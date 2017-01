Aus dem Gerichtssaal „Wenn ich das Handy nicht kriege...“ Weil er seinen Willen nicht bekam, legte ein Asylsuchender Feuer. Heute will er sich daran nicht mehr erinnern.

© Symbolfoto: S. Klingbeil

In der Nacht auf den 5. August 2015 habe er sich wieder einmal sehr einsam gefühlt, sagte der Angeklagte. Deshalb habe er sich auf seinem Zimmer in der Asylunterkunft Langburkersdorf betrunken, seinen Angaben zufolge mit zwei, vielleicht drei Flaschen Wodka. Als für seinen kranken Zimmernachbarn ein Rettungswagen gerufen werden musste, hatte der schon deutlich angetrunkene Mann die Rettungskräfte gebeten, ihn auch mit nach Sebnitz ins Krankenhaus zu nehmen. Das lehnten die Sanitäter aber ab, da die leichte Verletzung am Arm des Inders keinen Notfall darstellte.

Das muss den damals 35-Jährigen sehr frustriert haben. Kurz nach Mitternacht soll er deswegen mehrfach den Notruf gewählt haben, damit sich jemand um seinen verletzten Arm kümmert. Dieser war aber bereits zwei Tage zuvor ärztlich behandelt worden. Da der Mann nicht damit aufhörte, Notrufe abzusetzen, zog der Rettungsdienst die Polizei hinzu. Nachdem die Beamten feststellen mussten, dass mit dem stark angetrunkenen Asylsuchenden nicht zu reden war, veranlassten sie, dass sein Mobiltelefon eingezogen wird. Auch mit dieser Maßnahme war der Mann ganz und gar nicht einverstanden. „Wenn ich mein Handy nicht wiederkriege, passiert etwas“, soll er gedroht haben.

Gegen 1.50 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil im Zimmer des Angeklagten das Bett in Flammen stand. Zum Glück konnten vor Eintreffen der Feuerwehr zwei Wachmänner das Feuer löschen und verhindern, dass weitere Bewohner und auch das Gebäude an der Kirschallee Schaden nahmen.

Nun musste sich der Inder wegen schwerer Brandstiftung und des Missbrauchs des Notrufs vor dem Amtsgericht Pirna verantworten. Dort sagte der Mann, der sich bis zur Verhandlung in Sitzungshaft befand, weil er zum ersten Prozesstermin nicht erschienen war, dass er sich an den Abend nicht erinnern könne. Zuviel habe er damals getrunken. Generell konsumiere er viel Alkohol, erklärte der Analphabet. Am Tattag aber habe er die übliche Menge überschritten, da er einsam und traurig gewesen sei. „Den Notruf habe ich gewählt, weil ich Hilfe wollte.“ Daran, dass er später das Feuer gelegt haben soll, will er sich nicht erinnern können. „Ich habe geraucht in meinem Zimmer.“ Vielleicht, so sagte er weiter, habe heiße Zigarettenasche das Bettzeug entzündet. Absichtlich habe er den Brand jedoch nicht verursacht.

Mehrere Zeugen, darunter ein ehemaliger Wachmann des Langburkersdorfer Asylheims, bestätigten anschließend, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt so betrunken war, dass er sich abstützen musste, um überhaupt noch laufen zu können.

Aufgrund dieser Aussagen und der starken Alkoholisierung – beim Angeklagten war damals ein Blutalkoholwert von 3,59 Promille festgestellt worden – zog das Gericht unter Vorsitz von Richter Andreas Beeskow eher eine Verurteilung wegen fahrlässigen Vollrauschs als eine wegen Brandstiftung und Missbrauchs von Notrufen in Betracht.

Ein dritter Anklagepunkt, wonach der Inder wenige Tage nach dem Brand eine Tür des Wohnheims eingetreten haben soll, wurde sozusagen vernachlässigt. Die Aussage eines Zeugen war wenig schlüssig und die dafür zu erwartende Strafe wäre am Ende nicht weiter ins Gewicht gefallen.

Für das Gericht stand fest, dass sich der Angeklagte schuldhaft so betrunken hatte, dass er in einen Zustand verfiel, in dem er keinerlei Kontrolle über sein Tun hatte. Es befand ihn des fahrlässigen Vollrauschs für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die wurde zu einer dreijährigen Bewährungszeit ausgesetzt. Innerhalb der kommenden Monate muss der Mann, der nach Schließung des Langburkersdorfer Asylheims inzwischen in der Unterkunft in Schmiedeberg im Osterzgebirge lebt, zudem 200 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

zur Startseite