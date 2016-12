Wenn Zeitzeugen erzählen Geschichten, die nicht vergessen werden sollten. Einwohner berichten von ihren ganz persönlichen Erlebnissen.

Katja Dwaronat hat Zeitgeschichte aufgeschrieben. „So war das damals?“ heißt hier Buch. © Archiv:Unger

„So war das damals“ heißt das Buch der Zeschnigerin Katja Dwaronat. Sie lässt in dem Buch Zeitzeugen über die 1930er- bis 1950er-Jahre erzählen, wie zum Beispiel Christoph Weber aus Zeschnig: Zum Ende des Krieges ging es drunter und drüber. Du hast gar nicht mehr gewusst, was für ein Tag war oder wie spät es ist. Dann kamen die Russen. Wir konnten die Panzer von Stolpen kommen sehen. Meine Mutter packte einen Handwagen mit dem Nötigsten, und wir machten uns davon. Ich hatte eine Heidenangst, denn eine Lehrerin hatte erzählt: „Die tun euch die Ohren und die Zunge abschneiden“, sagt er.

Elf Zeitzeugen der Jahrgänge 1925 bis 1941 erzählen in dem Buch vom alltäglichen und manchmal auch lustigen Leben in der Zeit, aber auch von den einschneidenden Erfahrungen, die der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegsjahre mit sich brachten. Fast alle haben ihre Kindheit in den Dörfern verbracht, von denen sie erzählen. Als Kinder von Landwirten, Handwerkern, Gastwirten, Heimarbeiterinnen und Bürgermeistern beleben sie die Vergangenheit. Katja Dwaronat schrieb die Geschichten auf und brachte sie in kleiner Auflage als Buch heraus. Das wöchentliche Bad in der Zinkbadewanne, die kilometerlangen Fußmärsche zur Arbeit oder zur Schule, die Schlafkammer für fünf Personen, ein einziges paar Schuhe? Schon die Normalität klingt aus heutiger Sicht wie aus einer anderen Welt. Helmut Lux aus Ulbersdorf ist als Einziger der Erzähler nicht in der Gemeinde geboren. Helmut Lux flüchtete als 14-Jähriger mit Mutter und Schwestern vor der Front aus Schlesien, kehrte nach Kriegsende zu Fuß in die Heimat zurück und wurde schließlich ausgewiesen und nach Ulbersdorf geschickt. Überall waren bereits massenhaft Flüchtlinge untergebracht, sodass er es anfangs nicht leicht hatte. Starthilfe bekam das Buch von der Stadt Hohnstein dank eines inzwischen ausgelaufenen Förderprogramms zur Bevölkerungsentwicklung. (SZ)

Das Buch „So war das damals?“ ist in der Tourist-Info in Hohnstein - gegenüber vom Rathaus - erhältlich.

zur Startseite