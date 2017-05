Wenn Ladys und Gentlemen Fischstäbchen schaufeln Zweitklässler lassen die Bedienung im Hotel Sebnitzer Hof tanzen. Das eigentliche Ziel: gute Manieren.

Kniggekurs für Kleine: Hotelchefin Margaux Steiger (re.) erklärt den jungen Gästen, welches Besteck wann zum Einsatz kommt. © privat

Sebnitz. Kurz nach um zehn ist es noch ziemlich ruhig im „Margaux“, einem gemütlich eingerichteten Restaurantbereich des Hotels „Sebnitzer Hof“. Angenehme Musik im Hintergrund und einfallendes Sonnenlicht laden dazu ein, an einem der eingedeckten Tische Platz zu nehmen. Doch Besteck, Servietten und Gläser stehen nicht für spontane Gäste bereit, wie sich nach wenigen Minuten zeigt.

Um viertel elf übertönen Gespräche und Gelächter die Musik. Die Klasse 2 b der Grundschule Schandauer Straße kommt in Begleitung ihrer Lehrerin Simone Renger im Hotel an. Im Rahmen der Projektwoche „Fit und gesund“ können sich die Kinder auf eine zweistündige Einführung in die Welt des guten Benehmens bei einem Restaurantbesuch freuen, Vier-Gänge-Menü inklusive. Die eintreffende Schülerschar wird von Margaux Steiger, Managerin des Hotels, und Mitarbeiterin Stefanie Berkmann begrüßt. An der Garderobe gibt es schon den ersten Hinweis: „Beim Restaurantbetreten Mütze ab“. Und die zweite Lektion folgt auf dem Fuß: Die Jungs sollen den Mädchen aus der Jacke helfen.

Als das nach einigem Gekicher seitens der Mädchen und Aufstöhnen seitens der Jungen geschafft ist, suchen sich alle einen Platz. Doch auch da gilt es zu beachten: Ein Gentleman hilft seiner Dame beim Platznehmen. Die Unmutsbekundungen der Jungen („Wir Jungs immer!“) verstummen aber bald, als Margaux Steiger Traubensaft als Aperitif serviert. Die Kinder stoßen miteinander an und freuen sich auf die Vorspeise: Fischstäbchen und Blattsalat. Während sie auf ihr Essen warten, versuchen sie sich im Small Talk. Da ein Streit im Restaurant zu vermeiden ist, spricht man nicht über Politik, sondern meist über Themen wie das Wetter, klärt Margaux Steiger auf. Das klappt bei diesen Gästen nur bedingt.

Vier Schüler diskutieren angeregt, ob sich unter den Hotelbesuchern auch Diebe befinden, die des Nachts heimlich zuschlagen. Dass die Bedienung diese Spekulationen für eher unwahrscheinlich hält, können sie kaum glauben. Als dann um halb elf die Vorspeise serviert wird, lernen die Kinder die Grundregel für den Umgang mit Besteck kennen: von außen nach innen. Und was liegt ganz außen? „Eine Schaufel?“, fragt ein Junge. Zugegeben, das Fischmesser weist mit seiner gebogenen Schneide tatsächlich Ähnlichkeiten mit besagtem Werkzeug auf. Nachdem der Irrtum geklärt ist, lassen sich die Gäste den ersten und zweiten Gang schmecken. Vor der Hauptspeise kommt dann wieder Unruhe auf. Servietten werden zusammengeknüllt, ein Messer landet auf dem Boden, Getränkenachschub ist vonnöten – die Kellner haben alle Hände voll zu tun. Der Hauptgang, Hackbraten mit Gemüse, nimmt die Aufmerksamkeit der Kinder dann aber so sehr in Anspruch, dass sogar die Musik wieder zu hören ist.

Als die beiden Köche des Hauses höchstpersönlich das Dessert servieren, bedanken sich die Kinder mit lautem Applaus und genießen ihr Pannacotta mit Früchten. Um zwölf läuten die Kirchenglocken das Ende des Menüs ein. Zum Dank an den „Sebnitzer Hof“ lassen die Kinder das Lied „Der Kuckuck und der Esel“ erklingen und überreichen Margaux Steiger Blumen und Schokolade. Die Frage, ob es denn auch geschmeckt hat, wird einstimmig mit „Ja!“ beantwortet.

In der Garderobe kommt es zu einem letzten Moment der Unruhe, als die Jungs von Frau Renger an die zweite Lektion vom Vormittag erinnert werden. Vor Aufregung hätten die Gentlemen doch fast vergessen, den Ladys in die Jacken zu helfen.

