Wenn professionelle Zahnreinigung ein Problem ist Weil ein Olbersdorfer die Behandlung ablehnte, kam es zum Zerwürfnis mit dem Arzt.

Viele Zahnärzte halten eine professionelle Zahnreinigung für sinnvoll. Doch nicht alle Krankenkassen geben dafür einen Zuschuss. © dpa

Olbersdorf. Manfred Müller (*) hat ein Problem mit seinem Zahnarzt. Oder besser hatte, denn der Olbersdorfer ist mittlerweile bei einem anderen Zahnarzt in Behandlung. Der Wechsel sei erforderlich gewesen, weil ihn sein alter Zahnarzt, Dr. Sebastian Matauschek aus Zittau, nicht mehr behandeln wollte, erzählt Müller. Der Grund dafür liegt in der professionellen Zahnreinigung (PZR). „Ich sollte eine solche Zahnreinigung machen lassen, obwohl ich gesagt hatte, dass ich das nicht will“, sagt Manfred Müller. „Bei meinem nächsten Termin bei dem Zahnarzt sagte dieser mir, dass er mich in Zukunft nicht mehr behandeln möchte.“ Seine Ablehnung begründet Müller unter anderem mit den Kosten für eine professionelle Zahnreinigung: „Die Zahnreinigung sollte 70 Euro kosten, doch meine Krankenkasse übernimmt davon nur 40 Euro. Ich müsste also einen Teil der Behandlung, die ich nicht will, selbst zahlen.“ Da habe er sich einen anderen Zahnarzt gesucht.

Müllers früherer Zahnarzt Dr. Sebastian Matauschek geht mit dieser Situation pragmatisch um. „Die Patienten haben in Deutschland freie Arztwahl, und auch wir Zahnärzte haben neben der Verpflichtung, Schmerzpatienten zu behandeln, sowie der Aufklärungspflicht keine weiteren Verpflichtungen gegenüber Patienten“, sagt der Zittauer Zahnarzt. Für seine Praxis sei der Fall eine Ausnahme, die aber vorkommen könne. „Wir sind eine prophylaxe-orientierte Zahnarztpraxis und legen großen Wert auf den Zahnerhalt unserer Patienten“, erklärt Matauschek. „Dabei versuchen wir, die Patienten mitzunehmen, und unterhalten uns mit ihnen ausführlich darüber, welche Behandlung die beste für sie wäre und warum die Zahnreinigung so wichtig ist.“ Viele Patienten hätten dafür Verständnis und sind dankbar für die Aufklärung, es gebe aber auch manche, die das nicht wollen, so Matauschek. „Dann ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gestört.“ Und dann könne es auch dazu kommen, dass sich Wege trennen.

Am Weg, mit vorbeugenden Maßnahmen die Entstehung oder Verschlimmerung von Zahnkrankheiten zu verhindern, werde seine Praxis jedenfalls festhalten, erklärt Sebastian Matauschek. „Verschiedene Studien belegen die Sinnhaftigkeit der professionellen Zahnreinigung.“ Matauschek sagt, dass andere Länder, wie die Schweiz, da weiter sind. „Doch mittlerweile hat sich auch in Deutschland viel entwickelt“, erklärt Matauschek. Er kennt aber auch das Kostenproblem, weiß, dass nicht alle Krankenkassen Zuschüsse für eine professionelle Zahnreinigung geben. Und wenn, dann in unterschiedlicher Höhe. Der Zahnarzt appelliert aber an die Patienten: „Diese können die Eigenverantwortung für ihre Zähne nicht einfach auslagern.“ Außerdem gebe es auch Patienten, die eine solche Zahnreinigung auch freiwillig in Anspruch nehmen, zum Beispiel Raucher.

Die professionelle Zahnreinigung ist seit 2012 als medizinisch notwendige Präventions- und Therapiemaßnahme anerkannt – jedoch nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten. Viele Zahnärzte machen sich trotzdem für diese Behandlung stark – auch hinsichtlich der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, die Einfluss auf die medizinische Behandlung hat. So heißt es in einer Information der Bundeszahnärztekammer dazu: „Der medizinische Nutzen einer professionellen Zahnreinigung ist gut belegt.“ Auch Dr. Thomas Breyer, Sprecher der Sächsischen Zahnärztekammer und selbst Zahnarzt in Meißen, spricht sich für die professionelle Zahnreinigung aus. „Eine solche Behandlung geht weit über die Zahnsteinreinigung hinaus, weil dabei auch hartnäckige Ablagerungen und bakterielle Belege entfernt werden“, sagt er. Außerdem gebe es neben der Zahnreinigung eine zahnmedizinische Untersuchung und Erläuterung der Behandlung durch den Zahnarzt sowie Hinweise zur richtigen Mundhygiene. Aus seiner Sicht ist es unglücklich, dass die Patienten die Zahnreinigung bezahlen müssten, so Breyer. Das hält er aber ebenfalls mit dem Hinweis auf die Eigenverantwortung der Patienten für machbar. „Wir müssen den Patienten aber klarmachen, dass Vorbeugen wichtig ist“, sagt Thomas Breyer. Das scheint aber von Erfolg gekrönt: Das Interesse der Patienten an der Zahnreinigung habe stark zugenommen, so Breyer. (*) Name geändert

