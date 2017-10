Wenn Kinder Sorgen haben

Wie funktioniert das Sorgentelefon? Das Kinder- und Jugendtelefon ist eine deutschlandweite Einrichtung. Es ist über eine zentrale Telefonnummer erreichbar. In den Regionen gibt es Träger, die das ganze vor Ort koordinieren. In Löbau ist das die evangelische Kirchgemeinde. Wählt ein Jugendlicher die zentrale Nummer, wird er an den nächsten freien Kollegen weitergeleitet, der gerade im Dienst ist. „Uns erreichen also nicht zwingend nur Anrufer aus der Region“, sagt die Löbauer Koordinatorin Karin Wehner. „Das können dann auch Jugendliche aus Bayern oder Hamburg sein, die wir beraten.“

Wer kann als Berater am Kinder- und Jugendtelefon arbeiten? Grundsätzlich kann jeder dieses Ehrenamt übernehmen, der sich dazu in der Lage fühlt und es sich zutraut, sagt Frau Wehner. „Wir hatten schon alle möglichen Berufsgruppen dabei: Lehrer und Ärzte zum Beispiel. Häufig sind unsere Berater auch Rentner, die noch einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen wollen. Bestimmte Voraussetzungen oder Vorkenntnisse müsse man nicht mitbringen, so Karin Wehner. Mindestens 20 Jahre alt sollten die Bewerber aber sein. „Denn sie sollten eine gewissen Lebenserfahrung haben, um andere beraten zu können und Hinweise zu geben.“ Interessenten sollten sich außerdem die Zeit nehmen können, regelmäßig Dienste am Telefon zu übernehmen. In der Regel soll das Telefon Montag bis Freitag von 14 bis 20Uhr besetzt sein. „Wir machen zwei Schichten, einer von 14 bis 17 Uhr, ein anderer von 17 bis 20 Uhr“, erklärt Frau Wehner. Wer wann kann, wird abgestimmt und eingeplant. Zu den Telefondiensten müssen die Ehrenamtlichen in das dafür eingerichtete Dienstzimmer kommen. Das befindet sich an einem geheimen Ort im Raum Löbau – zum Schutz der Berater. Sie arbeiten anonym, Namen werden nicht genannt.

Was erwartet die Berater bei der ehrenamtlichen Arbeit? Wer sich für die Arbeit am Kinder- und Jugendtelefon interessiert, bekommt zunächst eine Schulung von insgesamt 60Stunden. Dafür hat die Kirchgemeinde Psychologen und andere Experten an der Hand, die diese Seminare mit den Ehrenamtlichen durchführen. Sitzt man dann tatsächlich am Sorgentelefon heißt es: flexibel und aufmerksam sein. Und vor allem muss man unterscheiden können, ob jemand ein ernstes Problem hat oder ob des sich um einen Scherzanruf handelt. Denn auch das kommt vor, berichtet Frau Wehner. Sie sitzt zwar nicht selbst am Telefon und berät. Welche Besonderheiten es gibt, weiß sie aber aus den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Beratern. Sie treffen sich einmal im Monat um sich über das Erlebte auszutauschen. Pfarrer Peter Pertzsch aus Großschweidnitz betreut diese Treffen. Wer die Ausbildung bekommt, sollte sich bereiterklären, zwei Jahre dabei zu bleiben. Die meisten unterstützen das Kinder- und Jugendtelefon nach der Erfahrung von Karin Wehner aber länger. „Wir haben Leute, die von Anfang an dabei sind.“ Von Anfang an, das heißt seit 1994, als das Sorgentelefon in Löbau an den Start ging.

Wie wird das Sorgentelefon finanziert? Das Kinder- und Jugendtelefon finanziert sich aus Spenden, sagt Karin Wehner. Die Ehrenamtlichen Berater erhalten dabei keine Aufwandsentschädigung. Die Kosten für die Fahrten zum Dienst werden aber vom Träger, der Kirchgemeinde, erstattet.