Wenn Retter umsonst ausrücken 109 Einsätze hatten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr.

Fast jeder zehnte Einsatz ist falscher Alarm gewesen. Zwölfmal gingen Brandmeldeanlagen in verschiedenen Objekten im Ort los, obwohl es gar nicht brannte. Das geht aus der Weinböhlaer Feuerwehrstatistik hervor, die Wehrleiter Eckhard Häßler zur Jahreshauptversammlung präsentierte. Insgesamt mussten die Kameraden im vergangenen Jahr zu 109 Einsätzen ausrücken, darunter waren 75 Brände.

Der freiwilligen Feuerwehr gehören aktuell 99 Kameraden an, davon 52 im aktiven Dienst. Zwei verließen die Wehr aus persönlichen Gründen, dafür konnten fünf neue begrüßt werden. Zu den Diensten erschienen laut Häßler jedes Mal nur etwa 30 Männer und Frauen. „Das ist nach wie vor aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend“, so Häßler, der sich dennoch für die Einsatzbereitschaft bedankte. Mehrere Großbrände und Brandserien beschäftigten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr. Allein in Sörnewitz brannte es im zweiten Halbjahr dreimal. Auf Weinböhlaer Gemeindegebiet mussten im Sommer mehrere kleine Waldbrände und Ende 2016 mehrere Mülltonnen gelöscht werden. 1 250 Stunden waren die Ehrenamtlichen insgesamt im Einsatz. Hinzu kommen noch einmal so viele Ausbildungsstunden.

Voraussichtlich im Frühjahr wird das neue Staffeltanklöschfahrzeug TLF 3000 nach Weinböhla geliefert. Das Fahrgestell hat das Mercedes-Benz-Werk verlassen und wird derzeit von der Firma Ziegler in Mühlau für den Feuerwehrgebrauch aufgebaut und ausgerüstet. (SZ/pz)

