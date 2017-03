Wenn Oma daddelt wie die Enkel Mit einer barrierefreien Spielekonsole will ein Hamburger Start-up Senioren in Pflegeheimen fit halten. Ein Testlauf in Dresden.

Gut Holz! Brigitte macht Paul Beine. Schon nach wenigen Würfen hat sie den Dreh raus. © Sven Ellger

Vor lauter Schwung hüpft Brigitte ein Stück nach vorn. „Huch, mich reißt es vom Stuhl“, ruft sie und erntet Lachen in der Runde. Die 77-Jährige ist die Erste, die ihr Kegeltalent unter Beweis stellen darf. Die Kugeln eins und zwei gehen krachend links vorbei. Mit der dritten aber landet sie einen Volltreffer. Nur ein einziger Kegel bleibt stehen. „Hey, ein alter Kegelprofi hier“, zollt Katharina Claas Respekt. Es gibt mächtig Applaus.

Für ihre lustige Kegelrunde mussten die Bewohner des K&S-Pflegeheims auf der Königsbrücker Straße nur hinunter in ihren Essensraum kommen. Um alles Weitere kümmern sich Katharina Claas und ihr Partner von RetroBrain, einem ganz jungen Start-up-Unternehmen aus Hamburg, das mithilfe einer eigens konzipierten Spielekonsole ältere Menschen zum Daddeln animieren will. Auch, aber nicht nur zum Spaß. Die Macher sprechen von einer „Gamifizierung von therapeutischen Anwendungen“. Das Unternehmen hat sich aus einem Universitätsprojekt der Berliner Humboldt-Universität entwickelt und brachte Experten aus den Bereichen Medizin, Spieleentwicklung und Unternehmertum zueinander.

Die Videospiele, die im Sitzen vor einem Fernseher gespielt werden, sollen das Körpergefühl verbessern und dienen so zur Sturzprävention. Auf einer Promo-Tour durch 20 Städte in ganz Deutschland machten die Retrobrainer auch in Dresden Station und organisierten kostenlos einen Nachmittag unter dem Motto „Meine Oma fährt im Altenheim Motorrad“. Mitgebracht haben sie ihren Zauberkasten: die Memore-Box. Zusammen mit einer von der xBox geliehenen Kamera und dem Fernseher erinnert das System im ersten Moment stark an die legendäre Nintendo-Spielkonsole Wii, die vor elf Jahren auf den Markt kam. Im Unterschied dazu müssen die Spieler bei der Memore-Box aber keine Fernbedienung in der Hand halten. Brigitte sitzt einfach auf ihrem Stuhl, nimmt den Arm nach hinten und zieht ihn schwungvoll nach vorn.

Auf dem Fernseher macht ihr Paul genau das nach und wirft seine Kugel. Paul, das ist ein adrett gekleideter und auffallend freundlicher junger Mann, den sich die Spieleerfinder als Protagonisten ausgedacht haben. „Wir haben die Grafik ringsherum wesentlich reduziert, um nicht zu viele Reize zu setzen“, sagt Katharina Claas. Die Musik im Hintergrund spielte der Schlagzeuger der Rockband Fury in the Slaughterhouse ein. Das Ganze hört sich aber eher gediegen nach Kaffeehausmusik an.

Brigitte will es jetzt mal mit der anderen Hand probieren. Dafür muss sie nur den anderen Arm nach oben heben. Paul hat verstanden. Wieder gehen die ersten Würfe daneben. Dann sitzt einer. Damit jeder sein Erfolgerlebnis bekommt, wurde dem Spiel eine „dynamische Schwierigkeit“ eingeimpft. Selbst, wer seine Kugel aus dem Fenster raus zu werfen scheint, wird irgendwann zwangsläufig den einen oder anderen Kegel treffen.

„Alles ungültig“

Wenn Brigitte zurück ins Menü möchte, muss sie beide Arme nach oben heben. Wenn sie winkt und lacht, dann macht die Kamera ein Foto von ihr. Das eifrige Treiben vor dem Fernseher weckt immer mehr Interesse bei den Bewohnern. Nach und nach füllen sich die Plätze im Speiseraum. Nur ein Mann schimpft missmutig vor sich hin. „Die Würfe sind doch alle ungültig“, sagt er immer wieder und zeigt an, dass Paul die Kugel viel zu weit werfe. Irgendwann hat der Mann genug, steht auf und schlurft bedient davon. Die Damen in der Runde sind dagegen begeistert. Eine nach der anderen versucht sich am Kegeln. Sie können kaum allein aufstehen oder sich hinsetzen, aber wenn ihr Wurf dran ist, dann laufen sie zu Hochform auf. Alles lacht und juchzt. Auch Juliane Dörfer strahlt. „Viele unserer Bewohner sind sehr aufgeschlossen für solche neuen Erlebnisse“, sagt die Ergotherapeutin. In der ersten Gruppe sind noch die Fitteren dran. Später sind die Dementen an die Reihe.

Mal schnell aufs Motorrad

„Wer will denn jetzt mal seinen Motorradführerschein machen?“, fragt Katharina Claas. „Keine Angst, wir sind gut versichert. Einen Helm brauchen Sie auch nicht.“ Wieder trauen sich zuerst die Frauen. „Fahren Sie nach Berlin zum Reichstag“, sagt eine Stimme zu Annelies Thalheim. Kein Problem für die 89-Jährige. Mit einer Handbewegung schwingt sie sich auf ihr Motorrad und braust los. Im Hintergrund dudelt „Wochenend‘ und Sonnenschein“. Ihre Fahrtrichtung ändert sie, indem sie sich nach rechts und links lehnt. Das ist gar nicht so einfach. Schon fährt Annelies gegen das erste Hindernis und schlägt die Hände vors Gesicht. Doch kein Problem, Paul bremst zwar ab, Unfälle gibt es hier aber keine. Nach wenigen Minuten hat sie Berlin erreicht. Wieder Applaus. Die Stimmung ist am Höhepunkt. Nur ein Mann ist in seinem Rollstuhl eingeschlafen.

Nach einer halben Stunde nimmt es endlich ein Mann mit der Konsole auf. Wie ein Boxer, lehnt er sich hin und her und passiert mühelos die entgegenkommenden Autos. „Mein Gott, Sie fahren aber einen heißen Streifen“, ruft Katharina Claas und zwinkert ihrem Kollegen zu. In den nächsten Wochen dürfen die Bewohner des Pflegeheims die Memore-Box weitertesten. Die Hamburger Macher ziehen derweil weiter. Ihr Auftrag in Dresden ist erfüllt.

