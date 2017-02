Wenn Lene und Gustav in die Tasten hauen Die Geschwister aus Großschweidnitz räumen bei „Jugend musiziert“ ab. Sie haben aber auch andere Talente.

Lene und ihr Bruder Gustav Zahn aus Großschweidnitz teilen eine Leidenschaft: das Akkordeonspielen. Darin sind sie so gut, dass sie jetzt beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ einen Sonderpreis für die höchste Punktzahl bekamen. © Rafael Sampedro

Ein langer Blick zur Verständigung. Die Finger auf den Tasten. Dann ein gemeinsames Nicken: Einsatz. Das Spiel beginnt. Und im Wohnzimmer vor dem Kamin klingen Akkordeontöne in einem außergewöhnlichen Duett. Das kleine Konzert in den heimischen vier Wänden in Großschweidnitz entlocken Lene und Gustav Zahn ihren Instrumenten. Die Geschwister sind perfekt aufeinander abgestimmt. Kaum zu glauben, dass die Grundschülerin und ihr älterer Bruder solche Töne zaubern können. Fehlerfrei schweben „Fünf Variationen“ von Hans-Günther Kölz – einem bekannten Akkordeonkomponisten – durch den Raum. Lenes bunt besockte Füße wippen im Rhythmus mit. Die Geschwister lächeln bei ihrem Spiel. Dass die Musik ihnen große Freude bereitet, sieht man den beiden sofort an.

Als die Neunjährige und ihr 14 Jahre alter Bruder die schwarzen Instrumente in die Koffer zurück schaffen, schwingt eine Bommel aus Wollfäden am Reißverschluss der beiden Akkordeontaschen. Von ihrer Musiklehrerin Angela Schnitzler bekamen sie die selbst gebastelten Bommeln – bestückt mit Augen – geschenkt. „Ein Talisman“, erklärt Gustav schmunzelnd.

Ob der den jungen Talenten jetzt Glück gebracht hat? Gemeinsam im Duett gewannen die Geschwister Lene und Gustav kürzlich einen ersten Preis beim lausitzweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Hoyerswerda. Über 100 Teilnehmer aus den Landkreisen Görlitz und Bautzen machten dabei mit. Erste Preise wurden mehrere vergeben. Bei den Zahns aus Großschweidnitz war die Punktezahl jedoch am Höchsten. Sie errichten von 25 möglichen Punkten ganze 24, was eine enorme Leistung sei, wie ihre Eltern stolz erzählen. Dafür gab es für das musikalische Geschwisterpaar einen Sonderpreis in Form eines Gutscheins.

Mutter Sabine und Vater Thomas Zahn haben ihren Kindern wohl auch musikalisch einiges in die Wiege gelegt. Die 40-Jährige singt im Löbauer Stadtchor, spielt Gitarre und lernt seit neun Jahren selbst das Klavierspielen in der Musikschule Dreiländereck. Ihr zehn Jahre älterer Mann erinnert sich an die Ausbildung auf der Geige, die er als Kind und Jugendlicher bekam. Dafür hat Thomas Zahn sogar einen Musikschulabschluss. Allerdings rührte er das Streichinstrument später nicht mehr an. „Für mich war das Geige lernen eher Zwang als Freude“, sagt er rückblickend.

Bei seinen eigenen Kindern ist das anders. Das Akkordeon fasziniert beide, Lene und Gustav, gleichermaßen. Ihre Liebe zur „Quetschkommode“ begann zeitig. Etwa drei Jahre alt war Gustav, als bei der Uroma in Krappe eine alte Ziehharmonika zum Vorschein kam. Das gute Stück, welches zuvor jahrelang sein Dasein auf dem Dachboden fristete, begeisterte das Kind, welches dem Instrument gleich erste rhythmische Töne entlockte. Zwei Jahre später – Gustav ging noch in den Kindergarten – nahm ihn seine Mutter zum Tag der offenen Tür in die Musikschule Löbau mit. Weder die Blechblas- oder die Streichinstrumente weckten sein Interesse. Beharrlich blieb Gustav bei dem Akkordeonspieler stehen. Probierte, ob er dem großen und schweren Instrument Töne entlocken könnte. „Dieses Instrument wollte ich unbedingt spielen“, erzählt er.

Seine kleine Schwester hörte die ersten Akkordeonklänge bereits im Bauch ihrer Mutter, wenn ihr Bruder daheim übte. Ob das ein Anreiz war, später in die gleichen musikalischen Fußstapfen wie Gustav zu treten? Das Mädchen entschied sich jedenfalls ebenso mit fünf Jahren für das Akkordeon. Jetzt bekommen beide Kinder Hausunterricht. Einmal in der Woche kommt die Musiklehrerin zu ihnen. Bei verschiedenen Wettbewerben waren die Geschwister schon am Start und schnitten auch da sehr gut ab. Da liegt es gedanklich nahe, beruflich in einer solchen Richtung später einmal Fuß zu fassen. Gustavs Traum ist tatsächlich ein Studium zum Grundschullehrer mit dem Schwerpunkt Musikunterricht. Lene dagegen nimmt sich altersbedingt noch Zeit mit dem Blick in die Zukunft. Momentan steht bei ihr sowieso noch eine zweite Freizeitbeschäftigung im Fokus. Sie spielt leidenschaftlich gern Tischtennis, ist sogar amtierende Vizemeisterin von Sachsen in ihrer Altersklasse. Auch Gustav mag diese Sportart sehr und schmettert die Bälle aktiv in einer Tischtennismannschaft.

