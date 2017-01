Wenn Schüler regieren

Neue Schulbänke, frische Farbe, schnellere Computertechnik – um Forderungen wie diese kommt die Gemeinde in der Realität tatsächlich nicht herum. Denn Schule ist eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde. Das allerdings heißt nicht, dass alles sofort geht. Das erfahren die Schüler jedes Mal. Schuld sind vor allem die Finanzen. Deshalb schlagen die Schüler vor, Sponsoren anzuwerben und selbst zum Pinsel zu greifen. Fest steht: An der Überarbeitung der Computertechnik ist die Gemeinde dran. Und auch die Bedingungen im Umkleidetrakt der Turnhalle werden sich dieses Jahr mit der von den Schülern langersehnten Sanierung verbessern. Die Erweiterung des Schulhauses dagegen ist vorerst vom Tisch. Die Anbaupläne sind angesichts der Schülerzahlen erst mal auf Eis gelegt.

Nach Ansicht der Schüler fehlt in Kreischa noch immer ein Örtchen, das für alle nutzbar ist. Nachdem 2016 der Antrag für einen Grillplatz an der Hermsdorfer Straße diskutiert wurde, kam dieses Jahr ein ähnlicher Vorschlag: ein Pavillon im Kurpark. So einer wäre für Veranstaltungen, Hochzeiten oder einfach nur zum Ausruhen ideal, finden die Schüler. Auch wenn der Vorschlag zum Schluss auf Zustimmung stößt, mit dem Hinweis auf Vandalismus, Ruhestörung und Unterhaltungskosten kommen, wie im richtigen Gemeinderat auch, die Gegenargumente auf den Tisch. Den wohl größten Knackpunkt führt Bürgermeister Frank Schöning (FBK) selbst an: den Standort. Als Naturdenkmal sind die Auflagen im Kurpark zu streng.

Wiederbelebung des Jugendklubs

Jedes Jahr steht er auf der Tagesordnung des Schüler-Gemeinderats: der Jugendklub im alten Gasthof in Lungkwitz. Seit 2015 ist der Klub zu. Seither fehlt in Kreischa ein Treffpunkt für die Jugend. So argumentieren auch die Schüler im diesjährigen fiktiven Gemeinderat. Allerdings: Die Jugendlichen müssen auch wie Gemeinderäte denken, und als solche ergeben sich eine Menge Fragen: Wie kommen Einnahmen rein? Wer ist für die Aufsicht zuständig? Und wer übernimmt die Verantwortung, wenn was passiert? Wie auch früher müsste ein Verein helfen, sagen die Schüler. Einnahmen könnten aus dem Verkauf von Getränken und Snacks kommen. Die Gemeinde selbst hätte nichts gegen eine Wiederbelebung des Treffpunkts, sagt der Bürgermeister. Sie würde die Räume mietfrei zu Verfügung stellen, nur die Betriebskosten in Rechnung stellen. Problem ist allerdings das Personal. Fazit: Auch wenn es nicht ganz einfach ist, unmöglich scheint dieser Wunsch beim richtigen Engagement nicht.