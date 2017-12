Wenn Jesus zur Jugendweihe muss Eine Weihnachtsgeschichte der anderen Art erleben Besucher bei der Dorfweihnacht in Wachau.

Tassen, Schalen und Kerzenständer aber auch handgefertigte Seifen werden von den Wachauern als kleine Geschenke angeboten. Die 3. Wachauer Dorfweihnacht beginnt am Sonnabend um 14 Uhr. © privat

Wachau. Von einem Krippenspiel zu reden, ist fast untertrieben. Es ist schon ein kleines Theaterstück, das die Wachauer am Sonnabend auf Kunaths Hof aufführen. Begonnen hatte alles vor drei Jahren. Damals hielt sich die Aufführung noch recht nah an der überlieferten Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef kommen nach Betlehem, um sich auf Wunsch von König Herodes registrieren zu lassen und Maria brachte Jesus zur Welt. Bei der Fortsetzung im vergangenen Jahr erzählten die Schauspieler die Geschichte weiter. Wie jedes andere Kind musste Jesus in die Schule. Dabei hatte er eine Prüfung zu bestehen.

Am Sonnabend bei der Dorfweihnacht steht die dritte Folge auf dem Programm. Jesus ist freilich wieder ein Stück älter geworden und hat diesmal mit widrigen Umständen zu kämpfen. „Er soll zur Jugendweihe gehen. Da gibt es natürlich einige Schwierigkeiten. Die Zuschauer können sich überraschen lassen“, sagt Daniel Hammer von „Wunder Land“. Der Verein organisiert jedes Jahr den Weihnachtsmarkt. Wie in den Vorjahren sind die Darsteller unter ihnen, die Heiligen Drei Könige, in aufwendigen Kostümen zu sehen. Kühe, Esel, Schafe: die Tiere rings um die Krippe sind natürlich echt. „Diesmal sind noch einige Darsteller dabei, die früher in einem Zirkus aufgetreten sind. Sie haben sich auch einige Kunststücke ausgedacht. Es wird also eine besondere Aufführung, denke ich.“ Live und handgemacht ist auch die Musik, die am Nachmittag geboten wird. „Schon zur Eröffnung um 14 Uhr tritt Sax-Kamelion auf. Das sind vier Musiker aus Wachau mit ihren Saxofonen.“ Anschließend treten die Blechbläser von „Blech & Glühwein“ mit Posaunenmusik auf. „Da sind Mitglieder der Band Radio Brassiv dabei, die ja vielleicht der eine oder andere schon kennt.“ Nach dem Krippenspiel beginnt das große Weihnachtssingen. „Dazu verteilen wir wieder Liedzettel, dass auch alle, die nicht so textsicher sind, mitsingen können.“ Bei der vergangenen Dorfweihnacht hat das wunderbar geklappt. Der ganze Hof sang mit. Weit über hundert Stimmen sangen mit. Das ist jedesmal eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Daniel Hammer. Natürlich werden auf dem Markt auch kleine Geschenke angeboten. So haben die Vereinsmitglieder Tassen, Schalen und Teller angefertigt. Auch handgefertigte Seifen und Handarbeiten werden zum Mitnehmen angeboten. Außerdem gibt es einen Stand mit Zuckerwatte und zahlreiche weitere Leckereien. Hinzu kommen Glühwein, Schoko-Obst, Grillfleisch und leckere Kräutertees aus eigener Herstellung. Im Obergeschoss der riesigen Scheune werden selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten. Das Gebäude ist allein einen Besuch wert. Bei dem Bauwerk handelt es sich um die letzte Fachwerkscheune dieser Art in Wachau. Sie stammt zu großen Teilen aus dem Jahre 1858 und ist riesig: 36 Meter lang, neun Meter breit und neun Meter hoch. Außerdem ist das Haus bis unters Dach voll mit historischen Geräten aus der Landwirtschaft. Da stehen alte Obstpressen oder Geräte, mit denen Milch verarbeitet wurde und vieles mehr zu den Themen bäuerlicher Haushalt, Viehhaltung oder Wäscherei. Beeindruckend ist der Dachboden. Er ist wie geschaffen, um hier Freunde zu treffen und zu plauschen.

Der Eintritt zur 3. Dorfweihnacht in Kunaths Hof in Wachau ist wie jedes Jahr frei. Überhaupt soll die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen, nicht das Einkaufen. Kunaths Hof ist an der Hauptstraße 54 zu finden. Beginn der Dorfweihnacht ist 14 Uhr.

