Wenn Maulwürfe Samba tanzen 80 Kinder aus dem Kirchenbezirk Freiberg erarbeiten sich in Schmiedeberg ein Musical – in nur fünf Tagen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Claudia Tetzner, Gemeindepädagogin in Halsbrücke, probt mit ihren zehn Tänzerinnen einen Rap. Insgesamt drei Tänze, darunter auch einen Samba für die Maulwürfe, werden die Mädchen auf der Bühne in drei Kirchen vorführen. © Karl-Ludwig Oberthür Claudia Tetzner, Gemeindepädagogin in Halsbrücke, probt mit ihren zehn Tänzerinnen einen Rap. Insgesamt drei Tänze, darunter auch einen Samba für die Maulwürfe, werden die Mädchen auf der Bühne in drei Kirchen vorführen.

Sarah aus Freital, Lennard aus Niederschöna und Annalena aus Oberschöna malen auf einer großen Stoffbahn die Kulisse für das Fußballspiel.

Kantorin Gabriele Marx aus Tharandt sowie die Kantoren Gunter Brückner aus Dippoldiswalde und Gottfried Nestler aus Freital (v.r.) üben mit den Kindern das Singen.

Die Theatergruppe probt das entscheidende Treffen zwischen Bartimäus (links), der sich geblendet die Hand vor die Augen hält, und Jesus, gespielt von Ronja und Tanja.

Das hat es wohl noch nie gegeben: Ein Fußballspiel in der Kirche, und das auch noch direkt vor dem Altar. In Dippoldiswalde und Freital wird das an diesem und in Freiberg am übernächsten Wochenende Realität sein. Und es sind sogar Mannschaften aus der 1. Bundesliga, die in den Kirchen aufeinandertreffen, nämlich der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Das Ergebnis steht übrigens bereits fest. Dortmund gewinnt jedes Mal mit 5:1.

So ist es auf der Anzeigetafel zu lesen, die im Keller des Martin-Luther-King-Hauses in Schmiedeberg auf dem Fußboden liegt. Schön gemalt auf Baumwollstoff. Rechts und links neben den Zahlen sind die Fußballer aufgereiht, gelb gekleidet die Borussen, grün die Wölfe. Drei Kinder knien vor den Männern – allerdings nicht, um ihren Idolen zu huldigen, sondern um ihnen mit Pinsel und Farben Arme, Beine, Nasen und Bärte zu verpassen. Der elfjährige Lennard aus Niederschöna sowie die neunjährigen Sarah aus Freital und Annalena aus Oberschöna sind mit Eifer am Werk.

Das große Bild ist eine der Kulissen des diesjährigen Kinder-Musical-Projektes des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Freiberg. Es ist das neunte seit 2001, weiß Kirchenmusikdirektor Gunter Brückner aus Dippoldiswalde, der mit dem Freitaler Kantor Gottfried Nestler die musikalische Leitung hat. Regie führt Kerstin Noth, die bis Jahresende Kantorin in Oberschöna war und jetzt im Ruhestand ist. Wegen des großen Aufwandes, erklärt Bezirkskatechetin Manuela Weinhold, die alle organisatorischen Fäden zusammenhält und deren Tochter Pia diesmal selbst mit dabei ist, findet das Projekt nur alle drei Jahre statt.

Seit Montag bereiten 76 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren mit zwanzig Erwachsenen, die meisten sind Gemeindepädagogen und Kantoren, sowie einem Dutzend Jugendlicher in Schmiedeberg die Aufführungen vor. In nur fünf Tagen muss alles fertig sein. Am Sonnabend kommt „Bartimäus – Ein wunderbarer Augenblick“ in der Stadtkirche Dippoldiswalde zum ersten Mal auf die Bühne.

Das Musical von Frank Kampmann erzählt mit jugendgemäßer Musik, frechen Texten und frischen Zutaten vom blinden Bartimäus, der in Jericho Jesus trifft und wieder sehend wird. Es ist eine biblische Erzählung aus dem Neuen Testament, die im Markus-Evangelium nur wenige Verse umfasst. Als gesungene, gespielte und getanzte Geschichte dauert sie gut eine Stunde. Sie beginnt mit einem Fußballspiel. Bartimäus, in Wolfsburgs Reihen, trifft das Tor nicht – weil er ja nichts sehen kann. Seine Kameraden verstoßen ihn deshalb, dafür werden Maulwürfe seine Freunde: „Wir sind blind wie du, schubidubidu.“

Die fröhlichen Pelztiere tragen gelbe Helme und haben graue Schürzen um, die Peter Zuchold, Gemeindepädagoge in Freital, mit Kindern aus Rolltüchern genäht hat. Die Schneiderei gehört zur Abteilung Kostüme, ohne die Bartimäus und Jesus, beide werden übrigens von Mädchen gespielt und gesprochen, nicht bühnentauglich wären. Auch Sänger und Tänzer werden dort eingekleidet, die wie die Theaterleute in eigenen Arbeitsgruppen proben. Mitten in all dem Gewusel blitzt es hin und wieder – das sind die Mitglieder des Fotoworkshops, die alles dokumentieren.

Zum Beispiel, was die Kulissenbauer machen. Da kreischt gerade eine Stichsäge durchs Sperrholz. „Das wird ein Zitronenbaum“, sagt der zwölfjährige Yassin aus Oelsa. Auf der anderen Seite des Raumes baut Matthias Assmann, Kantor in Brand-Erbisdorf, in der Zwischenzeit mit ein paar Jungs aus Holzteilen ein großes Rechteck. Wir ahnen, was das wird: Das Fußballtor.

Kinder-Musical „Bartimäus“, am 25. Februar in der Stadtkirche Dippoldiswalde, am 26. Februar in der Christuskirche Freital-Deuben und am 11. März in der Jakobikirche Freiberg, Beginn jeweils 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

