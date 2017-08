Wenn sich Nachbarn auf die Nerven gehen An der Jahnastraße eskaliert der Streit zwischen zwei Familien. Es geht um einen Weg, eine Hecke, tote Tiere, Drohungen und unterlassene Hilfeleistung.

In keinem guten Zustand präsentiert sich der Weg zu mehreren Grundstücken an der Jahnastraße 31. © Claudia Hübschmann In keinem guten Zustand präsentiert sich der Weg zu mehreren Grundstücken an der Jahnastraße 31.

Anwohner Gerd Noatsch kann dagegen nichts tun, soll plötzlich kein Wegerecht mehr auf dem Privatweg haben, obwohl dieser zu seinem Haus führt.

Anwohner Gerd Noatsch kann dagegen nichts tun, soll plötzlich kein Wegerecht mehr auf dem Privatweg haben, obwohl dieser zu seinem Haus führt.

Beachtliche 73 Jahre wohnt der Meißner Gerd Noatsch in dem etwas zurückgesetzten Haus an der Jahnastraße 31. Einst gehörte es dem Großvater des 75-Jährigen. Heute er lebt er hier mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau Karin und Tochter Andrea.

Die wohnt bei ihren Eltern, weil sie rund um die Uhr unter Beobachtung stehen muss. „Sie ist autistisch mit Hang zur Schizophrenie“, sagt Karin Noatsch mit trauriger Stimme. Die Phasen, in denen ihre 43 Jahre alte Tochter normal ansprechbar ist, haben stark abgenommen. Dass es Andrea immer schlechter geht habe viel mit der Situation vor Ort zu tun, erzählt Karin Noatsch.

Als 2001 eine Familie in eines der an einem gemeinschaftlich genutzten Weg gelegenen Häuser einzieht, lassen Streitereien nicht lange auf sich warten. Anfangs haben sie vor allem mit dem Weg zu tun, der am Grundstück der Noatschs vorbei und weiter zu drei anderen Häusern sowie einem Treppenaufgang in Richtung Weinberg geht. Laut Grundbucheintrag, sagt Karin Noatsch, gelang es den neuen Nachbarn 2007, den öffentlichen Weg zu erwerben. In der Folge sei zunächst der Durchgang in Richtung Weinberg abgesperrt worden. Es folgten schriftliche Drohungen an die Familie, dass sie ihren Pflichten zur Reinhaltung des Weges besser nachkommen müssten, ansonsten entziehe man ihnen das Wegerecht.

„Solche Drohungen bekommen wir immer wieder, sie werden einfach in unseren Briefkasten geworfen“, erzählt Gerd Noatsch. Weder die Mülltonnen, die hinter ihrem Haus stehen, noch die leicht auf den Weg ausgreifenden Ranken an der Fassade des Hauses werden geduldet.

Höhepunkt der Auseinandersetzung ist ein Brief vom 23. Juli. Darin teilt der Nachbar den Noatschs mit, dass sie ihren rechtlichen Pflichten nicht nachkommen, ihnen deshalb das Wegerecht entzogen wird. Davon verschüchtert schalten die Noatschs keinen Anwalt ein, obwohl sie sich keiner Schuld bewusst sind. „Dabei ist der Weg erst weiter oben, nicht vor unserem Haus, in einem miserablen Zustand. Überall ist Unkraut, der Aufstieg in Richtung Weingut Strasser nicht mehr möglich“, beklagt Karin Noatsch.

Weil schon mehrfach Teile der Ranken versenkt worden und tote Ratten und Mäuse im Garten der Noatschs abgelagert worden, habe man die Nachbarn zur Rede stellen wollen. Das habe aber nichts gebracht.

Man habe leider nichts beweisen können, zwar Fotos von den Folgen gemacht, aber nicht von den Verursachern. Stattdessen erwirkte die Gegenseite gerichtlich eine Unterlassungserklärung, jegliche beleidigende Äußerung zu unterlassen.

Die in dem anwaltlichen Schreiben angeführten Beleidigungen habe sie nie begangen, sagt Karin Noatsch. Trotzdem unterschreibt sie die Erklärung. Weitere Zwischenfälle konnte das nicht verhindern. So sei sie mehrfach vom Sohn des Nachbarn körperlich attackiert worden. „Unter anderem hat er mich mit einer Gießkanne im Gesicht verletzt, mich einmal so geschlagen, dass ich stürzte und einen Meniskusriss erlitt“, sagt sie. Ihre gesundheitlich beeinträchtigte Tochter habe der Nachbar eines Tages beim Einbiegen in die Einfahrt mit dem Auto touchiert, ihr Zustand habe sich seit dem stark verschlechtert. Deshalb könne sie kaum mehr das Haus verlassen.

Wegen des löchrigen Privatweges sei ihr Mann 2015 schwer gestürzt, habe sich im Gesicht verletzt und das Becken gebrochen. Obwohl die Nachbarn den am Boden liegenden Mann gesehen hätten, hätten sie ihm nicht geholfen, erzählt Gerd Noatsch. „Wie kann die Stadt es zulassen, dass der Weg so schlecht ist und der Eigentümer muss nichts dagegen tun?“, fragt er.

In der Verwaltung überrascht man mit der Aussage, dass der Weg „im Besitz einer Eigentümergemeinschaft aus sechs Personen ist, zu der allerdings dem Namen nach keiner der Anlieger gehört.“ Die Nutzungsverhältnisse vor Ort obliegen dem Privatrecht. Das könne man nicht beeinflussen, erklärt Stadtsprecherin Katharina Reso. Anwohnerin Karin Noatsch kann das nicht nachvollziehen. Sie sei mit den Nerven am Ende. „Wir können den Spießrutenlauf nicht mehr lange nervlich aushalten. Der Wegbesitzer will uns einfach mit allen Mitteln wegekeln.“ Ein klärendes Gespräch unter Nachbarn? An der Jahnastraße scheint diese Möglichkeit weit entfernt.

