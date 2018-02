Wenn mal zwei Tage kein Strom fließt ...

Die schweren Stürme im Herbst und im Winter haben bleibenden Eindruck hinterlassen, insbesondere auch, weil „Friedrike“ im Januar in Wiednitz für einen langwierigen Stromausfall gesorgt hat. Plötzlich zeigte sich, dass so mancher Bürger mit dieser Situation überfordert, weil nicht darauf vorbereitet ist. Das hatte Ingolf Höntsch, der neue Gemeindewehrleiter von Bernsdorf, schon vor seiner am vergangenen Freitag erfolgten Wahl zum Anlass genommen, um in der Sitzung des Stadtrates seine Hilfe anzubieten. Der 55-Jährige, der seit einem Alter von 16 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr ist, darf getrost als Experte bezeichnet werden. Er ist in Straßgräbchen seit vielen Jahren der Ortswehrleiter, war bei der Landesfeuerwehrschule Nardt tätig und arbeitet aktuell bei der Görlitzer Berufsfeuerwehr. Er machte im Stadtrat den Vorschlag, Vorträge in den Bernsdorfer Ortsteilen zu halten. Schwerpunktmäßig würde es um das Verhalten bei solchen Schadensereignissen und um Fragen gehen, welche Hilfe man von wem erwarten kann, oder wie man sich darauf vorbereitet, dass es mal zwei Tage lang keinen Strom gibt. Der Vortrag würde nur etwas mehr als eine Stunde dauern, sagt er. (rgr)

zur Startseite