Wenn Josef und Maria heute klingeln Zwei Schüler testen die Nächstenliebe der Radebeuler. Ein warmes Bett finden sie nicht.

Sie sind nicht zur Volkszählung nach Radebeul gekommen und sie ist auch nicht schwanger. Wie sich Josef und Maria vor mehr als 2000 Jahren gefühlt haben, können sie aber nachvollziehen. Luiz Hirsch und Liesa-Marie Schrutek sind Zuhause rausgeflogen. Nun wissen sie nicht, wohin. Die meisten wollen sie schnell wieder loswerden, als sie nach Hilfe fragen. Nur im Pfarramt war die Reaktion anders. © Arvid Müller

Mit hochgezogenen Schultern, um sich gegen den eisigen Wind zu schützen, schlappen die beiden über den historischen Dorfanger von Altkötzschenbroda. Ihre Rucksäcke sind schwer, die Füße schmerzen vom vielen laufen. „Entschuldigen Sie bitte“, spricht der Junge die erste, hastig vorbeieilende Blondine höflich an. „Wir sind Zuhause rausgeflogen und wissen jetzt nicht wohin. Können Sie uns helfen?“ Wie praktisch, dass direkt gegenüber das Familienzentrum ist. Dorthin schickt die Frau die Jugendlichen und düst dann schnell in ihrem Mini davon.

Die Weihnachtsgeschichte mit Josef und der hochschwangeren Maria, die in einer fremden Stadt um Asyl bitten, kennt jeder. Doch wie reagieren die Menschen heute, wenn Fremde auf der Straße nicht nur nach dem Weg fragen, sondern um Hilfe bitten?

Luiz Hirsch und Liesa-Marie Schrutek testen für die SZ die Hilfsbereitschaft der Radebeuler. Die beiden 17-jährigen Schüler geben sich als Geschwister aus, die mit den Eltern großen Ärger haben. Nun wissen sie nicht, wohin sie sollen und können nachvollziehen, wie sich Josef und Maria vor über 2000 Jahren gefühlt haben. Die meisten Leute wollen die Jugendlichen schnell abwimmeln. Wohin auch mit zwei Minderjährigen, die kein Geld haben?

Auch der nächste Passant, ein junger Mann mit Hund, empfiehlt das Familienzentrum. Doch das hat seit Montag Weihnachtspause. Das Pfarramt der Friedenskirche sollte die beste Anlaufstelle sein. Im Christentum spielt die Nächstenliebe eine wichtige Rolle. Und tatsächlich bietet die Mitarbeiterin sofort ihre Hilfe an, ohne die Geschichte der beiden infrage zu stellen. Sie greift zum Hörer und versucht es zunächst bei der Diakonie, danach beim Sozialamt. „Die haben mir gesagt, dass das Jugendamt zuständig ist, weil die beiden noch minderjährig sind“, erklärt die Frau. Doch bevor sie dort anrufen kann, klärt Luiz sie auf, dass es sich nur um ein Experiment handelt. Dass Menschen um Asyl bitten, komme hin und wieder vor, sagt die Kirchenmitarbeiterin später. Häufiger würden aber Ausländer vor der Tür stehen, die nicht nur Essen, sondern auch Geld für beispielsweise Fahrkarten bräuchten.

Luiz und Liesa-Marie ziehen weiter, klingeln unterwegs an ein paar Türen. Die meisten bleiben verschlossen. Hohe Zäune und schwere Eingangstore scheinen beliebt zu sein, stellen die beiden fest. Nur eine Haustür öffnet sich. Die junge Bewohnerin empfiehlt den beiden, in eine Schule zu gehen. Dort soll es schließlich Sozialarbeiter geben. „Aber die Schule hat ja jetzt schon zu“, stellt Luiz fest. Die vielen Trickbetrüger, vor denen die Polizei regelmäßig warnt, machen es Luiz und Liesa-Marie schwer. Die Menschen sind misstrauisch. Eine ältere Dame, die die beiden auf der Hauptstraße ansprechen, empfiehlt eine Pension. In einem Geschäft schickt man sie zum Sozialamt.

Auf zum Rathaus. Eine Stunde vor Feierabend der Behördenmitarbeiter stehen die obdachlosen Jugendlichen an der Info. Die freundliche Mitarbeiterin schickt sie zum Sozialrathaus an der Hauptstraße. Und dort entledigt man sich des Problems ganz schnell. Denn Luiz und Liesa-Marie sagen, sie würden aus Meißen kommen. Da müssten sie dort aufs Amt gehen, lautet der Tipp der Mitarbeiterin.

Grundsätzlich wäre das Kreisjugendamt in Meißen in so einem Fall zuständig, teilt Ute Leder, die Sprecherin der Stadt, später mit. Das Radebeuler Amt kümmert sich nur um Radebeuler Obdachlose. „Dafür haben wir eine Obdachlosenwohnung mit zwei Plätzen. Ein Platz ist aktuell belegt. Zusätzlich haben wir vier Nachzugswohnungen, die auch belegt sind. Eine fünfte Wohnung haben wir dem Landkreis für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt“, erklärt Ute Leder. Wer im Streit von seiner Frau rausgeschmissen wird, gilt nicht als obdachlos. Ebenso unter 25-Jährige. Wer dennoch einen Platz zum schlafen braucht, der findet laut Stadtverwaltung die passenden Ansprechpartner immer in seiner Wohnortgemeinde.

Am Ost-Bahnhof spricht Luiz einen älteren Herren an. Der erste Passant, der die Jugendlichen nicht gleich abwimmelt. Er hört den beiden aufmerksam zu, will aber auch gleich wissen, wie alt sie sind und wo sie denn herkommen. „Ihr könntet zur Polizei gehen. Aber da besteht die Gefahr, dass sie euch zurückbringen“, sagt er. Gerade als er ihnen zeigen will, wo der Polizeiposten ist, fällt ihm noch etwas anderes ein. Er führt sie in die Räume der Volkssolidarität im Bahnhofsgebäude. Dort ist es erstens warm und zweitens finden sich eventuell Leute, die sich mit solchen Notfällen auskennen. So richtig kauft er Luiz und Liesa-Marie ihre Geschichte dann aber doch nicht ab. Er kennt sich aus mit Jugendlichen, sei mal Lehrer gewesen. Und die beiden würden nicht so aussehen, als würden sie aus einem schwierigen Elternhaus kommen.

Ein warmes Bett – oder zumindest einen Tee – hat den beiden zwar niemand angeboten, aber damit hatten Luiz und Liesa-Marie auch nicht gerechnet. Immerhin ist auch nur einer der Angesprochenen einfach weitergegangen.

