsamtschef Matthias Schmieder ist froh, dass solche Szenen wohl bald der Vergangenheit angehören. Denn der Großraschützer Tunnel wird im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke Berlin-Dresden zur Hochgeschwindigkeitsstrecke verbreitert und erneuert. Der neue Tunnel ist dann zweispurig befahrbar, zehn Meter breit, mit jeweils einem 50-Zentimeter-Schutzstreifen und einem Radweg versehen. Ursprünglich war ja sogar einmal von zwölf Meter Breite die Rede. Da wäre noch ein Radweg drin gewesen – doch da spielte die Bahn schließlich nicht mit. Die geplante Breite von zehn Metern hält die Stadt aber für ausreichend.

zur Startseite