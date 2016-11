Wenn Heidenau ums Geld streitet Es wird gelobt, zugestimmt, vorsichtig und vehement kritisiert. Und einer hält die Taler zusammen.

Im Heidenauer Rathaus stand der Etat für 2017 zur Debatte. © Archiv: SZ

Debatten ums Geld sind die härtesten. Meist. Da wird gestritten und gefeilscht. In Familien wie in Stadträten. Heidenau scheint da beim Haushalt für 2017 eher eine Ausnahme zu machen. Der Bürgermeister als „Familienoberhaupt“ freut sich, fast alle Wünsche berücksichtigen zu können. Stolz verkündet Jürgen Opitz (CDU): Die Erfüllung der Aufgaben ist gesichert. Wenn es nicht so wäre, wäre er wahrscheinlich nicht mehr Bürgermeister. Und damit alles nicht zu glatt scheint, beklagt er sich ein bisschen über den Dschungel der Fördermittel. Nicht ohne sich auf die Schulter zu klopfen: Aber da müssen wir durch, sonst wird es schwer. Den Anbau an das Gymnasium ohne Förderung zu bauen, das geht einfach nicht. So dicke hat es die „Familie“ Stadt Heidenau nicht, zumal ihr die Gewerbebetriebe auch immer weniger Steuern bringen. Dafür hat der „reiche Onkel“ Freistaat Sachsen mehr Schlüsselzuweisung angekündigt.

Außerdem kommt Heidenau zugute, dass die Stadt voriges Jahr viele Gäste hatte: Die Flüchtlinge, die im ehemaligen Praktiker untergebracht waren, zählten als Einwohner. Und deren Zahl ist die Grundlage für die Zuweisung. Also gibt es kaum was zu meckern am Heidenauer Haushalt für 2017. Der „Lieblingssohn“, die CDU, lobt denn auch: Es ist alles drin, was sein muss und viel von dem, was soll. Fraktionschef Reno König nimmt eine Kritik vorweg: Manchen fehlen vielleicht Visionen. Doch mit denen sei es schwer, bei den sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Trotzdem komme man ohne große Einschnitte aus.

Die Linke als „aufmüpfige Tochter“ gibt sich gezähmt. Keine höheren Steuern und Gebühren, keine Streichungen im sozialen Bereich – und schon ist sie beruhigt und stimmt dem Haushalt zu, lässt Steffen Wolf wissen. Nur der „bockige Zweitgeborene“ probt den Aufstand. Der liberale Thomas Richter fühlt sich in die Zeit vor 30 Jahren zurückversetzt: absegnen und auf die Schulter klopfen. Steigende Ausgaben, vor allem für das Personal, wie werden die ausgeglichen, wenn es nicht mehr Zuweisungen vom Land gibt? Darum müsse man sich Gedanken machen, doch da habe er noch nichts gehört. Also ist er gegen den Haushalt.

Die „Geschwister“ von SPD und Bürgerinitiative sind sich nicht ganz einig. Der SPD-Genosse Steffen Thiele findet zwar die aktuelle Situation der Gewerbesteuer bedenklich, stimmt aber am Ende trotzdem zu. Sein bürgerinitiierter Fraktionskollege Michael Schürer kann sich dazu nicht durchringen.

Schließlich meldet sich am Tisch noch der sonst eher ruhige Georg Lindner (CDU) zu Wort. Er verweist auf Dresden und darauf, wie gut es Heidenau hat: „Keine höheren Parkgebühren und für die Vereine keine höheren Entgelte für die Nutzung von Sportstätten.“ In Dresden sei das ganz anders. Es ist gut, über andere reden. Dabei schwimmt auch Heidenau nicht im Geld.

Dünnes Polster

Die Heidenauer stottern weiter ihre Schulden ab. 2020 werden die letzten 6 700 Euro getilgt, dann ist man schuldenfrei. Viel Geld flüssig hat die Stadt dann aber auch nicht mehr. Die 12,9 Millionen Euro von 2013 schrumpfen bis 2020 auf 3,3 Millionen Euro. Der Hüter der Finanzen, Kämmerer Jens Neugebauer, winkt ab: „Das reicht als Polster, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren.“

Neugebauer ist zufrieden mit seinem Zahlenwerk für das nächste Jahr. Er würde sich gern als denjenigen sehen, der den großen Sack mit den Goldtalern aufhalten kann. Doch in Wirklichkeit sei er der, der ein großes Schloss um den Sack macht und die Taler beisammen hält. So einen braucht jede Familie.

