Wenn Papiercontainer überquellen Gewerbetreibenden bietet der Landkreis Bautzen größere Sammel-Container an. Sie brauchen nicht die Wertstoffplätze nutzen.

Zu den Containern in Pulsnitz gab es immer wieder Kritik. © Plaul

Überquellende Papiercontainer sorgten in letzter Zeit in Pulsnitz für Unmut. Und dabei auch die Frage, wer überhaupt berechtigt ist, dort Pappe und Papier einzuwerfen. Die Bürger als Privatpersonen sowieso. Aber auch Gewerbetreibende? Für die seien die Wertstoff-Container eher nicht gedacht, hieß es aus dem Pulsnitzer Rathaus. Ganz genau müsste es natürlich die Kreisbehörde wissen. Der Landkreis trägt die Verantwortung für die Entsorgung. Von dort gibt es folgende Erklärung: „Die an den Wertstoffplätzen gesammelten Papier- und Pappemengen werden prozentual zwischen dem ,Dualen System‘ und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, also dem Landkreis Bautzen, aufgeteilt“, sagt Sprecher Gernot Schweitzer. Für das Duale System Deutschland steht ja der Grüne Punkt. Damit könne auch ein Unternehmer diesen Sammelweg nutzen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Behörde gibt aber zu bedenken: „Es gibt sicher für den Unternehmer noch effizientere Entsorgungswege, zum Beispiel durch einen Papier-Pappe-Container des Landkreises. Hier hat der Unternehmer also die Entscheidungsfreiheit.“ Aber auch der öffentliche Wertstoff-Conatiner ist nicht verboten. Allerdings verweist der Kreis nicht umsonst auf bessere Entsorgungsmöglichkeiten, als die öffentlichen. Dort ist deutlich mehr Platz für gewerblich anfallende Pappe. Während die öffentlichen Container schnell überquellen, wenn größere Mengen eingeworfen werden. Dazu die Kreisbehörde: „Die Wertstoffplatz-Container werden wöchentlich bzw. nach Bedarf geleert. Hier spielen auch die Erfahrungswerte der Entsorger eine Rolle.“ Nicht jeder Platz werde gleich stark genutzt und damit gleich häufig geleert. Auf jeden Fall spült das Wertstoffsammeln dem Kreis auch ein schönes Sümmchen in den Haushalt. Für die Jahre 2017 bis 2018 sind jeweils 470 000 Euro Papiererlöse veranschlagt. Dieser Erlös komme dem Müll-Gebührenzahler zugute, versichert das Landratsamt. (SZ/ha)

