Wenn Laien plötzlich Künstler werden Zehn Frauen sind gemeinsam kreativ geworden. Die meisten hatten von Kunsttechniken keine Ahnung.

Anja Fischer, Almut Voigt und Isabell Wiemert halten Linoldrucke in den Händen, die zu Leporellos zusammengestellt wurden. Unter ihrer Anleitung haben zehn Frauen Kunst geschaffen. © Dietmar Thomas

Unter den Siebdrucken, Unendlichkeitsmustern und Cyanotypien stehen nur die Vornamen der Autorinnen. Tamar und Almut, Zhana und Kathrin, Elizabeta und Heidrun. Ausländische und deutsche Frauen haben im Kunstprojekt „Creativ Café“ seit September gemeinsam gearbeitet. Das Besondere dabei: Die meisten Frauen hatten noch nie etwas mit Kunst zu tun. Hinter dem Projekt stecken Anja Fischer, Almut Voigt und Isabell Wiemert. Sie haben die Frauen angeleitet – und das auf besonders professionelle Art und Weise, wie Kathrin Fuchs von Stadtmuseum betonte. „Ich bin von den Arbeiten und der Präsentation sehr beeindruckt.“ Das Museum hatte dem Projekt kurzfristig seine Türen geöffnet. Nur für ganz kurze Zeit, nämlich bis kommenden Dienstag . „Das ist sehr schade, dass es nur so kurz ist. Aber dann beginnen wir mit dem Aufbau unserer Weihnachtsausstellung“, sagte Kathrin Fuchs. Aber im nächsten Jahr soll dem „Creativ Café“ ein längerer Zeitraum für die Präsentation eingeräumt werden. „Ich wünsche auf eine Fortsetzung“, so Kathrin Fuchs. Es soll auf jeden Fall damit weitergehen, sagte Anja Fischer, auch nach dem Auslaufen des geförderten Projektes. „Vielleicht wollen noch ein paar Frauen mitmachen“, sagte sie. Die Frauen hatten sich einmal in der Woche im Café Courage an der Bahnhofstraße getroffen.

Am heutigen Sonnabend haben Stadtmuseum und Kleine Galerie von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

