Wenn ich Königin von Deutschland wär...

Friederike Wachtel (2.v.r) gehört zu den sechs Finalisten bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. © Steffen Klameth

Jubel und Freudentränen: Die Dresdnerin Friederike Wachtel (2.v.r) gehört zu den sechs Finalisten bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. Die Würdenträgerin aus Sachsen überzeugte die Jury beim Vorentscheid am Sonnabend in Neustadt an der Weinstraße mit Fachwissen und Charme. So musste sie unter anderem erklären, warum man Rotwein besser bei Zimmertemperatur genießen sollte. Lautstarke Unterstützung erhielt sie von rund 30 Fans aus Sachsen, darunter der Dresdner OB Dirk Hilbert (FDP). Das Finale findet am Freitag an selber Stelle statt. „Wenn ich so weit gekommen bin, will ich natürlich auch gewinnen“, sagte die 28-Jährige der Sächsischen Zeitung. Foto: Steffen Klameth

