Wenn Kinder Sorgen haben In Löbau betreibt die Kirche das Kinder- und Jugendtelefon und braucht dafür Helfer. Sie müssen nicht viel mitbringen.

Karin Wehner leitet das Kinder- und Jugendtelefon für die Region Löbau und koordiniert die Einsätze der Kollegen. Sie beraten ehrenamtlich Kinder und Jugendliche bei Problemen. Neue Helfer werden gesucht, sie können sich am 2. Dezember in Löbau über die Arbeit informieren. © Matthias Weber

Angst vorm schlechten Zeugnis, Probleme mit den Eltern, Liebeskummer – Kinder und Jugendliche haben oft Probleme und keinen Ansprechpartner, dem sie sich anvertrauen können. Ein offenes Ohr haben dann Ehrenamtliche am Kinder- und Jugendtelefon. Freiwillige, die hier helfen und zuhören, gibt es auch im Raum Löbau. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in der Stadt betreibt das Kinder- und Jugendtelefon. Es ist an das deutschlandweite Sorgentelefon angebunden, erklärt Karin Wehner, die das Kinder- und Jugendtelefon in Löbau koordiniert. Immer wieder werden Helfer gesucht, die Telefondienste übernehmen, um den jungen Anrufern zu helfen und einen Rat zu geben.

Kontakt: bei der Kirchgemeinde: 03585 416347, kjt-loebau@gmx.de oder in der Superintendentur:

03585 415771, suptur.loebau-zittau@evlks.de

Nummer gegen Kummer: 0800 1110333

Links zum Thema Was hinter dem Sorgentelefon steckt

zur Startseite