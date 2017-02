Wenn jede Minute zählt Nach dem Unfall ohne Notarzt in Sebnitz ist die Rettung in der Diskussion. Das Landratsamt gibt Antworten.

Notarzt im Einsatz: Wenn zu viele Notfälle parallel passieren, wird’s kritisch. © Marko Förster

Der Rettungseinsatz, bei dem in Sebnitz kein Notarzt zum Unfallort kam, sorgt weiter für Diskussionen. Weil der diensthabende Notarzt zu dem Zeitpunkt einen anderen Patienten versorgen musste und nicht abkömmlich war, rief die Leitstelle eine Sebnitzer Hausärztin zu Hilfe (SZ berichtete). Der Rettungshubschrauber aus Dresden war ebenfalls im Einsatz, der aus Bautzen konnte aufgrund des Wetters nicht starten. Im Sebnitzer Stadtrat erläuterte aus diesem Anlass Steffen Klemt, der Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz im Landratsamt, die Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Der Rettungsdienst kommt zu oft zu spät, aber das soll besser werden

Eine Minute hat ein Disponent theoretisch Zeit, zu entscheiden, welche Rettungskräfte er losschickt. In einer weiteren Minute sollen die Retter in ihren Autos sitzen und innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein. Das macht eine Hilfsfrist von zwölf Minuten. Die soll laut Vorgabe in 95 Prozent aller Fälle eingehalten werden. Doch davon ist der Landkreis momentan weit entfernt. „Aktuell liegen wir bei etwa 80 Prozent“, sagte Steffen Klemt. Das heißt im Umkehrschluss: Bei jedem fünften Einsatz schaffen es die Retter nicht in der vorgegebenen Zeit. Laut Statistik des Landratsamts lag der Wert im zweiten Halbjahr 2015 mit 75 Prozent schon einmal noch niedriger.

„Wir kennen die Probleme, und wir sind dran“, sagte Steffen Klemt. „Wir versuchen mit allen Mitteln, die Hilfsfristen zu verbessern.“ Seit August ist ein erweiterter Bereichsplan in Kraft. Der sieht zusätzliche Rettungswagen für die Wachen in Freital, Stolpen und Pirna vor, das Personal soll aufgestockt werden. Aktuell entsteht in Bad Gottleuba eine neue Rettungswache. In Sebnitz soll ebenfalls ein weiteres Fahrzeug stationiert werden. Des Weiteren will der Landkreis das digitale Alarmierungsnetz verbessern, um Signale schneller zu übertragen. Damit ließe sich bis zu einer halben Minute herausholen, sagte Klemt.

Es mangelt an Notärzten in Sachsen

Im konkreten Fall in Sebnitz war der Notarztdienst zwar besetzt. Prinzipiell gibt es aber auch hier Probleme. Mit der Arbeitsgemeinschaft notärztliche Versorgung, die für die Sicherstellung der Notarztbereitschaft zuständig ist, kämpfe das Landratsamt wöchentlich darum, dass die Dienste besetzt werden können. Das Problem: „Es gibt nicht genügend Notärzte in Sachsen“, sagte Steffen Klemt vom Landratsamt. Es fehle einfach an ausgebildetem Fachpersonal, das sich der Aufgabe stellen könnte.

Die Leitstelle in Dresden funktioniert, sagt das Landratsamt

Seit 2014 werden die Einsätze für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von der Integrierten Regionalleitstelle in Dresden koordiniert, zusammen mit der Landeshauptstadt und dem Landkreis Meißen. Warum wurden die Leitstellen überhaupt zusammengelegt, wollte Stadtrat Ronny Petters (Die Linke) wissen. Wäre es nicht besser, sie wären näher dran vor Ort? Eine große Leitstelle kann effizienter arbeiten, argumentierte Klemt.

Allein der Technisierungsgrad sei mittlerweile so hoch, dass nicht alle kleinen Leitstellen mit ebenbürtiger Technik hätten ausgestattet werden können. Die Vermutung, dass Einsätze von Dresden aus nicht so gut disponiert werden könnten wie früher von Pirna, wies er allerdings zurück. „Das kann ich so nicht bestätigen“, sagte der Amtsleiter.

Wer in der Warteschleife landet, darf nicht auflegen

Stadtrat Andreas Börner (NPD), Unfallzeuge und einer der Helfer schilderte seine Erlebnisse vor Ort. Als er den Notruf 112 wählte, ist er in einer Warteschleife gelandet. Darüber sei er in der Stresssituation so schockiert gewesen, dass er zunächst wieder auflegte. Neben ihm rang der Verunglückte mit dem Tod, ein Ersthelfer versuchte ihn per Herzdruckmassage wiederzubeleben, was letztlich auch gelang. Er habe vollstes Verständnis für die Situation, sagte Steffen Klemt vom Landratsamt. Das sei das Schlimmste, was in so einem Moment passieren kann. In der Leitstelle sind tagsüber 13 Disponenten im Dienst. Sie hätten in diesem Moment 13 Notrufe parallel beantworten müssen. Kommt dann ein 14. Notruf rein, landet er in der Warteschleife. Wenn das passiert, sollte der Anrufer aber nicht auflegen, sagte Klemt, sondern dranbleiben. Sonst reiht er sich wieder hinten ein.

zur Startseite