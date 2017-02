Wenn Regenwasser zum Grenzfall wird Lückendorfs Abwasserentsorgung nach Tschechien wird immer teurer. Dagegen soll nun etwas unternommen werden.

Der Oybiner Gemeinderat Ralph Richter (li.) steht am Grenzübergang im Lückendorfer Niederdorf. Im Hintergrund steht das kleine Haus, in dem die Pumpe untergebracht ist, die das Lückendorfer Abwasser nach Tschechien pumpt. © Matthias Weber

Wenn Ralph Richter am deutsch-tschechischen Grenzübergang im Lückendorfer Niederdorf steht, kommt ihm ein Ratschlag seiner Großmutter in den Sinn. „Sie hat immer gesagt ,Wehret den Anfängen’“, erzählt der Oybiner, der für die CDU auch im Gemeinderat sitzt. In Lückendorf, genauer gesagt bei der Abwasserentsorgung dort, ist dieses Motto zu wenig beachtet worden, findet Richter. Und darum gebe es nun das Problem steigender Abwassergebühren, für das die Gemeinderäte nach einer Lösung suchen.

Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten entsorgt Lückendorf, das zur Gemeinde Oybin gehört, seit mittlerweile 20 Jahren und für noch weitere zehn Jahre vertraglich geregelt das Abwasser nach Tschechien. „Zuvor wurden mehrere Möglichkeiten dafür geprüft“, sagt Ralph Richter, der auch der Arbeitsgruppe Abwasser in Oybin angehört. Doch weder eine Entsorgung nach Zittau sei wegen zu hoher Kosten infrage gekommen, noch der Bau von eigenen Kläranlagen im Niederdorf. „Dafür gibt es keine Genehmigung, da hier Trinkwasserschutzgebiet ist“, sagt Richter. Blieb also nur die Entsorgung nach Jablonné v Podještedí (Deutsch Gabel). Die sorgt aber für hohe Abwassergebühren in der gesamten Gemeinde. Zum einen hat daran der stetig steigende Einleitungspreis durch die tschechische Betreiberfirma einen Anteil, zum anderen – und das wird als Hauptproblem angesehen – die Wassermenge. Denn nach Tschechien fließt nicht nur das Lückendorfer Abwasser, sondern auch viel Fremdwasser, das dort nicht hineingehört. „Die Tschechen nennen es Grauwasser. Damit ist Regenwasser, Wasser aus der Straßenentwässerung oder sonstigen Eintragungen ins Abwasserkanalnetz gemeint“, so Ralph Richter.

Mittlerweile ist die Menge des Fremdwassers genauso hoch wie die Menge an Frischwasser, das die Lückendorfer nutzen und das eigentlich neben den betrieblichen Kosten allein in die Berechnung der Abwassergebühr einfließt. Die tschechische Firma mache in dieser Hinsicht jedoch keinen Unterschied: „Wir zahlen sowohl fürs Abwasser, als auch für das angefallene Fremdwasser. Die Gemeinde wird richtig zur Kasse gebeten“, sagt Ralph Richter. Da die Kosten der Abwasserentsorgung laut Satzung gemeinsam kalkuliert und veranlagt werden, tragen auch die Einwohner von Oybin und Hain die teure Lückendorfer Abwasserentsorgung über höhere Gebühren mit.

Im Januar nun haben Mitglieder der Abwasser-AG die aktuelle Entwicklung beim Abwasserproblem in einer Einwohnerversammlung in Lückendorf vorgestellt. Dabei wurde auch nach Möglichkeiten gesucht, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Mit der tschechischen Betreiberfirma über eine Senkung der Einleitungsgebühr zu sprechen, halten die Mitglieder der Abwasser-AG für aussichtslos. „Das ist ein Unternehmen, das will verdienen. Und Vertrag bleibt nun mal Vertrag, da kommen wir nicht raus“, steht auch für Ralph Richter fest. Bleibt also nur die Möglichkeit, den Anteil des Fremdwassers zu verringern und so die Gebühr spürbar zu senken. Dabei ist der Arbeitsgruppe etwas aufgefallen: „Seit vergangenem November werden an der Pumpstation an der Grenze zu Tschechien kontinuierlich die Abwassermengen gemessen“, hat Klaus Köhler, ebenfalls Mitglied der AG Abwasser, in der Einwohnerversammlung erklärt. Als diese Mengen, bei denen es zum Teil große Spitzen gab, mit den Niederschlägen in diesem Zeitraum verglichen wurden, habe sich ein eindeutiger Zusammenhang gezeigt, so Köhler. Regenwasser fließt in Größenordnungen ins Abwassersystem und sorgt so für die hohen Kosten. „Wo das passiert, ist derzeit noch unklar“, sagt Klaus Köhler.

Die Mitglieder der Abwasser-AG haben darum in der Einwohnerversammlung an alle Lückendorfer appelliert, auf ihren Grundstücken zu kontrollieren, wohin das Regenwasser abfließt. „Denn die Einbindung der Regenentwässerung und Drainage, aber auch die Oberflächenentwässerung von Grundstücken ins Abwassersystem der Gemeinde ist nicht zulässig“, sagt Ralph Richter. Dabei solle zwar niemand unter Verdacht gestellt werden, „aber wir müssen etwas tun“, so Richter. Dazu habe sich die Abwasser-AG auch weitere Gedanken gemacht. So soll laut Ralph Richter die Abwassermessstation an der Grenze im kommenden Frühjahr überprüft werden, außerdem soll mittels Kanalbefahrungen und Rauchbomben festgestellt werden, in welchem Zustand das Lückendorfer Abwassersystem ist. Dabei erfasste Schäden sollen, wenn möglich, schnell behoben werden. Schon heute hat die Gemeinde in den Haushalt der nächsten beiden Jahre 200 000 Euro für Arbeiten am Abwassernetz eingestellt. Sie setzt dabei auf eine

90-prozentige Förderung, weiß jedoch noch nicht, ob sie dieses Geld bekommt.

Daneben rückt aber auch der Vertrag mit der tschechischen Betreiberfirma in den Blick. Zum einen soll das Görlitzer Landratsamt den Entsorgungsvertrag rechtlich überprüfen, zum anderen soll auch das Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag einbezogen werden, um mit der tschechischen Betreiberfirma über Vertragserleichterungen sprechen zu können, so Ralph Richter. Schließlich sei der Aufbau des Abwasserentsorgungssystems hinter der Grenze einst auch mit deutschem Geld finanziert worden. „Die Bürger erwarten jedenfalls von uns, dass wir dranbleiben“, sagt Ralph Richter.

