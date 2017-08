Wenn Radwege im Nichts enden Der ADFC fordert, dass Radverkehrsanlagen immer bis zum Ende einer Straße reichen. Die Stadt will handeln.

Auf der Glacisstraße in Richtung Albertplatz endet der Fahrradstreifen dort, wo die Parkplatzreihe auf der rechten Straßenseite beginnt.

Der weiße Strich ist weg, der Radweg plötzlich verschwunden. Es folgt eine Bushaltestelle, gleich danach kommt die Kreuzung Pillnitzer Straße/Güntzstraße. Gerade noch konnten sich die Radfahrer sicher fühlen, schließlich gibt es für sie auf der Pillnitzer stadtauswärts nicht nur einen sogenannten Angebotsstreifen, sondern einen richtigen Radweg. Damit ist es jetzt plötzlich vorbei.

Radwege, die im Nichts enden wie auf der Pillnitzer Straße sind in Dresden keine Seltenheit. Einer davon kostete im Februar 2016 eine Radfahrerin das Leben. Er führt auf der Bautzner stadteinwärts bis zur Rothenburger. Anne G. fuhr in Richtung Albertplatz und wollte sich nach der Kreuzung zwischen den Autos auf der Bautzner Straße einordnen. Die 26-Jährige stürzte unter einen Betonmischer und kam ums Leben. Inzwischen hat die Stadt die Kreuzung entschärft.

Der Radweg auf der Pillnitzer Straße stadtauswärts gehört für Nils Larsen vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zu den besseren Beispielen. Schließlich lenkt die Straßenmarkierung die Autos an dessen Ende nach rechts in Richtung Bordsteinkante. So wird den Fahrern klargemacht, dass es für sie eng wird und sie an dieser Stelle besonders auf die Radfahrer achten müssen. „Die Einengung muss optisch so gestaltet werden, dass es für den Überholenden klar ist, dass sein Raum eingeengt wird“, sagt Larsen.

Auf der Bautzner Straße am Albertplatz ist das nicht gelungen. Dort wird der Radweg stadtauswärts zum Angebotsstreifen, der nur noch mit einer Strichellinie von der Fahrbahn abgetrennt ist. Wer mit dem Auto über diese Linie rollt, macht vielleicht einem Radfahrer das Leben schwer, aber verstößt nicht gegen die Gesetze. Kurz vor der Glacisstraße endet auch die Strichellinie. Die Radfahrer müssen aufpassen, dass sie Rechtsabbiegern nicht in die Quere kommen, die Richtung Albertbrücke fahren wollen. Zugleich müssen sie einen mächtigen Lampenmast umkurven und sich dann mit den Autofahrern einig werden, die ebenfalls geradeaus wollen.

Ein ähnliches Beispiel: Auf der Glacisstraße müssen Radfahrer, die zum Albertplatz wollen, plötzlich auf die Autofahrbahn einbiegen, denn es beginnt ein Streifen mit Parkplätzen. „Wo Radverkehrsanlagen vorhanden sind, sollen sie eben nicht aufhören, wenn die Straße weitergeht“, erklärt Nils Larsen die ADFC-Prämisse, die an dieser Stelle nicht umgesetzt worden ist. „Es muss selbst für ein Kind klar sein, wie es weitergeht.“

Die Verantwortlichen im Straßen- und Tiefbauamt kennen diese Gefahrenstellen auch. Bei Engstellen „kann es erforderlich sein, dass der Radverkehr im Straßenraum weitergeführt werden muss“, stellen sie fest. Eine Alternative sei, die Fahrradfahrer auf einen Gehweg zu lenken, auf dem sie neben den Fußgängern fahren dürfen, teilt Doris Oser mit, die Persönliche Referentin von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne).

Langfristig will die Stadt das vom Rat abgesegnete Radverkehrskonzept umsetzen. Dafür gibt es künftig im Stadtplanungsamt drei neue Mitarbeiter. Sie sollen etwa zum Jahreswechsel anfangen. „Die Planungsaufgaben werden sowohl separate Radwegeführungen als auch komplexe Straßenräume mit Radverkehrsanlagen beinhalten“, so Oser. Zusätzlich bekommt

das Straßen- und Tiefbauamt zwei zusätzliche Stellen. Auch diese Mitarbeiter sollen sich besonders den Bedürfnissen der Radfahrer widmen.

Trotz solcher Gefahrenstellen ist die Zahl der verunglückten Radfahrer in den letzten drei Jahren kontinuierlich gesunken. Von 1 117 im Jahr 2014 auf 1 026 im vergangenen Jahr.









