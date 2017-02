Wenn im Zug die Angst mitfährt Drei Schülerinnen besuchen das Schulzentrum in Riesa. Doch seit Januar sollen ihre Tickets nicht mehr kombinierbar sein.

Joana Thate, Vanessa Klingenberger und Lisa Arnhold sind sauer. Um zum beruflichen Schulzentrum nach Riesa zu kommen, nehmen sie allerhand auf sich – nicht nur lange Fahrzeiten. © Dietmar Thomas

Wenn die Schaffner die Fahrkarten von Liesa Arnhold und Joana Thate verlangt, haben die Schülerinnen immer ein Grummeln im Bauch. Obwohl sie beziehungsweise ihre Eltern die drei verschiedenen Tickets für die Fahrt von Hartha bis ins Berufliche Schulzentrum in Riesa bezahlt haben, sollen sie nicht gültig sein.

„Nach Aussage der Schaffner ist es seit Januar nicht mehr möglich, die drei Tickets zu kombinieren, zwei schon“, so Lisa Arnhold. Bisher hätten die Schaffner ein Auge zugedrückt und haben die Schülerinnen höflich auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht. Doch es könnte jeder Zeit passieren, dass sie aus dem Zug aussteigen oder eine Strafe zahlen müssen. Hinzu kommen die neugierigen Blicke der anderen Fahrgäste, die annehmen müssen, dass da etwas nicht stimmt. „Das ist sehr unangenehm“, sagt Lisa Arnhold. „Wir fühlen uns manchmal als Schwarzfahrer, obwohl wir keine sind. Das dem nicht so ist, bestätigte der Sachgebietsleiter für Schülerbeförderung des Landkreises Meißen Michael Tomeid. „Sollte es diesbezüglich Probleme geben, können sich die Betroffenen im Landratsamt Meißen melden“, so der Sachgebietsleiter. Ihm ist das Problem auch bekannt. Deshalb sei die Mitteldeutschen Regiobahn, die seit Januar die Strecke betreibt, gebeten worden, ihre Schaffner entsprechend zu instruieren.

Lange Anreise

Um ins Schulzentrum nach Riesa zu kommen, steigen sie und Joana Thate um 6.12 Uhr in den Bus nach Waldheim ein. Hier gilt der Schülerausweis des Verkehrsbundes Mittelsachsen (VMS). Für den sind monatlich 45 Euro zu zahlen. Um 6.35 Uhr fährt der Zug vom Waldheimer Bahnhof in Richtung Riesa ab. Bis Ostrau gilt ebenfalls der Schülerausweis des VMS. Doch zwischen Ostrau und Stauchitz ist sozusagen ein verkehrsbundfreier Raum. Deshalb kauften die Schülerinnen für diesen Bereich bisher eine Monatskarte der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) in Höhe von 44 Euro. Ab Stauchitz gilt dann der Schülerausweis des Verkehrsverbundes Oberelbe für 35 Euro im Monat. Mit diesem Ausweis gelangen die Schülerinnen mit dem Bus ins Schulzentrum. Das erreichen sie wenige Minuten vor 7.30 Uhr. Dann beginnt der Unterricht. Eine Alternative für ein Abitur mit der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften gibt es nicht. Die Ausbildung wird noch in Grimma und Chemnitz angeboten.

Für den Rückweg planen die Schülerinnen, die ihr Abitur mit der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften ablegen wollen, länger als eine Stunde. Die Anschlüsse nicht mehr so optimal sind, wie in den Morgenstunden“, so Lisa Arnhold. Und wieder fährt die Angst mit, dass die Ticket-Kombination nicht gilt. Nicht anders geht es Vanessa Klingenberger aus Geringswalde. Auch wenn sie über Mittweida nach Riesa fährt, hat sie dieselben Probleme. Sie ist sogar zwei Stunden unterwegs.

Unterstützung vom Landkreis

Um dem Ärger aus dem Weg zu gehen, wurde den Schülerinnen der Kauf einer Monatskarte für die MRB von Waldheim nach Riesa angeboten. Das kostet 121 Euro. „Die Kosten, um in die Schule zu kommen, würden so von bisher monatlich 119,20 Euro auf 196,20 Euro steigen“, so Lisa Arnhold. Eine Großteil der Fahrtkosten übernimmt der Landkreis Meißen. „Schüler, die eine längere Anreise haben, sollen nicht benachteiligt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie die nächstgelegene Schule besuchen“, so der Sachgebietsleiter Schülerverkehr. Festgeschrieben ist alles in der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises. Er kann sich vorstellen, dass es künftig Schulverbund Fahrkarten gibt. Das wäre eine Möglichkeit, um das Problem, das etliche Schüler betrifft zu lösen.

Links zum Thema Kommentar: Auf den Schultern der Schüler

Grundsätzlich können die Jugendlichen nicht auf die Schülerausweise verzichten, da sie für die Busfahrten benötigt werden.

Bildungsticket nicht in Sicht

Grund für das Dilemma der Schülerinnen ist zum einen der Wechsel des Betreibers der Bahnstrecke und zum anderen, dass es in Sachsen fünf Verkehrsverbünde gibt. Das erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Hennig Homann auf Nachfrage. Er kenne das Problem der drei Schülerinnen seit Anfang des Jahres und kümmere sich um eine Lösung. Es habe auch schon ein Gespräch gegeben, dessen Ausgang er aber noch nicht kenne. Homann weiß, dass die drei Schülerinnen keine Einzelfälle sind. Es gebe diesbezüglich viele Beschwerden.

Eigentlich sollte es schon längst ein Bildungsticket geben, das für alle einheitlich gilt und das kostengünstig ist. Doch das sei, obwohl es im Koalitionsvertrag der derzeitigen Regierung steht, aktuell nicht in Sicht, so der Landtagsabgeordnete. Da die fünf Zweckverbünde jeweils andere Finanzierungs- und Vertriebssysteme hätten, sei es schwierig sich abzustimmen. Es gebe einfach zu wenig Schnittstellen. Trotzdem will Homann weiter am Ball bleiben – für alle die motiviert und strebsam sind, in der Heimat ihre Bildungskarriere zu starten.

Die Schülerinnen sind sehr unglücklich über diese Situation. Sie würden lieber unbeschwert in den Zug einsteigen, um dann noch einmal in die Bücher zu schauen. Doch dafür haben sie keine Muse. Sie warten mit gemischten Gefühlen auf den Schaffner, der sie gewähren oder im schlimmsten Fall aus dem Zug steigen lässt.

