Wenn Kindergarten und Feuerwehr gemeinsam feiern Zum Tag der offenen Tür der Ostrauer Feuerwehr haben auch die Kleinen Spaß. Bei Technikschau und Wanderung machen auch die Eltern mit.

Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Ostrau kann der potenzielle Feuerwehrnachwuchs schon mal mit der Spitze üben. © Dietmar Thomas

Während Mutti oder Vati die Pumpe bedient, spritzen die Kinder mit Schläuchen Wasser auf Bierdosen. Nach und nach bricht der Dosenturm unter dem Wasserdruck rasselnd zusammen. Der Löschangriff ist nur eine Attraktion beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Ostrau.

„In diesem Jahr ist es das erste Mal, das Kindertag und der Tag der offenen Tür der Feuerwehr gemeinsam veranstaltet werden“, sagt Denny Thomas. Er ist der stellvertretende Wehrleiter der Ostrauer Feuerwehr. „Wir arbeiten immer mit den Kindergartenkindern und dem Kinderförderverein zusammen. Wir wollen die Feuerwehr mehr ins Bewusstsein der Leute rücken.“

Neben dem Löschangriff gibt es eine Technikschau. Dabei werden im Gerätehaus unter anderem technische Hilfsgeräte wie Schneider und Spreizer für die technische Hilfeleistung gezeigt. „Die Eltern können die Geräte ausprobieren“, sagt Thomas. „Auch verschiedenen Stationen können Eltern und Kinder absolvieren. Um zu sehen, wie es sich damit arbeitet, dürfen sie Atemschutzgeräte aufsetzen und Einsatzkleidung anziehen.“ Doch das ist noch nicht alles. Für die Kinder steht die Hüpfburg des Feuerwehrverbandes bereit und ein Clown sorgt für Spaß. Es gibt einen Kindersachenflohmarkt und der Kinderförderverein schminkt die Kleinen. Der Sportclub Mügeln ist mit seinen Elektromotorräder gekommen. Auf einem Motorradparcours können die Kinder die Motorräder ausprobieren. Es gibt Gegrilltes und aus der Gulaschkanone werden Spirelli mit Tomatensoße verabreicht.

Am Morgen startete der Kindergarten am Feuerwehrgerätehaus zu seiner traditionellen Familienwanderung. Wie die Leiterin der Kindertagesstätte Petra Hütter sagt, führte die Wanderung in diesem Jahr vom Feuerwehrgerätehaus durch das Jahnatal in Richtung Ostrauer Kalkwerke, dann durch den Bahntunnel zurück zur Feuerwehr.

Der Enkel und der Schwiegersohn von Karla Kunath aus Ostrau sind bei der Feuerwehr. „Das ist für mich ein Grund, herzukommen“, sagt sie. „Wenn etwas in Ostrau los ist, gehe ich hin.“ Kristin Taube aus Ostrau ist im Feuerwehrverein. „Es ist eine gute Sache“, sagt sie und hofft, dass die Kinder auch Spaß haben.

zur Startseite