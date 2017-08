Wenn Nutella nicht gleich Nutella ist Viele Oberlausitzer kaufen Markenprodukte in Tschechien oder Polen ein. Die Verpackungen sehen gleich aus. Doch beim Inhalt gibt es gravierende Unterschiede.

Der Brotaufstrich Nutella ist nicht nur bei Kindern beliebt. Doch in Tschechien und Deutschland kommt beim Genuss der süßen Creme keineswegs der gleiche Inhalt aufs Brot. Die Inhaltsstoffe bei bekannten Lebensmittelmarken variieren dies- und jenseits der Grenze teils beträchtlich. © picture alliance / dpa

Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. So lautet ein Slogan des Herstellers des Brotaufstrichs. Doch Nutella ist nicht gleich Nutella. Offenkundig steckt in Nutellagläsern in deutschen Supermärkten etwas anderes drin als jenseits der nahen Grenzen zu Tschechien und Polen. Und es geht nicht nur um Nutella. Eine vom Landwirtschaftsministerium in Prag in Auftrag gegebene Studie belegt: In Tschechien, Polen oder der Slowakei stecken in den Verpackungen international bekannter Marken teils andere Inhalte als in Deutschland.

Schon lange hegten Verbraucher und Politiker aus den östlichen Nachbarländern Argwohn gegen die bekannten Lebensmittelhersteller. Der Vorwurf: Die Hersteller liefern deutlich schlechtere Produkte nach Osteuropa. Ungarns Premier Viktor Orbán spricht von einer Doppelmoral, sieht die Länder im Osten als so wörtlich „Müllabladeplatz“. Auf Druck der vier Visegrád-Staaten Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei beschäftigt die Angelegenheit die EU längst auf höchster Ebene. Doch das Thema betrifft auch die Oberlausitz. Denn in den Märkten im nahen Tschechien und Polen gehen auch viele Deutsche einkaufen.

Markenprodukte untersucht

Im Frühjahr hatten Lebensmittelfachleute im Auftrag der tschechischen Regierung etwa 20 Markenprodukte näher unter die Lupe genommen. Sie besorgten sich Waren aus Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei sowie aus Deutschland und Österreich. Das Ergebnis: In 13 nach außen hin weitgehend identisch vermarkteten und verpackten Produkten traten Unterschiede auf. Das betrifft Nutella, aber ebenso auch andere bekannte Markenwaren – beispielsweise die Schokolinsen M&M’s, Tee von Teekanne, ein Kaffeegetränk von Jacobs, Büchsen-Frühstücksfleisch von Tulip oder Fischstäbchen von Iglo.

Die Experten nahmen die Inhalte buchstäblich auseinander, zerlegten die Lebensmittel in ihre Bestandteile. Beim tschechischen Nutella stellten die Prüfer unter anderem einen höheren Koffeinanteil und größere Mengen eines Weißstoffes fest. Im Tulip-Büchsenfleisch fanden die Fachleute nach Worten des tschechischen Landwirtschaftsministers Marian Jurecka ebenfalls markante Unterschiede. Denn während in Deutschland nur Schweinefleisch enthalten sei, stießen die Wissenschaftler in der tschechischen Variante auch auf Geflügel. Und bei den Fischstäbchen von Iglo gelten offenbar ebenso verschiedene Rezepturen. In den tschechischen Verpackungen liegt der Fleischgehalt bei rund 50 Prozent – in Deutschland derweil bei fast zwei Drittel.

Inhalt variiert

Betroffen sind allerdings nicht nur Lebensmittel. Auch bei Waschmitteln finden Kunden dies- und jenseits der Grenze zwar die gleichen Verpackungen vor. Doch auch hier variiert der Inhalt. Beispielsweise bei Persil. In den deutschen und aus Österreich stammenden Verpackungen gebe es mehr Wirkmittel als in denen aus Tschechien, Ungarn oder der Slowakei, erklärt Marian Jurecka. Und ein Vergleich beim Weichspüler Lenor brachte zudem noch eine andere Erkenntnis: 60 Milliliter weniger Inhalt, obwohl beide Plasteflaschen äußerlich gleich aussahen. Offenkundig keine Ausnahme: Denn Unterschiede bei der Füllmenge stellten die Tester in ihrer Studie bei etwa jedem vierten untersuchten Produkt fest.

Die Ergebnisse der Studie schlagen den Nachbarn in Tschechien übel auf. Für die Unterschiede „haben wir jetzt einen klaren und öffentlichen Beweis“, sagt Marian Jurecka, der gar von Diskriminierung spricht. Zwar ließen sich aus den verschiedenen Zusammensetzungen nicht zwangsläufig Unterschiede in der Qualität ableiten. Schließlich gebe es beim Geschmack auch regionale Befindlichkeiten, denen die Hersteller nachgehen. Aber: „Überall in der EU“, so erklärt der Politiker, „entscheiden Kunden oft nach Marken, die sie kennen und denen sie vertrauen.“ Seines Erachtens habe der Kunde aber das Recht darauf, beim selben Produkt in derselben Verpackung auch dasselbe Lebensmittel vorzufinden. Keiner habe Zeit, bei jedem Produkt erst die Inhaltsangaben zu lesen und zu vergleichen.

Auch hiesige Verbraucher betroffen

Sorgen, die auch der hiesige Landtagsabgeordnete Heiko Kosel teilt, und auch die Interessen der Verbraucher in der Oberlausitz direkt berührt sieht. Denn viele nutzen die Einkaufsmöglichkeiten in Tschechien oder Polen. Und der Politiker weiß: Viele Tschechen kommen nicht nur in die Oberlausitz einkaufen, weil es günstiger ist – sondern weil es bessere Produkte gibt. Heiko Kosel hat sich bereits mit einer Anfrage an Sachsens Staatsregierung gewandt. Darin will er unter anderem wissen, welche Folgen minderwertige Nahrungsmittel auf sächsische Verbraucher haben.

Und auch mit Blick aufs Miteinander im Dreiländereck fordert der Landtagsabgeordnete Konsequenzen: „Ich erwarte, dass die Marken EU-weit mit jeweils höchster Qualität angeboten werden“, sagt der sorbische Politiker, der sich intensiv um die Zusammenarbeit der Oberlausitz mit Polen und Tschechien bemüht. Dass es überhaupt Unterschiede gibt, wertet er als verheerendes Signal in Richtung der jüngeren Mitgliedsstaaten in Mitteleuropa.

