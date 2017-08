Wenn Mode heppy macht Sibylle und Frank Hepper betreiben seit 20 Jahren ein Bekleidungsgeschäft in Zittau. Das Angebot hat sich verändert.

Das Modegeschäft „Heppy-Mode“ in Zittau auf der Johannisstraße feiert 20-jähriges Jubiläum. Die Inhaberin Sibylle Hepper und Frank Hepper stoßen darauf an. © Bernd Gärtner

Immer wieder blicken die Kunden fragend zu Sibylle Hepper. Passt die Bluse, die ich gerade probiere, zu mir? Ist die Farbkombination gelungen? Sibylle Hepper nickt bejahend oder gibt Empfehlungen, es vielleicht mit einem anderen Oberteil zu versuchen. Die Kunden vertrauen ihrem Urteil. Schließlich ist die Jonsdorferin eine erfahrene Modehändlerin. Seit mittlerweile 20 Jahren betreibt sie das Bekleidungsgeschäft „Heppy Mode“ – zusammen mit ihrem Ex-Mann Frank Hepper. Ganz am Anfang dominierten vor allem Sportartikel das Sortiment. 70:30 sei das Verhältnis Sport- und Modeangebot gewesen, sagt sie. Das hing natürlich auch mit ihrem Standort zusammen. „Heppy Mode“ war zuerst in Jonsdorf beheimatet. Hier mussten die Urlauber und Einheimischen mit Wanderkleidung, Bergsportartikeln oder nach der Eröffnung der Eishalle mit Schlittschuhen versorgt werden. Doch das Angebot wandelte sich von Jahr zu Jahr, der Modeanteil nahm immer mehr zu. Nachdem Sibylle Hepper mit ihrem Geschäft nach Zittau umgezogen war, konzentrierte sie sich nur noch auf Damen- und Herrenmode. 2013 wechselte sie in die Große Kreisstadt. Es sind damals geschäftliche Gründe gewesen, die sie zu diesem Schritt veranlasst haben, sagt Sibylle Hepper. Bereits einige Monate vor dem Umzug entdeckte sie bei einem Stadtbummel in Zittau die Geschäftsräume in der Johannisstraße. Als diese gut vier Monate später immer noch frei waren, entschied sie sich dorthin zu ziehen. Es sei der richtige Schritt gewesen, blickt sie heute zurück.

Dass sie gerade in die Johannisstraße gezogen war – seinerzeit nicht unbedingt die große Einkaufsstraße in Zittau –, lag vor allem an der Nähe zum Markt, begründet Sibylle Hepper ihre Entscheidung. Auch dass es hier bereits Modegeschäfte gab, spielte für sie eine Rolle. Inzwischen habe sich die Johannisstraße zu einer „kleinen Modestraße“ entwickelt, findet die Jonsdorferin. Das ist auch dem Engagement der Ladeninhaber geschuldet. Sie betreiben nicht nur ihre Geschäfte, sondern organisieren auch Events zum Samsmarkt oder zum Lichterfest.

Darüber hinaus organisiert Sibylle Hepper jedes Frühjahr und jeden Herbst mehrere Modenschauen in ihrem Geschäft und zudem noch im August eine Modenschau in der „Weinkehr“. Schon in Jonsdorf wurden bei „Heppy Mode“ regelmäßige aktuelle Kollektionen präsentiert wie in der Gondelfahrt oder im Kurpark. „Ich habe damit gleich in einem der ersten Geschäftsjahre begonnen“, sagt Sibylle Hepper. Die Modenschauen stehen immer unter einem bestimmten Thema.

Die Kunden kommen längst nicht nur aus Zittau und Umgebung in ihr Geschäft. Zur Stammkundschaft gehören auch Bautzner, Löbauer, Görlitzer und sogar Dresdner. Bereits zu Jonsdorfer Zeiten lebte sie auch von den Touristen. „Aus Görlitz kommen die Kunden aber erst zu mir, seitdem mein Geschäft in Zittau ist“, sagt die Modehändlerin. Vor allem das individuelle Angebot locke die Kunden auch aus der Ferne an, weiß Sibylle Hepper aus Gesprächen. Sie sei eben keine Filialistin, wie es sie in Dresden oder Görlitz dutzendfach gibt. Und auch die besondere Beratung sei vielen Kunden wichtig. „Ich kann die Kunden sofort einschätzen, erkenne sofort ihren Typ“, sagt sie und wendet sich danach wieder den zahlreich im Laden versammelten Damen zu.

