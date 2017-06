Wenn Papa in Afghanistan ist Sandra G. zählt die Tage, bis ihr Mann vom Auslandseinsatz zurückkommt. Tochter Ida kennt er fast nur von Fotos.

Sandra G. und ihre Ida warten sehnsüchtig auf Mann und Papa. Ein halbes Jahr ist der Panzergrenadier auf einer deutschen Truppenbasis in Afghanistan stationiert. Sieben Tage nach der Entbindung musste er zurück zum Auslandseinsatz. Nun zählt die junge Frau die Tage rückwärts. Im Juli kommt er aber heim. © René Plaul

Die kleine Ida ist seit 108 Tagen auf dieser Welt. Nur ganze sieben davon hat sie ihr Papa gesehen. Sieben Tage streicheln, küssen dürfen, Babyduft einatmen. Das musste ihm genügen. Und auch seiner Frau Sandra, die ihren Mann seitdem schmerzlich vermisst. Der 28-Jährige dient bei der Bundeswehr. Und ist seit Januar 2017 in Afghanistan im Einsatz. Es gab schon schönere Momente für die kleine Familie.

Sandra G. steht dennoch hinter ihrem Mann. Als sie ihn vor sechs Jahren kennenlernte, wusste sie genau, worauf und auf wen sie sich da einlässt. „Das mit der Bundeswehr ist absolut sein Ding. Er ist glücklich in diesem Beruf. Niemals würde ich ihn bitten, zu wechseln. Das müsste schon von ihm selber kommen“, sagt sie. Aber manchmal könne sie zurzeit auch alles einfach hinschmeißen. Zum ersten Mal Mama sein – das bedeutet viel Kraft aufbringen. Oft sind da auch Zweifel. Vor allem in den ersten Wochen war das so. Die Zeit zwischen euphorischer Freude über die Geburt des ersten Kindes und schlaflosen Nächten, Stillen und Windelwechsel verbrachte sie allein. „Die Bundeswehr hat ihn zur Geburt wenigstens einfliegen lassen. Aber plane so etwas mal genau. Ida ließ sich natürlich Zeit, wir waren schon einige Tage über dem Termin“, erzählt die junge Frau. Damit ihr Mann die Geburt miterleben konnte und nicht sofort anschließend in den Flieger steigen musste, haben sie diese sogar einleiten lassen.

Ständiges Auf und Ab. Freud und Leid. Das kennt das junge Ehepaar mittlerweile. Seit einem halben Jahr sind die beiden erst verheiratet. Einen Tag vor Silvester haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Mit Babybäuchlein, unspektakulär und ziemlich spontan. „Unseren Familien haben wir es erst Weihnachten gesagt. Die waren natürlich baff“, sagt Sandra G.. Doch die bevorstehende Trennung und der Auslandseinsatz in Afghanistan beschleunigten die Entscheidung. Eine Entscheidung, die wahrscheinlich sowieso später, aber dann eben unter etwas anderen Umständen gefallen wäre.

Ja-Wort mit Baby-Bäuchlein

Schon mehrfach sollte ihr Mann, der normalerweise in einer Kaserne in Thüringen seinen Dienst tut, zum Auslandseinsatz. Doch kurz vorher wendete sich das Blatt immer. „Man weiß ja, dass es ständig passieren kann. Aber im Inneren hofft man doch: Vielleicht kommen wir ja drumherum“, so die 26-Jährige. Die Einberufung nach Afghanistan Anfang Dezember 2016 erwischte sie also nicht kalt. Veränderte die Lebenspläne der beiden aber doch gewaltig. Sandra war schwanger. „Es war wahrlich nicht der günstigste Augenblick für so etwas. Aber wann ist so etwas schon günstig. Passieren kann immer etwas“, sinniert sie. Leise sagt die 26-Jährige das.

Etwas passieren – im Hinterkopf schwingt da schon immer irgendwie eine fade Angst mit. Auch wenn sich Sandra G. nach außen cool gibt. Hier geht es im Ernstfall nicht um einen Beinbruch. Afghanistan ist keine Montage-Baustelle, von der man am Freitag zurückkommt und sich übers Wochenende ausruht. Afghanistan ist Kriegsgebiet. Ist Krisenland. Erst am 31. Mai explodierte eine Lkw-Bombe in der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul und tötete fast 100 Menschen. Am Freitag darauf wurden durch drei getrennte Explosionen während einer Beerdigung in der afghanischen Hauptstadt mindestens sieben Menschen getötet und über hundert verletzt. Dies passierte, nachdem vorher tödliche Angriffe im ganzen Land stattfanden, bei denen über fünfzig Menschen ihr Leben verloren.

Sandra hat es gesehen. In den Nachrichten. Im Internet. Weghören geht schlecht. Mit ihrem Mann spricht sie nicht darüber. Wenn die beiden miteinander über Skype telefonieren, dann gibt es wichtigere Dinge. Ida zum Beispiel und wie sehr sie schon wieder gewachsen ist. Dass sie die letzten Nächte durchgeschlafen hat. Obwohl eine Impfung anstand. „Am Tag habe ich gut zu tun. Aber abends ist es oft schwer. Da frisst die Einsamkeit mich manchmal ganz schön auf“, gibt die junge Mama zu.

Gefährliche Arbeit

Dem jungen Vater helfen die Fotos seiner Tochter, die kleinen Alltagsgeschichten aus der Heimat, in Afghanistan gewaltig. Auch wenn sie im Gegenzug zermürben. Mittendrin sein und doch nicht dabei. Der geliebten Frau nicht beistehen können. Tausende Kilometer liegen zwischen einer Umarmung.

Wenn er von seiner süßen Ida hört, dann vergisst der Panzergrenadier die Erfahrungen des Tages für einen Augenblick. Gefährlich ist die Arbeit vor Ort, karg das Leben im Camp. Ab und zu schickt die Familie ihm ein Paket mit Süßigkeiten oder einer Salami ins Krisengebiet. Im Gegenzug bekommt Sandra einen Blumenstrauß geschickt, den er übers Internet geordert hat. Eine kleine Aufmunterung – fürs Starkbleiben und Durchhalten. Zum Glück gibt es das Internet. Die Verbindung zur Außenwelt ist Gold wert. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es den Frauen früher ging, als man fast noch eine Brieftaube schicken musste“, schmunzelt Sandra ihre Situation weg.

Zum Glück hat die 26-Jährige eine tolle Familie hinter sich. Vor allem Mama Sigrid hat ihr in den ersten Wochen nach der Geburt extrem beigestanden. Die Oma übernimmt Klein-Ida gern. Hat gute Tipps und jede Menge Herz übrig. Täglich sehen sie sich. Die 55-Jährige war es auch, die ihrer Tochter ein Maßband geschenkt hat, an denen die letzten 100 Tage seines Einsatzes abgeschnitten werden. Mittlerweile sind es nur noch wenige. Dann landet er in Deutschland. Dann darf er wenigstens an den Wochenenden Papa sein. Und im Spätsommer startet seine Elternzeit. Dann heißt es, sich zusammenraufen. Sich neu kennenlernen als Familie.

