Wenn sich Flaschen und Gläser türmen ...

© hy-photo gernot menzel

Der Ärger wird zwar weniger, ist aber noch immer nicht verpufft. Da wird das Unternehmen, das seit Januar für das Aufstellen und Entleeren der Glas-Container im Landkreis Bautzen verantwortlich ist, offenbar doch länger als erwartet zu tun haben, bis sich alles eingespielt hat. Einen gewissen Anteil daran hat sicherlich der Fakt, dass die neuen Glas-Container kleiner als die bisherigen sind, wie schon vielfach festgestellt wurde. Da muss eben etwas an den Entleerungs-Zyklen getan werden. Dass sich Gläser und Flaschen an manchen Containern türmen, kann aber wohl kaum dem Entsorger angelastet werden. Wenn nichts mehr in einen Container hineinpasst, dann muss das Leergut eben in einem anderen Container entsorgt oder wieder mitgenommen werden. Zu Hause wirft ja auch keiner seinen Abfall neben den Mülleimer, wenn dieser bereits voll ist ...

