Wenn Wichtiges liegen bleibt Das Jobcenter bewilligt weniger Ein-Euro-Jobber. Das stellt nicht nur den Bauhof in Niesky vor Probleme.

Der Nieskyer Bauhof wird in diesem Jahr an seine Grenzen stoßen. Denn Leiter Hubertus Noll fehlen in diesem Jahr die Ein-Euro-Jobber. Nicht eine zusätzliche Arbeitskraft ist der Stadt vom kommunalen Jobcenter bewilligt worden. „Die Grünflächenpflege wird in diesem Jahr nicht wie bisher erfolgen“, lässt er daher über Barbara Giesel ausrichten. „Wir werden hier Prioritäten setzen müssen“, sagt die Leiterin für Technische Dienste und Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin.

Doch wo soll das Gras künftig wachsen und wo wird gemäht? Drei Schwerpunkte will der Bauhof gemäß Barbara Giesel setzen. Höchste Priorität genießen neben den Spielplätzen der Stadt auch die Rasenflächen in den Wohngebieten und selbstverständlich die Straßenbankette. Die schlechte Nachricht stößt nicht bei allen Stadträten auf Verständnis. „Wir fahren unsere Leistungen als Stadt teilweise zurück. Mich kotzt die Finanzierungslage an“, kritisiert er ohne Umschweife. Doch Hoffnung auf Besserung hat das Nieskyer Rathaus hinsichtlich der Ein-Euro-Jobber nicht. „Es werden auch in den nächsten Jahren keine bewilligt“, so Barbara Giesel.

Das hat mit einem Strategiewechsel des Jobcenters zu tun. Dessen vordergründiges Ziel sei es nämlich gewesen, den Ein-Euro-Jobbern wieder zu einem steuerpflichtigen Job zu verhelfen, erklärt Pressesprecherin Marina Michel vom Landkreis Görlitz. Doch viele Maßnahmen haben sich diesbezüglich als wenig erfolgreich erwiesen. Zwar haben Niesky und andere Kommunen die Leistungen gerne in Anspruch genommen. Echte Jobs sind daraus nur in wenigen Fällen entstanden. Wertvolle Arbeit haben die Ein-Euro-Jobber natürlich dennoch geleistet. Deshalb ist die Nervosität auch bei vielen Vereinen groß.

Frank Grübe mag gar nicht daran denken, wenn die Bewilligungen für die Ein-Euro-Jobs bei der Oberlausitzer Tafel auslaufen und kein positiver Bescheid für eine weitere Förderung kommt. „Dann haben wir ein echtes Problem“, sagt der Leiter des Tafel-Vereins Oberlausitz. 22 Männer und Frauen sind derzeit noch in den Ausgabestellen der Oberlausitzer Tafel in Zittau, Löbau, Ebersbach und Niesky in einem sogenannten Ein-Euro-Job tätig. 1,20 Euro bekommen sie für jede geleistete Arbeitsstunde bei der Tafel. Bereits Ende Juli endet die Bewilligung für Ein-Euro-Tätigkeiten bei der Oberlausitzer Tafel in der Ausgabestelle Ebersbach, Ende August laufen sie in Löbau und Zittau aus, im November in Niesky.

Die Männer und Frauen in den Ein-Euro-Jobs stemmen bei der Tafel die Hauptlast der Arbeit, berichtet Frank Grübe. Ehrenamtlich Tätige ergänzen das Team. Aber Letztere sind wegen anderer Verpflichtungen meistens nur am Nachmittag einsetzbar. Frank Grübe sieht mit Sorge die neue Strategie des Jobcenters zu weniger Ein-Euro-Jobs und hofft auf die weitere Unterstützung für die Tafelarbeit.

Tatsächlich sind die Förderungen des zweiten Arbeitsmarktes stark verringert worden, erklärt der Betriebsleiter des Jobcenters Landkreis Görlitz Felix Breitenstein schon Anfang des Jahres. Der Grund ist, dass es wesentlich weniger Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gibt. Gleichzeitig seien „vom Gesetzgeber vorgegebene zeitliche Beschränkungen sowie Anforderungen an die Träger gestiegen.“ Anders gesagt: Es steigt der Anteil an Betreuung und Anleitung. Beschäftigungsmaßnahmen wie Ein-Euro-Jobs seien für die Beseitigung bestimmter Problemlagen und zur Entwicklung von Potentialen auch weiterhin erforderlich, jedoch auf einem quantitativ niedrigerem Niveau, sagt Felix Breitenstein. Lag der Förderanteil für Beschäftigungsmaßnahmen im vergangenen Jahr noch bei 21 Prozent, so ist er in diesem Jahr auf zehn Prozent gesunken.

Es müssen also viele Vereine künftig ohne die Unterstützung von Ein-Euro-Jobbern auskommen – oder sie übernehmen diese in ein festes Arbeitsverhältnis. Das jedoch können die wenigsten leisten, angesichts der zu kurzen Finanzdecke. Das bestätigt auch Frank Grübe von der Oberlausitzer Tafel. „22 lachende Gesichter hätte ich da um mich rum, wenn ich sie alle einstellen könnte“, sagt er. Das aber sei völlig illusorisch. Selbst wenn der Verein nur 25 Prozent des Lohns bei einer Festanstellung zu bezahlen hätte und drei Viertel als Förderung kämen, ginge das bei der Tafel nicht.

Und auch Niesky wird wohl kaum Stellen schaffen können. Ganz im Gegenteil. „Wir sind in Niesky zu viel Personal“, hat die Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann schon 2016 festgestellt. Genau wie zuvor der Rechnungshof. Damals sind 105 Mitarbeiter bei der Großen Kreisstadt beschäftigt gewesen. Tendenz sinkend.

