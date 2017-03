Wenn Service kostet Immer mehr Dresdner Geschäfte lassen sich Beratung und Reservierung bezahlen. Daran ist auch die Online-Konkurrenz schuld.

Sich im Laden umschauen, fachmännisch beraten lassen und dann doch preiswerter im Internet zuschlagen: Zum Bedauern vieler Geschäftsleute passiert das immer häufiger. Deswegen greift nun auch Brautausstatter Uwe Herrmann zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Seit seine Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ täglich im Fernsehen läuft, kommen mehr Neugierige denn je in sein Geschäft in der Gewandhausstraße. „Da wollen Frauen Brautkleider anprobieren, die haben noch gar keinen Mann zum Heiraten gefunden“, sagt der Modemacher. Schon bevor Vox die Dokusoap ausstrahlte, hatte Herrmann mit Damenkränzchen zu tun, die zur Kleiderschau kamen, in zahlreiche Modelle schlüpften, sich den Begrüßungssekt schmecken ließen und augenscheinlich keine ernsthafte Kaufabsicht hatten. So etwas will und kann er sich nicht mehr leisten.

Deshalb hat er eine sogenannte Servicegebühr eingeführt. Wer in seinem Discount in Kleidern stöbern möchte, die höchstens 500 Euro kosten, zahlt 25 Euro. In der Fachabteilung kostet der Service von Beratung und Bedienung in einer separaten Brautlounge 50 Euro. Bei Kauf werden die Gebühren verrechnet. „Ich bin eigentlich ein absoluter Gegner von Beratungsgebühren“, sagt er. Allerdings sieht der Unternehmer sich dazu gezwungen. Dem einen oder anderen stößt das sauer auf. „Nun liest man auf der Seite, dass man 25 Euro Service-Gebühr bezahlen soll und diese nur erstattet bekommt, wenn man ein Brautkleid kauft. Aber wenn man keins findet? Wo leben wir?“, schreibt ein Kunde auf einem Online-Bewertungsportal. Herrmann verweist auf die freie Wahl: Wer nicht zahlen möchte, könne woanders hingehen. Denn in der Branche ist es bisher ein Einzelfall.

Auf Vertrauen setzen bisher die meisten Dresdner Gastronomen. Dabei haben sie durchaus damit zu kämpfen, dass Gäste trotz Reservierung nicht auftauchen, sagt Thomas Widmann. Er betreibt acht Lokale in Dresden. „Wir halten den Tisch für eine halbe Stunde frei und vergeben die Plätze erst dann neu“, sagt der Gastronom. Es komme vereinzelt zu Ärger, wenn die Gäste dann auftauchen oder Leute ohne Reservierung die freien Tische sehen und nicht Platz nehmen dürfen. Über eine Gebühr denkt Widmann trotzdem nicht nach. „Das wäre für uns zu viel Aufwand und gebe sicher reichlich Kritik“, so der Gastronom. „Wir setzen auf die Vernunft der Kunden.“

Genau damit machte eine Dresdner Friseurin schlechte Erfahrungen. Manuela Peter betreibt das „Haarsteel“ in der Louisenstraße 51. Sie hat nur eine Mitarbeiterin. „Wenn eine Kundin sich die Haare färben und schneiden lässt, kann das bis zu drei Stunden dauern.“ Weil es immer häufiger passierte, dass zum Termin niemand auftauchte, verlangt Peter jetzt eine Ausfallgebühr, wenn der Kunde nicht spätestens 24 Stunden vorher absagt. Für sie geht es um die Existenz. Das Problem hat sich mit der Einführung des Mindestlohns noch verschärft. Abkassieren musste die Friseurin bislang noch keinen Säumigen. „Offensichtlich war die kleine Erziehungsmaßnahme erfolgreich“, sagt Manuela Peter.

Verbreitet ist ein Ausfallentgeld bisher nicht in Dresden, sagt Beatrice Kade, Geschäftsführerin der Friseurinnung. Um die 20 Prozent der 513 Friseurbetriebe sind darin organisiert. Freie Termine für spontane Anfragen habe kaum jemand im Angebot. Eine Absage sei ärgerlich, die Umsatzeinbuße programmiert. Jedoch kann die Gebühr nicht ohne Weiteres verlangt werden. „Das muss in den Geschäftsbedingungen geregelt sein.“ In Einzelfällen haben Dresdner Betriebe daher spezielle Verträge geschlossen, bestätigt Daniel Bagehorn von der Handwerkskammer Dresden.

Zu illegalen Mitteln greifen hingegen viele Makler, weiß Christian Rietschel. Er ist Vorsitzender des Vereins Haus & Grund Dresden, einem Interessensverband für Immobilieneigentümer. Viele würden es sich bezahlen lassen, eine Wohnung oder ein Haus zu reservieren. Das sei nicht rechtens. Er rät von solchen Geschäften ab. Leider würden diese immer wieder gemacht, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot.

Was in einigen Branchen neu ist, gibt es bei der Suche nach dem richtigen Laufschuh schon lange. Zumindest Einzelhändler verlangen für die sogenannte Laufschuh-Analyse Gebühren. So auch bei Lutz Melzer, der mit seinem Vater den Dresdner Laufsportladen auf der Fritz-Reuter-Straße führt. Beim Schuhkauf bietet er seit 1991 eine genaue Analyse mit Videokamera an. 15 Euro werden verlangt. Aufgezeichnet wird unter anderem, wie der Fuß des Sportlers abrollt und sich die Beine bewegen. Zudem werden alte Schuhe begutachtet. So wird der passende Schuhe gefunden. Falsche könnten zu Beschwerden oder gar Schmerzen führen. Kauft der Kunde einen Schuh, wird die Gebühr verrechnet. (mit SZ/acs, noa, nl, kl).

