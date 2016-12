Wenn Kinder besoffen sind Alkoholmissbrauch bei Minderjährigen erreicht im Landkreis Görlitz einen neuen traurigen Rekord.

zurück Bild 1 von 2 weiter Saufen bis der Arzt kommt: Das ist für so manchen Jugendlichen nicht nur eine lustige Redewendung, sondern erschreckende Realität. Die jungen Rauschtrinker, die ins Krankenhaus müssen, sind dabei nur die Spitze des Eisberges. © Matthias Weber Saufen bis der Arzt kommt: Das ist für so manchen Jugendlichen nicht nur eine lustige Redewendung, sondern erschreckende Realität. Die jungen Rauschtrinker, die ins Krankenhaus müssen, sind dabei nur die Spitze des Eisberges.



Manche verhalten sich eher unauffällig, andere sind tief bewusstlos. Wieder andere haben Krampfanfälle oder sind aggressiv. Am schlimmsten hat es aber diejenigen erwischt, die bei ihrer Einlieferung in die Notaufnahme schon in Lebensgefahr schweben, weil alle körperlichen Schutzreflexe versagen.

All diese Phänomene beobachten Ärzte und Schwestern im Städtischen Klinikum, wenn Minderjährige im Vollrausch eingeliefert werden. Und das ist immer öfter der Fall. Seit mehreren Jahren steigen die Zahlen der Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen im Landkreis Görlitz kontinuierlich an. Wie die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) in einem aktuellen Bericht mitteilt, wurden 2015 im Landkreis Görlitz 72 Kinder und Jugendliche betrunken ins Krankenhaus gebracht.

Klinikumsprecherin Katja Pietsch: „Die Patienten werden überwiegend durch den Rettungsdienst zu uns gebracht, nachdem Freunde oder Passanten sie gefunden haben. Akute Fälle kommen in die Notaufnahme der Kinderklinik oder die zentrale Notaufnahme. Hier wird geschaut, welche Störungen und Beeinträchtigungen es gibt. Blut wird abgenommen, Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur gemessen. Dabei falle auf, dass viele unterkühlt sind, weil sie lange irgendwo draußen lagen. Natürlich versuchen die Ärzte zudem herauszufinden, welche Stoffe eingenommen wurden. War es nur Alkohol oder auch Drogen? Waren Medikamente dabei? Je nach Zustand kommen die jungen Patienten dann in die Kinderklinik, extreme Fälle auf die Intensivstation.

Die zahlenmäßig belegte Steigerung nimmt auch das Klinikpersonal wahr – insbesondere bei unter 15-/16-Jährigen. Die meisten der jungen Rauschpatienten scheinen aber aus dieser unangenehmen Erfahrung zumindest zu lernen. „Überwiegend sind es Kinder mit einmaliger Alkoholvergiftung. Es ist eine absolute Ausnahme bei uns, dass ein Kind mehrmals kommt“, so Katja Pietsch.

Links zum Thema Kommentar: Jugendliche kommen zu leicht an Schnaps

Trotzdem steht hinter den aktuellen Zahlen ein großes Ausrufezeichen. Denn der Landkreis hat mit 29 Prozent eine größere Steigerung der Fallzahlen als der Nachbarkreis Bautzen mit 11 Prozent. Betrachtet man die absoluten Zahlen, liegt Bautzen mit 80 Fällen aber über Görlitz. Insofern sind beide Kreise in etwa gleichauf. Sachsenweit gab es im vergangenen Jahr 848 Fälle und einen Anstieg um knapp 16 Prozent. Warum die Zahlen hier immer mehr steigen – bundesweit sinken sie übrigens – ist schwer zu erklären.

Es kann unter anderem an den sozialen Strukturen liegen. Zumindest laut einer Studie von Ulrich Zimmermann von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Dresden. Er hat den Zusammenhang zwischen der Anzahl junger Rauschtrinker und ihrem Wohnort im Fokus. Demnach spielen die Arbeitslosenquoten aber auch die Zahl der Alleinerziehenden durchaus eine Rolle. Und davon gibt es vor allem in der Stadt Görlitz, die im Landkreis als sozialer Brennpunkt gilt, besonders viele. Vor allem in sozial schwächeren Wohngebieten trete das Problem übermäßigen Alkoholtrinkens bei Jugendlichen auf.

Doch es gibt zahlreiche Versuche, diesen Entwicklungen gegenzusteuern. Einer ist die Kampagne „Bunt statt blau“ der DAK. Wie Andreas Motzko von der DAK sagt, sollen junge Menschen mit dieser Aktion aufgeklärt werden, welche Gefahren und Risiken es birgt, Bier, Wein oder Schnaps zu trinken. Der Wettbewerb läuft seit einigen Jahren bundesweit. Und das überaus erfolgreich. Immer mehr Schulen beteiligen sich daran, entwerfen kreative Plakate mit eindeutigen Botschaften gegen den Alkoholkonsum. Auch aus Görlitz kamen immer viele Ideen. Anfang 2015 machte die Ausstellung der besten Plakate im Beruflichen Schulzentrum Station.

zur Startseite