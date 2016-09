Wenn Tradition auf neue Technik prallt Am Wochenende wirbt das Handwerk für sich selbst und um Nachwuchs. Zum Aktionstag wird sogar die Politik mobil.

Steinbildhauermeister Stefan Geith arbeitet an einem Steinadler für das Berliner Stadtschloss. Dem „vorbildlichen Ausbildungsbetrieb" fehlt der Nachwuchs.

Sattlermeister Thomas Büttner sorgt mit dem computergestützten System zur Pferderückenvermessung für passgenaue Sattel für Furore – auch bei den Paralympics.

Fleischermeister Enrico Walther ist einer von 180 Mitarbeitern im Vorwerk Podemus. Das Bio-Unternehmen will 2016 rund 18 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften.

Wenn die Politik rund zweimal im Jahr das Handwerk für sich entdeckt, dann ist einiges anders: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) findet wohlfeile Worte zum bundesweiten Aktionstag am kommenden Samstag und lobpreist die selbsternannte „Wirtschaftsmacht von nebenan“ ob seiner Ausbildungsbereitschaft. Und Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) lässt vorab bei einer Pressetour der Dresdner Handwerkskammer ein neues Elektroauto seiner Bürgerpolizei vorfahren. Botschaft: Der Freistaat geht mit gutem Beispiel voran bei der Elektromobilität. Ulbig selbst fährt bei der Dresdner Sattlerei Büttner im schwarzen Diesel vor.

Dort erlebt der Minister dann echten Pioniergeist. 1906 gegründet, steht der Betrieb für modernes Handwerk mit neuester Technik und Tradition gleichermaßen. Sattlermeister Thomas Büttner, der das Unternehmen 1987 übernahm, und seine 18 Mitarbeiter sind auf Reitsport spezialisiert und verkaufen „alles rund ums Pferd“, wie der Chef sagt. Jahresumsatz: rund 2,5 Millionen Euro. Auf einem der von ihnen gefertigten Sattel kämpft derzeit eine querschnittsgelähmte Tschechin bei den Paralympics in Rio de Janeiro um Medaillen.

Büttners rund 600 Sitzunterlagen pro Jahr werden digital anatomisch angepasst. Per 3-D-Scanner wird der Pferderücken vermessen – wo auch immer auf der Welt. Auf dieser Datenbasis erstellt ein digitaler Rückenabbilder in Sekunden ein 1:1-Modell des Pferderückens. So kann in der Werkstatt der Sattel perfekt an die Anatomie des Tieres angepasst werden. Thomas Büttner hat die Innovation, welche aufwendige Pappschablonen sowie viel Zeit spart und die Fehlerquote auf ein Minimum senkt, als Patent angemeldet. „Es gibt Anfragen aus der ganzen Welt“, sagt er. Der 53-Jährige, der sich als „Exot“ in der Branche sieht, träumt schon vom nächsten Schritt: Daten vom bewegten Pferd. „Das will ich noch vor der Rente schaffen“, sagt er. Die digitale Technik stelle das Handwerk nicht infrage, so Büttner. „Im Gegenteil, sie sichert unsere Arbeit.“ Schließlich ändere sich die Pferdeanatomie, und Sattel sollten mindestens alle zwei, drei Jahre nachjustiert werden.

Im deutschen Handwerk sind noch gut eine Million Betriebe eingetragen, über 3 000 weniger als Ende 2014. In Sachsen sind knapp 58 000 Unternehmen registriert – gut jeder fünfte davon im zulassungsfreien Handwerk. Im Wendejahr 1989 waren es 31 500. Damit sitzt ein Drittel aller ostdeutschen Handwerksbetriebe in Sachsen. Auf 1000 Einwohner kommen 14,3 Betriebe, bundesweit sind es nur 12,2. Die Branche beschäftigt im Freistaat rund 320 000 Menschen. Im Großraum Dresden beschäftigen 22449 Handwerksbetriebe 125000 Mitarbeiter und 5200 Azubis.

„Das Handwerk ist bei der Digitalisierung auf dem Weg“, sagt Jörg Dittrich, Präsident der Dresdner Kammer. Das Smartphone sei Usus. „Wenn wir von Digitalisierung reden, dann von neuen Geschäftsmodellen, mit denen wir uns beim Nachwuchs interessant machen.“

Und an dem fehlt es, auch wenn der Abwärtstrend gebrochen und laut Dittrich das dritte Jahr infolge mehr Lehrverträge abgeschlossen wurden. Noch gebe es im Kammer- und Regierungsbezirk gut 500 freie Stellen. „Womöglich denkt mancher, unseren Beruf gibt es nicht mehr“, mutmaßt Steinmetzmeister Stefan Geith. Vielen, die mit Computern groß werden, sei das Handwerk fälschlicherweise auch zu schwer oder zu dreckig, so der 43-jährige Restaurator, der den Familienbetrieb in vierter Generation führt. Die zwei Meister und drei Gesellen seien breit aufgestellt, hätten ihre Spuren nicht nur auf Grabsteinen, sondern auch in der Frauenkirche und Schlössern von Dresden oder Sanssouci hinterlassen.

„Wir müssen den Eltern die Angst nehmen, Handwerk sei etwas Schlimmes“, sagt Bernhard Probst. Es brauche jedoch motivierten Nachwuchs „und nicht Leute, die sich an die Nacht von Freitag auf Montag nicht mehr erinnern können und dann krank melden“. Sein Vorwerk Podemus – ein Hof von 1900 – hat sich nach der Wende zum kleinen Bio-Imperium gemausert: mit Öko-Landbau, zehn Märkten in der Region und einer Fleischerei mit Schlachthaus. Das Unternehmen des 39-Jährigen hat 180 Mitarbeiter und bewirtschaftet 287 Hektar Land – laut Kammer „ein Musterbeispiel, wie Betriebe Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung vereinen“.

„Die Zeit der Symbolik sollte vorbei sein“, sagt Kammerpräsident Dittrich in Anspielung auf den gerade vermeldeten Digitalisierungsschub der Staatsregierung. Sachsen brauche mehr als drei Hotspots in Seifhennersdorf. Das schlecht an Internet und Handynetz angebundene Lausitzer Handwerk sitze nicht im Querxenland.

„Sachsens Handwerk steht für fast 20 Prozent der Wirtschaftsleistung im Freistaat und für 30 Prozent der Lehrstellen“, sagt Dittrich, selbst Dachdeckermeister. Auch deshalb wollten 20 ostsächsische Betriebe bei der zentralen Einheitsfeier am 3. Oktober in Dresden in eigener Sache trommeln. „Denk an uns, wenn du das nächste Mal die Reiterstaffel der Polizei ausstattest“, ruft Hightech-Sattlermeister Thomas Büttner Sachsens Innenminister am Ende seiner Kurzvisite zu. Markus Ulbig nickt seinem Ex-Schulfreund aus dem Erzgebirge zu – und hastet zu seinem Diesel.

