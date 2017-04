Wenn sich Kamenz frühlingsfein macht … ist der Einkaufssonntag nicht weit. Diesmal locken Eier-Meile, Tiere und einige Tipps zum Selbermachen.

Marlene Hänsel, Tony Hache und Michelle Standfuß fertigten tolle Lesezeichen und andere Frühlingszitate zum Aufhängen. Am Weiden-Ei am Markt kann man diese am Sonntag „abpflücken“ und mit nach Hause nehmen. Die Stadtbibliothek freut sich auf Reaktionen und lädt 15 Uhr außerdem zur Frühlingslesung ein. © René Plaul

Eine richtige Eierei wird das am Sonntag, dem 9. April, in Kamenz werden! Die City-Initiative rüstet seit Tagen zum einkaufsoffenen Sonntag. Und verbindet damit erstmals eine Eier-Meile. Auch, um möglichst viele Kunden in die Stadt zu locken. Was steckt hinter dem Rahmenprogramm? Die SZ hat nachgehakt.

Sieben Eier-Stationen zum Mitmachen

Die Eier-Meile besteht aus sieben Standorten, die der Besucher am Sonntag ansteuern kann. Von welcher Richtung auch immer. Auf dem aktuellen Flyer zum Einkaufssonntag ist die Übersicht abgedruckt. Ziel ist es, dass die Kamenzer und ihre Gäste die überdimensional großen Eier kreativ verzieren helfen. Das Zeitungsenten-Ei befindet sich am SZ-Treffpunkt an der Klosterstraße, das Hexen-Ei bei der Malhexe Birgit Modler an der Zwingerstraße sowie ein Stoff-Ei an der Rosa-Luxemburg-Straße. Graffiti-, Sorben- und Fell-Ei darf man entlang der Bautzner Straße entdecken. Außerdem lockt an den Stationen ein Oster-Quiz. Birgit Nitsche von der Firma Naturnahe Gärten aus Kamenz lässt an diesem Nachmittag etwas ganz Besonderes auf dem Markt entstehen. Unter ihrer fachmännischen Anleitung wird ein großes Weiden-Ei gewunden. Wohin die etwa 85 Zentimeter großen Kunsteier übrigens später wandern, steht noch nicht ganz fest. „Wir werden über das Leerstandsportal der Stadt sicherlich einen Ort finden, wo wir die kleinen Kunstwerke würdig präsentieren können“, so City-Managerin Anne Hasselbach.

SV Einheit baut Soft-Soccer-Arena auf

Auch sportlich geht es in der City zu. Wer gern einmal zwischendurch den Fußball kicken möchte, der hat dazu auf dem Buttermarkt Gelegenheit. Der SV Einheit Kamenz baut seine Soft-Soccer-Arena auf. Vor allem für bewegungsfreudige Kinder ein Muss!

Tierisches auf dem Marktplatz

Die Rassekaninchenzüchter des S 232 Kamenz und Umgebung stellen ebenfalls auf dem Markt aus. Passend zum Osterfest haben sie natürlich süße, pelzige Hoppelhäschen dabei, die man auch gern streicheln kann. Auch die knopfäugigen Alpakas werden erneut nicht fehlen. Zur Freude der Kinder!

Zeitungsenten-Ei & Co. zurück 1 von 3 weiter Mit Unterstützung der Bildungsgesellschaft Bao und des Obi-Marktes werden derzeit Stationen für die Kreativ-Eiermeile zum Einkaufssonntag am 9. April vorbereitet. An sieben Punkten der Altstadt kann man sich an diesem Nachmittag kreativ einbringen oder einfach nur zusehen, wie die Eier verschiedenes Aussehen annehmen werden. Die Altstadt ist von 14 bis 18 Uhr verkehrsfrei, der Elster-Express verkehrt als Pendel zwischen City und Auenstraße.

Zitater(EI) mit der Stadtbibliothek

Auch die Kamenzer Stadtbibliothek hat sich für den Sonntag etwas Besonderes einfallen lassen. Derzeit stellen die Mitarbeiter gerade frühlingshafte Anhänger und Lesezeichen mit passenden Texten und Zitaten her. Diese werden ans Weiden-Ei gehangen – zum Mitnehmen und als kleiner Gruß aus der Lessingstadt. Gegen 15 Uhr findet übrigens noch eine kleine „Frühlingslesung“ mit Marion Kutter statt.

Basteln mit der Genossenschaft

Auch im ehemaligen Seifengeschäft der Familie Niegel an der Bautzner Straße stehen die Pforten wieder offen. Die Genossenschaft „Neue Altstadt“ lädt zur kleinen Bastelstraße ein. Außerdem gibt es immer noch ein paar kleine Restbestände an Kerzen zu kaufen. Mit den Mitgliedern kann man auch an diesem Sonntag ins Gespräch kommen und sich über Ziele und Mitgliedschaft der Genossenschaft informieren.

Birkenbäumchen werden prämiert

Kindergartenkinder aus Stadt und Land verzieren für den einkaufsoffenen Sonntag kleine Birkenbäumchen vor diversen Geschäften. Der Fantasie sind da keinerlei Grenzen gesetzt. Die Ladeninhaber übernehmen die Patenschaft über die kleinen Kunstwerke und werden sie so lange wie möglich der Öffentlichkeit präsentieren. Auf dem Markt findet gegen 16 Uhr die Prämierung des schönsten und einfallsreichsten Bäumchens statt. Kleine Preise winken den Siegern.

Auch das Shoppen nicht vergessen

Insgesamt 66 Geschäfte, Serviceanbieter, Vereine und Gaststätten beteiligen sich am Frühlingsfest. Die Händler öffnen rund um Auen- und Hoyerswerdaer Straße, von Bautzner bis zur Ecke Breite Straße sowie über den Markt bis zur West- und Poststraße. Zahlreiche Rabatt-Aktionen locken.

www.kamenz.de

zur Startseite