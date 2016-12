Wenn neue Straßen richtig weh tun Zittau, Bautzen, Pirna, Kamenz – alle rütteln an den Straßenausbaubeiträgen. Görlitz tut sich schwer damit, sie zu streichen.

Baustellen mag keiner. Wenn die neue Straße aber fertig, freut sich jeder. Jedenfalls fast. Denn wer an der sanierten oder neu gebauten Straße Haus oder Grundstück besitzt, muss oft Straßenausbaubeiträge zahlen. Dieses Jahr erwischte es Hausbesitzer der Jakobstraße. © pawel sosnowski/80studio.net

Stolze 20000 Euro, damit die Straße vor dem Haus wieder schick ist. Die Straße, über die alle gehen und fahren dürfen. Für die aber die anliegenden Haus- und Grundstücksbesitzer mitunter tief in die Tasche greifen müssen. Einige Hausbesitzer der Jakobstraße mussten in diesem Jahr tatsächlich solche Beträge zahlen. Straßenausbaubeitrag genannt.

Sie waren mal Pflicht. Der Freistaat hatte die Kommunen vor Jahren dazu verdonnert, die Einwohner mit zur Kasse zu bitten. 2004 kippte das Oberverwaltungsgericht diese Vorgabe, viele Gemeinden schafften ihre Straßenausbaubeitragssatzung daraufhin ab. Und das, obwohl der Freistaat seine Zuschüsse für Straßenbauvorhaben um jene Summen minimierte, die sich die Kommunen von den Einwohnern holen sollten. Seit diesem Jahr mininiert der Freistaat die Zuschüsse nicht mehr. Nun denken wieder einige Städte darüber nach, die Bürger nicht mehr oder nicht mehr so stark finanziell einzubeziehen, wenn die Straßen vor ihren Häusern gebaut werden. So hat Zittaus Stadtrat im November beschlossen, die Beiträge abzuschaffen. Genau wie Bautzen und Pirna. Kamenz will die Beiträge senken.

Und Görlitz? Hier tut man sich sehr schwer damit. Das letzte Wort darüber hat der Stadtrat. Und außer den Linken äußern sich die Fraktionen eher skeptisch, was eine baldige Abschaffung der Beiträge und eine Entlastung der Bürger angeht. Renate Schwarze sagt für die SPD: „Das Thema könnte für uns dann relevant werden, wenn wir finanzielle Spielräume im Haushalt hätten, die eine Aufhebung oder Änderung der Satzung ermöglichen würden. Dies ist zur Zeit nicht der Fall, der Entwurf des Haushaltes für die kommenden zwei Jahre liegt noch nicht vor.“ Rolf Weidle (Bürger für Görlitz) kündigt immerhin an, dass die Fraktion dieses Thema im Januar diskutieren werde.

Auf die finanziellen Voraussetzungen verweist auch Joachim Paulick (Zur Sache): „Eine Entlastung der Bürger von Steuern, Beiträgen und Gebühren ist immer zu begrüßen. Das setzt voraus, dass diese Einnahmen nicht zur Finanzierung der Ausgaben im Haushalt nötig sind. Da dem in Görlitz zurzeit nicht so ist, sehe ich keine reellen Chancen dafür.“ Grundvoraussetzung für eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge sei zunächst eine äußerst sparsame und wirtschaftliche Haushaltspolitik. Trotzdem findet Paulick, dass aufgrund der veränderten Regelung des Freistaates die Abschaffung der Straßenausbausatzung hinsichtlich der Auswirkungen auf den Haushalt überprüft werden sollten. Sofern die höheren Fördermittelzuweisungen die Beteiligungen der Anwohner kompensieren, sei diesen wohl kaum zu vermitteln, dass sie zahlen sollen. CDU-Fraktionschef Dieter Gleisberg reagierte auf eine SZ-Anfrage nicht. Die Linken halten Straßenausbaubeiträge für nicht legitim. Fraktionschef Torsten Ahrens erinnert: „Die Linksfraktion hatte bislang gegen jede Straßenausbaubeitragsbelastung der Görlitzer Bürger gestimmt. Schlicht deshalb, weil Straßen nach unserer Auffassung der Grundversorgung zuzuordnen sind und weil die Finanzierung steuerfinanziert geschehen sollte.“ Aus eben diesem Grund lehnen die Linken auch eine Privatisierung von Straßen generell ab. Die bei der Straßenausbaubeitragsordnung häufig angeführte Wertsteigerung sei eine fiktive Rechnung, die wohl letztlich nur dazu diene, die Abgabe scheinbar zu legitimieren. In den meisten Fällen sei dies nicht der Fall.

Einer, der sich auch im Namen der Hausbesitzer über eine Abschaffung freuen würde, ist Walter Pfitzner von Haus und Grund. Der Verein vertritt die Interessen von Immobilieneigentümern in der Stadt und im Umland. Er findet die Beiträge schon ein stückweit ungerecht. Eigentümer an Bundesstraßen etwa müssten weniger zahlen. Und schließlich werden die meisten Straßen letztlich von allen genutzt. Es sei denn, es handelt sich um Sackgassen oder reinen Anliegerstraßen. „Alle anderen Straßen kommen allen zugute.“ Richtig akut wird das Thema bei Verein immer, wenn den Eigentümern die Bescheide über die teils immensen Summen ins Haus flattern. „Das ist für viele schon sehr belastend, zumal sie das nicht auf die Mieter umlegen können, sondern das Geld komplett allein erwirtschaften müssen.“

