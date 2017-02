Wenn Perücken Feuer fangen Das Ordnungsamt warnt vor speziellen Gefahren in der Karnevalszeit. Auch sonst kann Fasching gefährlich werden.

... aber dann brennt die Haarpracht lichterloh.

Gelöscht wird am besten mit Wasser. Oder man erstickt die Flammen.

Der schwarze Lockenkopf brennt nicht sofort, dann aber richtig. Kleine Löckchen fallen ab, schmelzen und bleiben an der Vase kleben. „Das würde sich jetzt richtig in die Haut brennen“, sagt Olaf Lier, Chef des Coswiger Ordnungsamtes. Er will testen, ob die Afro-Perücke hält, was die Verpackung verspricht. Flammhemmend steht darauf. Nur auf Haarspray sollte man lieber verzichten, rät der Beipackzettel.

Als Testperson stellt sich Lier allerdings nicht zur Verfügung. Über eine Blumenvase gestülpt unter der fachmännischen Aufsicht des Coswiger Feuerwehrmannes Rocco Zeibig hält Lier das Feuerzeug an die Perücke. Ein Eimer Wasser zum Löschen steht bereit. Auch wenn es ein wenig dauert, bis das Kunsthaar in Flammen steht, ist es für Lier der Beweis, welche Gefahren davon ausgehen können. „Beim Zigaretteanzünden brennt man nicht sofort. Aber wir wissen ja, wie das beim Fasching ist. Da passt man nicht so genau auf oder manche machen sich vielleicht sogar einen Spaß daraus, dem Nebenmann das Feuerzeug an die Haarpracht zu halten.“ Das könnte schlimme Folgen haben. Denn die Perücke einfach absetzen ist im schlimmsten Fall dann nicht mehr möglich. „Und das Plastikzeug, was wir anhaben, brennt dann gleich noch mit.“ Rocco Zeibig rät, mit Wasser zu löschen, falls welches zur Hand ist oder die Flammen mit einer Jacke zu ersticken. Sonst könnte es Coswiger Narren wie Michael Jackson in den 1980er-Jahren ergehen, so Olaf Lier. Der Poptitan trug zwar keine Perücke, verbrannte sich beim Dreh eines Werbespots aber die eigenen Haare und Kopfhaut, weil das Feuerwerk zu früh zündete. Das soll der Beginn seiner Leidensgeschichte mit zahllosen Operationen und Medikamentenabhängigkeit gewesen sein.

Auch die Dekra warnt vor leicht entflammbaren Masken und Perücken. „Immer wieder passieren Unfälle mit meist lebenslangen Auswirkungen, vor allem für Kinder.“ Bei einem Test brannten bei einigen Modellen nicht nur die Haare lichterloh, sondern auch die Masken aus Latex fingen sofort Feuer.

Und auch wenn auf Maske und Kostüm verzichtet wird, lauern an Fasching Gefahren. „Man sollte sich Gedanken über den Nachhauseweg machen“, rät Lier. Wer zu Fuß unterwegs ist, sollte passend gekleidet sein, wer einen Fahrer hat, nur einsteigen, wenn dieser nüchtern ist. „Und man muss auch schauen, wie voll das Auto ist.“ Und noch einen Tipp hat der Ordnungsamtschef: Wer sich aufgrund der Grippewelle nur mit Medikamenten zum Fasching schleppen kann, der sollte darauf achten, dass Alkohol dann ganz anders wirkt.

In den nächsten Tagen dürften einige Clowns auf Coswigs Straßen unterwegs sein. Heute Abend lädt der Coswiger Karnevalclub zum Weiberfasching in die Adlerbrauerei. Am Sonnabend tagt ab 11 Uhr das Narrengericht in der Börse, um 16 Uhr beginnt der Seniorenfasching. Am Montag feiern die Kinder in der Börse und am 4. März wird zum letzten Mal beim karnevalistischen Zirkus verzaubert.

