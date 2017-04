Wenn Straßen und Fußwege zugestellt sind Händler und Stadtverwaltung überlegen gerade, wie Werbung und Gehwegfreiheit harmonieren können.

Fahrradständer auf der Straße – ist das erlaubt oder nicht? © Kristin Richter

Kinderwagen und Rollatoren kommen nicht mehr ungehindert über den Gehsteig, weil immer mehr Werbeaufsteller vor den Geschäften stehen. Es häufen sich Beschwerdeanrufe bei der Stadtverwaltung. Auch Radständer mit Werbung darf laut Straßengesetz eigentlich nicht die Fahrbahn blockieren. „Wir müssen das jetzt mal mit unserer Sondernutzungs- und Gebührensatzung abgleichen“, sagt der zuständige Amtsleiter Matthias Schmieder.

Vignette für bezahlte Sondernutzung

Weil die Stadt das Problem aber in jedem Fall mit den Händlern und nicht gegen sie lösen will, gab es jetzt ein Treffen dazu. Das lief konstruktiv ab, wie Kerstin Labitzke von der Händlergemeinschaft bestätigt. Es zeigte sich, dass manche die Sondernutzung beantragen, wenn der Gehweg weniger als 1,50 Meter breit ist. Andere tun das nicht. „Die Ehrlichen sollen aber nicht die Dummen sein“, so Schmieder. Die Vollzugsbeamten sollen alle gleichbehandeln. Eine Vignette könnte da Klarheit schaffen.

In Meißen geht man das Problem rigoroser an. Da werden 20 Euro pro Monat für jeden Aufsteller auf dem Fußweg fällig. Die Großenhainer Satzung sieht nur vier Euro vor. Doch eigentlich will das Rathaus die Händler so wenig wie möglich gängeln. Doch drei oder vier Aufsteller vor einem Geschäft – das findet Matthias Schmieder zu viel. Das würde als störend empfunden. Schmieder unterstreicht: „Wir wollen, dass mit dem Ergebnis alle gut leben können.“

Im Einzelgespräch soll demnächst an solchen Stellen geklärt werden, wo schon ein Umstellen von Werbung eine Verbesserung bringen könnte. Mit mehr öffentlichen Fahrradständern will die Stadt dafür Sorge tragen, dass unerlaubte Ständer auf der Straße wegfallen können. Auf der Berliner Straße, die jetzt im zweiten Abschnitt saniert wird, werde das angegangen. Da kann auch die Händlergemeinschaft „Großenhain aktiv“ mitgehen. Die Geschäftsleute sollen für die Problematik sensibilisiert werden. „Denn schließlich ist die älter werdende Generation mit eingeschränkter Mobilität auch die Kundschaft der Läden“, betont Matthias Schmieder. Obwohl er von „Befreiungsschlag“ spricht, wünscht er sich ein Mitdenken der Innenstadthändler.

Eins zu eins durchsetzen

Doch am Ende der nun laufenden Prüfung müsse eine klare Richtung stehen, die überarbeitete Satzung werde von der Verwaltung dann auch eins zu eins durchgesetzt. Ob es dabei zu einer Regulierung der Anzahl von Werbeaufstellern kommen wird, kann Matthias Schmieder noch nicht sagen. Er versteht die Lage der Händler, ist aber in der Pflicht, für Recht und Ordnung zu sorgen und einen Interessenausgleich zu finden. Denn Gehwege seien nun mal Gemeingebrauch.

Es spricht für die Verwaltung, dass sie den Kompromiss mit der Händlerschaft sucht. Denn ohne Geschäfte wäre die Innenstadt auch für Passanten nicht attraktiv.

