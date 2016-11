Wenn plötzlich die Kündigung kommt Die Wohnungsgesellschaft der Stadt will 44 Wohnungen verkaufen. Was, wenn der neue Eigentümer einziehen will?

Jörg Klehm, Rechtsanwalt und Vorstand bei Haus & Grund in Meißen.

Die SZ fragte dazu Jörg Klehm, Anwalt und Vorstand bei Haus & Grund zur Neu-Regelung des Eigenbedarfs.

Was muss der Eigentümer tun, um selbst in seine Wohnung einzuziehen?

Der Vermieter muss die Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Diese Absicht darf nicht vorgetäuscht sein. Zum Beispiel: Der Vermieter hat die Wohnung als Altersruhesitz gekauft und will nun einziehen. Oder Eltern machen Eigenbedarf für ihr erwachsenes Kind geltend. Auch der Pflegebedarf des Vermieters kann eine Kündigung rechtfertigen. Der Vermieter könnte dadurch erreichen, dass in die frei werdende Wohnung sein Pflegepersonal einziehen kann. Der Eigentümer darf sich auch selbst Miete dadurch ersparen. Abgelehnt wird eine Kündigung, wenn die Wohnung zur Zweitwohnung wird.Gerichte haben außerdem entschieden, dass der Vermieter verpflichtet ist, eine frei werdende Wohnung, über die er verfügen kann, dem gekündigten Mieter anzubieten.

Gilt der Eigenbedarf nur für den Vermieter oder auch für andere Personen?

Der Begriff Familienangehörige umfasst Ehegatten und Kinder des Vermieters, seine Enkel, die Eltern, Großeltern und Geschwister. Lange Zeit war umstritten, ob auch Neffen und Nichten des Vermieters den Tatbestand der Familienangehörigkeit erfüllen. Der BGH hat das durch ein Urteil im Jahr 2010 klar bejaht. Zu den Haushaltsangehörigen des Vermieters zählen Personen, die auf Dauer dem Haushalt des Vermieters angehören, wie Lebenspartner, Pflegekinder oder Kinder des Lebenspartners. Voraussetzung ist, dass sie tatsächlich im Haus des Vermieters leben.

Wann darf der Mieter wohnen bleiben?

Wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeutet, die nicht zu rechtfertigen ist. Auf jeden Fall sollte ein Mieter, der eine solche Eigenbedarfsklage erhält, unbedingt einen Anwalt aufsuchen. Die Rechtsauslegung in den konkreten Fällen ist so differenziert, dass man in so einer wichtigen Angelegenheit nicht nur aufs eigene Rechtsempfinden vertrauen sollte.

Bitte nennen Sie einige konkrete Fälle!

Zum Beispiel, wenn eine andere in etwa vergleichbare Wohnung nicht zu bekommen ist. Der Mieter muss zwar gewisse Veränderungen hinnehmen, aber keine erhebliche Verschlechterung. In einem Rechtsstreit muss der Mieter seine Suchaktivitäten konkret darlegen. Ein wichtiger Grund ist das Alter des Mieters. Die Mehrheit der Gerichte urteilt, dass Menschen mit einem Alter von 80 Jahren oder mehr ein Umzug nicht mehr zugemutet werden darf. Oft treten in diesen Fällen auch die Härtegründe lange Wohndauer und Krankheit hinzu. Auch die lange Wohndauer kann ein Grund sein. Es sind aber weitere Umstände notwendig, wie die besondere Verwurzelung in der Wohngegend bei älteren Menschen oder die Notwendigkeit der Nähe der Wohnung zur Arbeitsstätte. Das Recht auf Eigenbedarfskündigung wurde vor drei Jahren verschärft und räumt dem Mieter jetzt eine dreijährige Schutzfrist ein. Die Sperrfrist beginnt mit der Eintragung des Erwerbers im Grundbuch. Die Sperrfrist gilt im Übrigen auch bei Zwangsversteigerungen oder Schenkungen.

Es fragte: Birgit Ulbricht

