Wenn Nudel-Ralli loslegt Die Marktschreier sind in Kamenz. Viele hätten sich das irgendwie lauter vorgestellt.

Nudel-Ralli gehört zu den Urgesteinen der Marktschreier. Seit über 30 Jahren ist er mit an Bord. Fast 50 Städte werden järhlich angefahren. Jetzt war Kamenz dran.

Dienstagvormittag, kurz vor 11 Uhr in Kamenz. Die Marktschreier sind da. Von ihren großen Lkw schauen sie auf die Neugierigen zu ihren Füßen herab. Die Kamenzer sind gekommen. Erst zaghaft, dann etwas mutiger. Immerhin sollte es heute ja Probehäppchen geben. Etwa hundert Besucher schlendern über den Markt. Das Wetter spielt leider nicht mit. Der Regen treibt auch die Letzten zwischenzeitlich unter die schützenden Vordächer. Der Sturm macht es nicht besser. Ja – es ist Februar. Marktschreier sind vieles gewohnt.

Der Tross zieht das ganze Jahr quer durch Deutschland und Österreich, wobei man an die 50 Städte anfährt und dabei mal locker über 50000 Kilometer zurücklegt. Zwei Tage machen sie nun die Kamenzer Altstadt unsicher. Das letzte Mal waren übrigens 2002 ähnliche Händler in der Stadt. Damals konnte Bananen-Rudi noch punkten vor Ort. 2004 kamen sie dann noch einmal nach Königsbrück. Seitdem war die Region marktschreierfreie Zone.

Diesmal haben Nudel-Ralli, Wurst-Jan , Keks-Sascha und Käse-Alex Station gemacht. Dazu zwei Hand voll fliegender Händler, die vom Rundgrill Bratwürste verkaufen, Tiroler Bergkäse aufschneiden, Lederjacken anprobieren lassen oder Deko-Osterhasen aus Stroh an den Mann bringen wollen. Auch Aal-Matze ist dabei. Das passt irgendwie. Denn das jahrhundertealte Prinzip der Marktschreier kommt ursprünglich vom Hamburger Fischmarkt. Deftige Sprüche und volle Tüten – dafür steht die Marktschreier-Truppe noch heute. So jedenfalls die vollmundige Ankündigung. Mit ihren losen Mundwerken wollen sie für Stimmung sorgen und sich gegenseitig verschaukeln. „Ich hätte mir das irgendwie etwas lauter vorgestellt“, murmelt eine ältere Dame im Vorübergehen. „Der einzige, der gerade schreit, ist der mit den Nudeln!“ Nudel-Ralli, alias Ralf Hörnchen, ist einer der Erfahrensten und seit über 30 Jahren Marktschreier mit Leib und Seele. Er packt seine Öko-Beutel zum Mitnehmen randvoll. Ein Kunde bekommt von der gedrehten bis zur dicken Nudel alles mit. Für 15 Euro gibt es gratis markige Sprüche obendrauf – auch schon mal unter der Gürtellinie. So wollen es die Leute hören. Deswegen sind sie hier. Käse-Alex ist unterdessen auch am Start. Eine Kundin darf kosten, bekommt eine riesige Scheibe Camembert obendrauf. Lecker! Schwuppdiwupp hat er ihr eine seiner gelben Tüten verkauft. Die Zuschauer im Hintergrund grinsen. „Ob die das überhaupt wollte“, fragt sich ein stiller Beobachter. Im Wagen gegenüber schaut eine hiesige Fleischfachverkäuferin aufmerksam zu. Vielleicht kann man ja noch etwas lernen …

Bei Keks-Sascha schlendern derweil Oma, Opa und die 13-jährige Enkeltochter vorbei. „Na, ihr – Lust auf was Süßes“, fragt er übers Mikro. Das pubertierende „Opfer“ gehört durchaus zur potenziellen Kundschaft. Doch Oma verneint, möchte gern weiter. Die Schlemmerpalette im Hintergrund sieht verlockend aus. „Ich habe doch nicht dich gefragt – Deine beiden Anhängsel können sicherlich selber sprechen“, stichelt Sascha. Und zack: die nächste Bestellung geht über die Lkw-Rampe. So macht man das! Der etwas andere Stadtbummel durch die Altstadt ist an diesem Dienstag etwas durchs nass-kalte Wetter getrübt. Am Mittwoch ist aber auch noch ein Tag.

Am Mittwoch, den 22. Februar sind die Marktschreier noch einmal von 9 bis 18 Uhr auf dem Kamenzer Marktplatz zu erleben.

