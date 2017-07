Wenn wir doch nur die Entscheider wären Warum Glaubitz weiterhin ein unsicherer Ort bleibt und Riesa in die schnellen Mühlen der behäbigen Politik gerät. Ein unverbesserlicher Rückblick.

Menschen sind bekanntlich lernfähige Wesen, zumindest meistens, liebe Leserinnen und Leser. Und da Politiker – entgegen so manch abenteuerlicher Behauptung – auch nur Menschen sind, können sie ab und an eine Wendung hinlegen, von der die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sichtlich angetan sind.

Ein solches Erlebnis hatte Anfang dieses Jahres Stephan Kühn. Damals bezeichnete der Grünen-Bundestagsabgeordnete die Ortsumfahrung der B 98 in Glaubitz als überflüssiges Bauprojekt, erregte damit die ob der Situation ohnehin schon frustrierten Anwohner bis zur Schmerzgrenze, woraufhin diese ihn wutentbrannt zu einer Tasse Kaffee und einer gehörigen Aussprache einluden. Kühn kam der Aufforderung brav nach, sah sich die Situation vor Ort an und hatte dabei womöglich zu tun, angesichts der verkehrstechnisch eher unsicheren Situation den Pott Kaffee gerade zu halten. Schon bald bekundete er Verständnis für die Glaubitzer. Die einst geäußerte Ansicht, dass das Verkehrsaufkommen die hohen Kosten für die Ortsumfahrung nicht rechtfertige, war plötzlich Gerede von gestern, stattdessen gab er bei einem Dresdner Planungsbüro ein Gutachten in Auftrag, um kurzfristige Lösungen für die Sicherheits- und Lärmprobleme zu finden.

Ein hervorragender Schachzug, mit dem Kühn das Frustrationspotenzial der Politik gekonnt zu überwinden versuchte. Wenn die Deutschen über die Politiker meckern, folgen die Schimpftiraden meist einem verlässlichen Dreiklang.

Erstens ist das Geld immer nur für andere Menschen und Vorhaben da, aber nie für einen selbst.

Zweitens wird das Geld, wenn es denn dann einmal verfügbar ist, in derart langwierige Prozesse investiert, dass man von der dadurch erzielte Verbesserung erst sehr spät in seinem Leben etwas hat und die Politiker es deshalb auch gleich lassen könnten.

Und drittens würde es dem Land ohnehin besser gehen, wenn wir Bürger statt der Politiker über die Verteilung der Gelder entscheiden könnten, denn bekanntlich kennen wir uns in allen Lebensbereichen am allerbesten aus. Da macht uns keiner etwas vor! Einem Informatiker würden wir in Anbetracht unseres geringen Wissensschatzes freilich niemals sagen, wie er ein Programm zu schreiben hat, aber bei den Politikern ist es wie beim Bundestrainer: Wir alle würden es besser machen als jener, der dieses Amt tatsächlich bekleidet und in verlässlicher Regelmäßigkeit versagt.

Stephan Kühn dagegen wollte sich nicht nachsagen lassen, dass er sich nicht für die Bürger eingesetzt hat, dass man es hätte besser machen können. Er beauftragte das Gutachten, aus dem nun fünf konkrete Maßnahmen zur kurzfristigen und kostengünstigen Absicherung der brenzligen Situation in Glaubitz hervorgehen.

Doch wie man es macht, macht man es falsch, das wissen wir alle. Spätestens nun auch Stephan Kühn. „Das Gutachten hilft uns momentan nicht weiter. Zusammengefasst steht da nichts drin, was neu für uns wäre“, verkündete etwa der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos).

Für eine Fußgängerampel sei der Bedarf zu gering und die Lärmbelastung zu hoch, für einen Fußgängerüberweg sei die Ortsdurchfahrt zu kurvig und zu schlecht einsehbar, Verkehrsinseln an den Ortseingängen würden nichts bringen, weil kurz danach wieder aufs Gaspedal getreten wird, und für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde ist das Dorf viel zu lang. Nun ja, wenn all die kurzfristigen Lösungen nichts bringen, hilft wohl nur abwarten und die Behäbigkeit der politischen Prozesse zu ertragen.

Und hoffen, dass das Vorhaben tatsächlich in naher Zukunft umgesetzt wird. Denn dass bereits forcierte Baumaßnahmen auch tatsächlich angegangen werden, ist nicht immer der Fall, wie die Riesaer vergangene Woche zu spüren bekamen. Weil beispielsweise die Sanierung der Grundschule am Storchenbrunnen und die Modernisierung der Oberschule am Merzdorfer Park kräftig in die Kasse greifen, mussten andere Maßnahmen vorerst hinten angestellt werden. Einigen Riesaer waren deshalb stocksauer, auf Facebook wurde gleich der vorhin angesprochene Dreiklang ausgepackt. Da drehen sich die Mühlen der behäbigen Politik schon einmal schnell und dann ist es wieder falsch.

Diese Woche kann wohl kaum unverbesserlicher werden.

