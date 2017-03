Fußball Wenn nicht jetzt, wann dann? Beim Döbelner SC freut man sich auf das erste Heimspiel des Jahres. Und das will man nicht nur gewinnen, sondern muss es.

Endlich wieder ein Heimspiel des Döbelner SC in der Landesklasse Nord erleben die Zuschauer am heutigen Nachmittag im Heinz-Gruner-Sportpark. Dafür haben sich Kapitän Patrick Peschel und seine Mannen natürlich einen vollen Erfolg vorgenommen. © André Braun

Landesklasse vorm Auflaufen. Wenn nicht jetzt, wann dann ist es für den Döbelner SC die richtige Zeit zu gewinnen. Denn da mit Zwenkau und Taucha zwei Teams aus der Landesliga in die Landesklasse abzusteigen drohen, wird es in dieser dann vier Absteiger geben. Auf diesem viertletzten Platz steht derzeit der Döbelner SC und deshalb ist es für die Muldenstädter Pflicht, Punkte zu sammeln. Gegen den Tabellenvorletzten SV Eintracht Sermuth erst recht, um nach vorn Boden gutzumachen. „Wir wollen gewinnen, haben gut trainiert, sind gut drauf“, sagte DSC-Trainer Uwe Zimmermann. Verzichten muss er auf den gesperrten Roy Lißner sowie die Verletzten Kevin Niepel und Max Zimmermann. „Unsere technischen Mitarbeiter haben unter der Woche eine super Arbeit geleistet, sodass der Hauptplatz bespielbar sein wird“, kündigte Zimmermann weiter an.

Kreisoberliga vorm Anpfiff. Der Aufstieg ist für den Roßweiner SV (2./40) praktisch gelaufen. Zwar haben die Muldenstädter nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Naunhof (1./42), doch der hat noch zwei Nachholespiele zu bestreiten und damit die Chance mit acht Zählern Vorsprung in den direkten Vergleich zu gehen. Entsprechend können die Roßweiner die weiteren Spiele eher ruhig angehen. So auch das beim TSV 1906 Burkartshain(10./22) in dem die Schützlinge von Trainer Gerd Hentzschel natürlich favorisiert sind. Der Verantwortliche sagte: „Wir fahren mit einem gesunden Selbstbewusstsein dahin und wollen als Gewinner vom Platz gehen.“ Bis auf den gesperrten Stanley Steenbeck ist alles an Deck.

Aufsteiger SV Ostrau 90 (8./23) rangiert mittlerweile nach seinem Höhenflug im Herbst im Tabellenmittelfeld auf Platz acht. Will man nicht weiter zurückfallen, sind beim SV Tresenwald-Machern (11./18) Punkte angesagt, auch wenn sich die Aufgabe nicht als leicht gestalten dürfte. Trainer Mathias Donath: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Auch in Anbetracht des schweren Programms in den nächsten Wochen wäre das wichtig. Wohl wissend, dass die das auch wollen, um nicht weiter unten reinzurutschen.“ Personell fehlt den Ostrauern der gesperrte Marco Fromme sowie Enrico Fritzsche arbeitsbedingt.

Beim Tabellendritten FC Grimma II (3./28) wird der SV Aufbau Waldheim (13./16) keinen leichten Stand haben. Allerdings konnten die Richzenhainer in schwierigen Spielen oft auch überraschen und so ist eine Überraschung nicht gänzlich auszuschließen. „Unser Minimalziel sind aus den nächsten zwei Spielen drei Punkte zu holen. Ein Punkt wäre schon toll, was uns nicht passieren soll, ist es, uns abschießen zu lassen“, sagte der an diesem Tag Verantwortliche Stephan Leimner.

Kreisliga A Staffel Süd. Sollte es das Wetter zulassen, kommt es am Sonnabend zu einem recht reizvollen Spiel zwischen dem SV Medizin Zschadraß (4./19) und dem BC Hartha (2./23). Reizvoll nicht nur, weil der Tabellenvierte auf den -zweiten trifft und der Gastgeber eine Art Angstgegner der Männer aus dem Industriestadion ist. Auf jeden Fall wird die Mannschaft vom neuen Harthaer Trainer Jens Wötzel vor allem kämpferisch gefragt sein, um drei Punkte zu holen und vorn weiter eine gute Rolle mitzuspielen. Eines wird da allerdings nicht passieren, was unter der Woche gerüchteweise durch Hartha geisterte: Der bisherige Trainer Thomas Zimmermann hat nicht beim Gegner angeheuert, auch weil er nach eigenem Bekunden noch einen Vertrag mit dem BC hat. „Die Gerüchte stimmen nicht, auch wenn Zschadraß irgendwo mein Heimatverein ist“, sagte er dem Döbelner Anzeiger und kündigte an: „Ich wohne in Zschadraß und werde mir das Spiel anschauen.“

In einem wichtigen Spiel im Kampf gegen den Abstieg empfängt der SV 29 Gleisberg (8./11) die SG Blau-Weiß Altenhain (12./6). Unter normalen Umständen sollte nach dem Abpfiff ein Heimsieg zu Buche stehen. Ein solcher würde auch zwischen dem VfB Leisnig (11./8) und der SpG Döbelner SC II/Mochau (7./13) nicht überraschen.

Beim FSV Dürrweitzschen (10./11) muss Meisterschaftsfavorit SV Medizin Hochweitzschen (3./20) antreten. Alles andere als ein Sieg der Westewitzer würde überraschen. Der derzeitige Spitzenreiter Hohnstädter SV (1./26), der allerdings zwei Spiele mehr bestritten hat als die Hochweitzschner, empfangen den SV Klinga-Ammelshain (6./16). Das ist keine leichte Aufgabe für den Ersten, der in dieser Partie durchaus Punkte liegenlassen könnte.

Der Spieltag wird komplettiert von der Auseinandersetzung SG Zschaitz/Ostrau II (9./11) gegen den ESV Lok Döbeln (5./17). Von der Papierform sind die Gäste favorisiert, allerdings sind die Jahnataler im Waldstadion immer zu beachten und könnten mit ihrer Heimstärke für eine Überraschung sorgen.

Kreisliga B Staffel Süd. Im Unterhaus gibt es am Wochenende noch zwei Spiele mit Beteiligung aus der Region Döbeln. Der SV Aufbau Waldheim (5./17) hat die SG Kössern (3./21) zu Gast und wird mit einem Heimsieg versuchen, den Anschluss zum Gegner herzustellen. Mit dem Kiebitzer SV (11./4) und dem SV Medizin Hochweitzschen II (7./13) treffen zwei Teams aufeinander, zwischen denen es trotz der Unterschiede in der Tabelle durchaus knapp zugehen könnte. Zuletzt hatte das Einheit Mutzschen zu spüren bekommen und beim 3:4 in Kiebitz weitaus mehr Mühe zu gewinnen als erwartet.

